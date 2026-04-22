„Ruce pryč od…“ Studenti demonstrují za veřejnoprávní média, vyrážejí za Klempířem

Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.
Po proslovech se účastníci ve 13:20 vydali na pochod k ministerstvu kultury, které zákon předložilo. Protestují také studenti v dalších městech ČR.
Na náměstí v centru Prahy přitom postupně přicházeli další studenti a nad hlavami jim byly vidět transparenty s nápisy Ruce pryč od medií, Chceme média živá, ne mrtvá, Kulturu vzhůru nebo Chceme nezávislá média. Na akci dohlíží desítky policistů.
Návrh, který minulý týden představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), zmíněným veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně, než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.
Protestující studenti podle organizátorů akce žádají vládu, aby návrh stáhla a nechala televizní a rozhlasové poplatky, zajišťující stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. „Škrty v rozpočtu způsobí zásadní omezení tvorby obsahu pro obě média. Návrh vytváří poprvé za dobu existence svobodných médií veřejné služby tlak na prioritizaci obsahu vysílání. To může ohrozit prostor poskytnutý pro vzdělávací, kulturně-společenský, publicistický a zábavní obsah ve veřejných médiích,“ odůvodnili organizátoři svůj dnešní protest.
V Brně se do akce na podporu veřejnoprávních médií zapojily třeba desítky studentů a studentek Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). S čepicemi složenými z novin a s transparentem Za svobodná média se vydali od divadelní fakulty na náměstí Svobody, kde u morového sloupu natáčeli vzkaz. Asi 50 studentů vyšlo před polednem také před budovu Gymnázia Pavla Křížkovského s uměleckou profilací v Brně-Komíně. Z okna vyvěsili transparent „GYMUM stojí za kulturou“.
Zhruba dvě stovky vysokoškoláků si před budovu uměleckého centra filozofické fakulty v centru Olomouce přinesly transparenty s nápisy jako Vláda se bojí médií, média, nebojte se vlády či Olomouc stojí za kulturou. Na závěr akce organizátoři vyhodili z okna v prvním patře konviktu starý televizor, který symbolicky dopadl do záchranné plachty napnuté studenty.
Odbory ČRo i ČT a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně dnes vyhlásily kvůli chystanému zákonu o médiích veřejné služby časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh zákona i poslanecký návrh vedly k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Obě média by nebyla schopna naplňovat své poslání, uvedli zástupci odborů a iniciativy. Řekli, že pokud by nastala stávka, veřejnou službu by to neomezilo.
