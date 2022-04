Nemluvíte s námi, kritizovali mladí straníci vedení ODS. Fiala to však změnil, říkají

Na letošním kongresu ODS měli jako tradičně převahu muži středního věku. Právě to kritizovali na předchozím sněmu před dvěma lety mladí straníci, podle nichž si strana nevychovává nástupce a novou generaci. Nyní ale říkají, že se od té doby hodně změnilo. Strana se jim více otevřela, stále je však podle nich co zlepšovat. Upozorňují například na to, že ve vedení není žádná žena.

"ODS se během krátké doby proměnila a otevřela, mladí lidé jsou vidět na kandidátkách, ve straně panuje sdílnější atmosféra," říkal v sobotu na 30. kongresu ODS pětatřicetiletý člen místního sdružení strany v Praze 4 Nikola Šafránek. S redaktory Aktuálně.cz se sešel hned po očekávaném znovuzvolení premiéra Petra Fialy předsedou strany. Právě Fialův přístup hraje podle Šafránka roli v tom, že se, jak říká, ve straně začalo myslet na mladou generaci.

Na posledním kongresu občanských demokratů před dvěma lety totiž stejný mladý delegát hovořil úplně v opačném duchu. V důrazném projevu u řečnického pultu tehdy straně spílal, že nedává prostor mladým členům, a vypočítával, co vše se podle něj musí změnit.

"Podívejte se mezi nás, sedí tu převážná většina vzdělaných, konzervativně smýšlejících strýčků a tetiček. Nejsme dost atraktivní na to, aby se k nám hlásila sečtělá mladá generace. Vychovávejme nové kandidáty. Jedině tak můžeme být zajímaví pro voliče, kteří nás v této chvíli považují za neatraktivní a archaickou stranu," nabádal straníky Šafránek.

Vzápětí po kritice ho Petr Fiala pozval spolu s dalšími mladšími straníky na schůzku. "Bavili jsme se detailně a napřímo o tom, jak na ODS pohlížíme. Řekl jsem mu, že se mi nelíbí, jak si staré struktury drží funkce pro sebe a s námi mladými se nebaví. Fiala byl rád za zpětnou vazbu a řekl, že to změní, což nás mile překvapilo," popisuje.

Pracovali jsme zdarma, aby strana uspěla

Právě od té doby se podle jeho slov ve straně přístup k mladým lidem začal viditelně měnit. "Dnes si starší členové řeknou: 'Pojďme ty mladé dát víc dopředu', což jsem předtím nikdy nezažil," dodává Šafránek. Jako důkaz uvádí, že on sám by se po letošních komunálních volbách mohl dostat do zastupitelstva Prahy 4. "Ostatně Fiala si k sobě vzal i mladého mluvčího Václava Smolku," upozorňuje Šafránek.

O změnách hovoří i zástupce mladých členů ODS v Plzeňském kraji Tomáš Lehečka. "Po posledních volbách si ODS pomalu začala uvědomovat, že se bez mladých opravdu neobejde. To, jakým způsobem jsme se zapojili do volební kampaně, ukázalo, že ve straně máme své místo," říká.

Také zástupci Mladých občanských demokratů, platformy spojené s ODS, v pátečním projevu na kongresu připomněli, že stranu vždy podporovali. "Při ODS jsme stáli loni v předvolebním období, bez nároku na honorář jsme pracovali, aby uspěla," zdůrazňovali.

Navzdory tomu, že mladí mluví o větší vstřícnosti strany, složení vedení tomu neodpovídá. Všem mužům v předsednictvu je přes 45 let. Předsedovi Petru Fialovi je 57 let, prvnímu místopředsedovi Zbyňku Stanjurovi ještě o rok víc.

Mladší straníci však mají pochopení, že si ODS musí své následovníky nejdříve vychovat, což se nestane přes noc. "Jestli dva roky dozadu teprve dostala zpětnou vazbu, že jsou mladí v koutě, tak než z nich vychová politiky, bude to trvat. Pokud dáte do politické funkce někoho nezkušeného, je to špatně. Mladí se musí postupně učit od zkušených matadorů," říká Nikola Šafránek. Fiala, který stranu vede už osm let, se ji podle něj nesnažil mladým otevřít dříve proto, že ho na to nikdo neupozornil.

Jak fungují mládežnické spolky Mládežnické spolky sloužily hlavně v minulosti stranám k výchově svých politických pokračovatelů. Podobně spřízněné organizace má většina českých stran. Mateřské strany tato uskupení často podporují i finančně. Mladí příznivci pořádají setkání, na kterých lákají mladší generaci do politiky, ale taky svým mateřským stranám pomáhají třeba ve volebních kampaních. S ODS spolupracují především dva spolky sdružující mladé lidi se zájmem o politiku. Mladí občanští demokraté vznikli v roce 2017. Nejsou však klasickým mládežnickým spolkem, protože tvoří přímo součást ODS. Na rozdíl od ostatních mládežnických frakcí nemají ani volené vedení. Každý člen či podporovatel ODS do 35 let se automaticky stává i členem Mladých občanských demokratů. Stranické špičky občanských demokratů ale v minulosti často vyrůstaly spíš ze zavedeného spolku Mladí konzervativci, který funguje již od 90. let. Z jejich řad vzešli i někdejší výrazní hráči celostátní politiky, bývalý šéf ministr spravedlnosti za ODS a později předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebo někdejší místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer.

Když na to žena má, prosadí se

Pražská koordinátorka Mladých občanských demokratů Andrea Adámková zase upozorňuje, že ve vedení strany nejsou ženy. "Vnímám to jak v politice obecně, tak ve vedení ODS. Ženy přinášejí noblesu i emoce," říká. Také pohled z horního patra z tribuny na politiky sedící v hlavním sále na víkendovém kongresu v pražské hale O2 universum potvrzoval malou pestrost, o níž mladí mluví. Převažovali muži ve středních letech.

Za nízkým zastoupením žen ve vedení strany však podle mladých členů stojí jejich malá průbojnost. "Když je žena opravdu schopná, tak se na to výsluní dostane," míní Tomáš Lehečka. S tím souhlasí i Adámková. "Pokud na to ženy skutečně mají, prosadí se. Na druhou stranu asi je lepší méně žen, ale opravdu schopných, nikoli uměle dosazených," říká.

Proč je málo žen nejen v ODS, ale v politice obecně, zkoumalo v roce 2014 Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dotazníkové šetření však ukázalo, že se ženy o politiku zajímají ve stejné míře jako muži a jsou také členkami politických stran, tvoří 25 až 52 procent jejich členských základen.

Podle odborníků je tak problémem spíše to, že se ženy setkávají s předsudky mnohem častěji než muži, například že je pro ně práce v politice neslučitelná s péčí o rodinu. "Je to takový pozůstatek minulosti. I v případě mužů je to teď často tak, že politice osobní život naprosto obětují," řekla Aktuálně.cz krátce po volbách nově zvolená poslankyně za STAN Barbora Urbanová.

Mladí řeší bydlení nebo životní prostředí

Podle průzkumu organizace Youth Speak Up! mladé lidi spojuje téma životního prostředí či dostupného bydlení. Koalice Spolu v čele s ODS před loňskými sněmovními volbami slibovala v kampani zaměřené na mladé voliče, že takovým tématům bude dávat prostor. Například otázka dostupného bydlení však po jmenování vlády téměř zapadla. Přiznávají to i mladí členové ODS.

"Došlo k přehodnocení priorit. Přišla válka na Ukrajině, takže se musí řešit vše s ní spojené. Třeba otázka bydlení je ale na pořadu dne, dostane se na ni," říká Šafránek.

Také čtyřiadvacetiletý Filip Wilczek z Moravskoslezského kraje, který na víkendový kongres dorazil jako delegát, vyjádřil obavu ohledně témat, která budou trápit mladší generaci. "Pro nás mladší bude náročné sehnat hypotéku s rozumnou úrokovou sazbou. Vláda musí tato témata řešit," podotýká.

Část politiků ODS také zastává konzervativní názory, například v přístupu ke stejnopohlavním sňatkům. Právě z toho důvodu se někteří mladí v anketách Aktuálně.cz před sněmovními volbami vyjádřili, že svým hlasem upřednostní liberálnější koalici Pirátů se Starosty.

Podle Lehečky to však není problém, protože ve straně je široké názorové spektrum. "Konzervativnější názor nemusí mladé lidi nutně odradit. Nicméně znám i mnoho konzervativnějších mladých lidí, než jsem já, například v názoru na homosexuály. Já sám jsem totiž gay, takže jsem možná takovým důkazem, že je ve straně mnoho proudů," vysvětluje.

Ačkoli je spokojenost s vývojem strany od loňského kongresu mezi dotázanými mladými členy vyšší, je podle nich stále na čem pracovat. Nejvíce mluví o zlepšení komunikace mezi vedením a stranickými nováčky.

Po letošním kongresu by se podle Lehečky mohla strana také více zaměřit na digitalizaci. "Bylo by přínosné veškeré oficiální procesy uvnitř strany zjednodušit a zefektivnit, aby byla atraktivnější pro mladé lidi. Právě to je podle mě jedna z věcí, která je odrazuje, a patří mezi ně například složitost vstupu do strany," uzavírá.