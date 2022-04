ODS na kongresu volí předsedu. Fiala nemá protikandidáta, představil vizi dalších let

V Praze začal druhý den kongresu ODS, na kterém nejsilnější vládní strana vybírá své vedení. Premiér Petr Fiala v kandidátské řeči představil vizi dalších let vlády, kterou po loňských volbách vytvořila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s Piráty a STAN. Ve volbě předsedy nemá protikandidáta a očekává se, že získá silný mandát.

Vláda v příštích týdnech představí komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti, řekl ve svém sobotním kandidátském projevu na kongresu ODS premiér Petr Fiala. Česko má vyvléci ze závislosti na Rusku. Za hlavní priority své vlády v příštích dvou letech považuje zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivitu v zahraniční politice a změnu energetiky. Kabinet se bude muset potýkat s nebývalými problémy kvůli dění na Ukrajině, dál ale platí každá řádka a slib v programovém prohlášení, dodal Fiala.

Jeho projevu a následné volbě předsedy i zbytku nejužšího vedení předcházel blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran. Podle předsedy STAN Víta Rakušana stmelily vládu společné hodnoty v prvních, nelehkých měsících existence. Petra Fialu označil za lídra a státníka, který vede vládu aniž by ministry "válcoval". "Vrátil do České politiky od doby (prezidenta) Havla poprvé závan státnickosti a za to mu patří poděkování," uvedl Rakušan. Zmínil Fialovu nedávnou cestu na Ukrajinu i to, že Česko má nyní díky němu silnou zahraniční politiku. Za velkou zkouškou označil Rakušan podzimní volby do obcí a třetiny Senátu, ve kterých se koaliční strany stanou soupeři.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí co nejdřív odstřihnout od ruského plynu a ropy. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," řekla. Česko musí nadále podporovat Ukrajinu a být vstřícné k uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou vojenskou invazí. Ve svém projevu Adamová také oceňovala fungování koalice Spolu s občanskými demokraty a lidovci. "Ukázalo se, že změna je občany nejen žádaná, ale také možná," konstatovala. Nynější vláda se podle ní nevěnuje jen dlouhým tiskovým konferencím, aby vytvářela dojem, že je akční, ale skutečně akční je.

Hlavně chvále společného projektu se věnoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Jsem rád, že jsem do toho šli a odpracovali to," uvedl. Fungování spolupráce ho příjemně překvapila lidsky. "Potom to může fungovat i politicky a ve prospěch ČR, EU, Evropy nebo NATO," řekl. Vládní tým je podle něj dobrý a má dobrého premiéra v Petru Fialovi. "Premiér nedělá na první pohled velká ramena, ale svými činy si umí vydobýt respekt," dodal Jurečka.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vládní strany spolupracují i přes některé odlišnosti na řešeních, která posouvají Česko dál. "Věřím, že na tom nic nezmění kampaň. Bude tvrdá, toho se nikdo nebojí, ale měla by být férová a poctivá, aby to byl souboj ideálů a ne hoaxů a populismu, jak jsme viděli u některých nejmenovaných stran před volbami," řekl. Kritizoval, že v podobném stylu pokračují opoziční strany i v současnosti.

Vedle lídrů koaličních stran se jako hosté kongresu účastní také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a odborový předák Josef Středula. Stejně jako v pátek mezi hosty zasedli expremiéři a bývalí předsedové ODS Mirek Topolánek a Petr Nečas.

Páteční debata

V pátek byl kongres občanských demokratů určený hlavně politické diskusi, kterou zahájili vrcholní představitelé občanských demokratů. Fiala v projevu rekapituloval cestu ODS pod svým vedením od roku 2014, ocenil vznik koalice Spolu i to, že vláda v Česku se již neopírá o komunisty a proruské extremisty. Dnešní kandidátský projev má být podle něj naopak zaměřený na vládní vize do budoucna.

Z dosavadního vedení ODS nebude funkci místopředsedy obhajovat šéf Senátu Miloš Vystrčil. Bez protikandidáta jde do obhajoby funkce vedle Fialy i první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura. O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních - ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance Alexandra Vondry - také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z dosavadních nominací tak plyne, že vedení ODS zůstane bez zastoupení žen.