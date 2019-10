"Odejdeme, až skončí doba uhelná." Aktivisté dál zůstávají na rypadle ve Vršanech

Už druhý den protestuje osm aktivistů na Mostecku proti tomu, aby ČEZ prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na rypadle v Lomu Vršany, které obsadili v úterý kolem 6. hodiny, strávili noc. Nic se nezměnilo, dosavadní vyjednávání byla neúspěšná. Aktivisté zůstávají na místě stejně jako policie.

"Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce," uvedli aktivisté v prohlášení.

Podle textu jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, "jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk".

"Na místě jsou policisté z mosteckého územního odboru a vypomáhají nám i speciální pořádkové jednotky. Vyjednavač tam ještě není, ale měl by každou chvíli dorazit. Opět s nimi budeme vyjednávat," řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Policie vyčkává, až aktivisté rypadlo opustí. Ze strany protestujících jde ale podle Světlákové o protiprávní jednání. "Vnikli do důlního prostoru, kde je důlní těžba a je tam vstup nepovolaným osobám zakázán," řekla mluvčí.

Dobré ráno z vrchu rypadla. Naší akcí za klimatickou spravedlnost jsme se připojili k české tradici sezení v zimě na střeše. #satovka #klinika #sqauttheworld pic.twitter.com/tbyd6swTbt — Against Coal (@AgainstCoal) October 30, 2019

Protest se neodehrává v místech, kde se těží uhlí. Bagr, který aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozil. Protestující obsadili kolesové rypadlo K800. Obr o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý.

Společnost Sev.en Energy, které lom patří, nahlásila událost Obvodnímu báňskému úřadu i policii a spolupracuje s nimi. Večer na rypadle obnovili i dodávky elektřiny.

Proti uhlí lidé protestují opakovaně

Aktivisté proti těžbě uhlí v minulosti v lomech již několikrát protestovali. Loni 30. června se 16 lidí připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Od té doby stála těžba, Severočeské doly obnovily provoz po 12 hodinách. Rypadlo lidé opustili zhruba po 15 hodinách. Mezitím několik stovek aktivistů z různých evropských zemí pochodovalo podél hrany lomu. Uprostřed pochodu několik desítek lidí opustilo legálně vymezenou trasu a vtrhlo do povrchového dolu, policisté je postupně zajistili a odvezli na služebny. Aktivisté pak čelili podezření z přestupku.

Elektrárna Počerady je mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem pět x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku.

Do skupiny Sev.en Energy nyní patří hnědouhelná elektrárna Chvaletice, kterou dříve ČEZ také vlastnil. Žádosti elektrárny o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku vyhověl v létě Pardubický kraj. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.