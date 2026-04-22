Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory Českého rozhlasu ve středu vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Časově neomezenou pohotovost vyhlásila i jednotlivá regionální studia Českého rozhlasu. Vyhlášení stávkové pohotovosti chystají v poledne i nezávislé odbory České televize.
Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Podle odborů je však návrh neúplný a navrhovaná výše financovaní je zcela nepřijatelná. „Výše financí omezí činnosti Českého rozhlasu a také jeho nezávislost. Důsledkem poté bude propouštění zaměstnanců a toto pocítí v konečném důsledku i samotní posluchači,“ uvedl Křemen.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, těmto veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas (ČRo) má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.
Klempíř ve středu řekl Českému rozhlasu - Radiožurnálu, že stávková pohotovost je interní věcí rozhlasu a resort do ní nebude nijak zasahovat. Upozornil také, že zákon šel teprve do připomínkového řízení a jeho podoba se ještě bude měnit, uvedl ČRo. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v úterý slíbil generálnímu řediteli Renému Zavoralovi, že vládě jde o kvalitní právní úpravu a povede o ní věcnou a odbornou debatu.
„Odbory ČRo považují návrh zákona za neúplný, ušitý horkou jehlou a podle některých ustanovení i za nepřátelský,“ řekl Křemen. Přijetí zákona o veřejnoprávních médiích vrátí podle něj financování rozhlasu do roku 2005.
Upozornil rovněž, že v navrhovaném zákoně je jen obecně zmíněno celoplošné vysílání, kdy není jasné, zda budou zachované všechny současné celoplošné stanice.
Dále nepamatuje na regionální síť rozhlasových studií a podle vyjádření ministra Klempíře v médiích také s budoucností těchto stanic nikdo nepočítá, protože jsou podle ministra zbytečná, dodal Křemen. Regionální vysílání přitom pravidelně poslouchá 1,5 milionu lidí. O práci by přišlo v regionech přes 300 zaměstnanců rozhlasu.
Ke stávkové pohotovosti se připojila rovněž iniciativa Veřejnoprávně.cz, ke které se připojily přes tři tisíce pracovníků ČRo a ČT z celkem zhruba 4400 lidí. Podpora jde podle mluvčího iniciativy v ČRo Jana Hergeta napříč divizemi i regiony.
„Chceme vyslat jasný signál, že jsme připraveni jít do stávky. Pokud tato stávka nastane, tak se projeví ve vysílání, jednoznačně, ale zároveň chci zdůraznit, že budeme nadále poskytovat základní veřejnou službu a že vždy dodržíme vše, co nám ukládá zákon o rozhlase a kodex ČRo,“ dodal Herget.
Český rozhlas již kvůli omezení příspěvku ministerstva zahraničí na Radio Prague International snížil o čtvrtinu počet zaměstnanců zahraničního vysílání. Příští rok chce ministr Petr Macinka (Motoristé) vysílání do zahraničí, které nyní rozhlasu ukládá zákon, přestat podporovat úplně.
