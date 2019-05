Miliardář Tykač kupuje od Švýcarů teplárny v Kladně a ve Zlíně

Švýcarská společnost Alpiq prodala své teplárny ve Zlíně a v Kladně energetické skupině Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Prodejní cena je přibližně 280 milionů eur (7,2 miliardy korun). Společnost Alpiq o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Transakci ještě musí schválit český antimonopolní úřad.

Dohodu o prodeji tepelných elektráren uzavřel Alpiq se společností Sev.en Zeta (CZ), a. s., ve čtvrtek. Dokončení obchodu je naplánované na druhou polovinu letošního roku.

Dvojici uhelných zdrojů tepla a elektřiny prodala švýcarská firma ze strategických důvodů. "Prodej sníží emise oxidu uhličitého portfolia elektráren Alpiq o více než 60 procent," uvedla firma.

Uzavření dohody o převzetí stoprocentního podílu ve společnosti Alpiq Generation (CZ) potvrdila i skupina Sev.en Energy. Podle generálního ředitele firmy Luboše Pavlase nákup zapadá do strategie zajistit stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny při přechodu mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie.

Informaci o zvažovaném prodeji tepláren v Kladně a ve Zlíně zveřejnil Alpiq loni na podzim. Tuto středu uvedla agentura Reuters, že o koupi má kromě Tykače zájem také holding EPH podnikatele Daniela Křetínského a energetická společnost ČEZ.

Kogenerační zdroj ve Zlíně má výkon 64 megawattů (MW) a v Kladně 516 MW. Oba zdroje vlastní skupina Alpiq prostřednictvím firmy Alpiq Generation (CZ). Teplárny kromě elektřiny dodávají teplo zhruba 35 000 odběratelů.

Do holdingu Sev.en Energy patří od loňského roku Tykačovy firmy, sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V České republice skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve (dodává pro elektrárnu Počerady, jež patří ČEZ) a dále pak v lokalitě ČSA, a to včetně společnosti Důl Kohinoor, která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA.

Od roku 2013 patří mezi Tykačova česká aktiva také elektrárna ve Chvaleticích na Pardubicku se čtyřmi bloky o celkovém výkonu 820 MW. Elektrárna minulý rok vyrobila 4,735 terrawatthodin elektřiny, nejvíce ve své čtyřicetileté historii. Její provoz ale kritizují ekologičtí aktivisté, organizace Greenpeace například poukázala na to, že zařízení vypustilo v roce 2018 do ovzduší dvakrát tolik rtuti a o 65 procent více prachu než o rok dříve.

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha není rozhodnutí Alpiqu výrazem odpovědnosti v ochraně klimatu, jak společnost prezentuje. "Je to právě naopak, uhlí se bude v důsledku prodeje pálit daleko déle. Tykač totiž plánuje využít všechno uhlí z lomu Vršany, a to bude dostupné i po roce 2050. O to důležitější je, aby státem většinově vlastněný ČEZ neprodal největší českou elektrárnu Počerady," dodal.

Začátkem loňského roku Tykač oznámil, že hodlá vstoupit na evropský energetický trh. Firma se aktuálně uchází například o elektrárny francouzské firmy Engie v Německu nebo trojici uhelných zdrojů v Řecku.