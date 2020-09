Od stíhaného expolitika se ODS distancuje. Zařizoval ale byty pro primátorku Vaňkovou

Stíhaný expolitik Pavel Hubálek policii vypověděl, že ODS v Brně kupčila s městskými byty. Občanští demokraté svého někdejšího dobrého známého označují za lháře. Pátrání Aktuálně.cz a HN ale ukazuje, že Hubálek zajišťoval i opravy dvou městských bytů pro nynější primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Potvrdil to na nahrávce architekt projektu i Hubálek. A nyní to prověřuje policie.

Tři týdny uplynuly od chvíle, kdy si policisté při zásahu na radnici Brno-střed odnesli dokumenty k prodejům i pronájmům bytů patřících městu. Zajímali se přitom i o dům v ulici Hlinky u brněnského výstaviště. Za vlády ODS zde dva půdní byty získal do pronájmu švagr nynější brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jeho přítelkyně. Dle magistrátních pravidel přitom platilo, že nájemníci by měli v následné privatizaci přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny.

Vaňková tvrdí, že s tím nemá nic společného. Nicméně pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin ukazuje, že dnes za podvody stíhaný Pavel Hubálek zařizoval rekonstrukci obou bytů právě pro primátorku.

ODS bývalého jihomoravského politika Hubálka označuje za lháře a podvodníka. Reaguje tím na jeho výpovědi, kterými policistům z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) popsal systém, jak - dle něho - vlivní občanští demokraté manipulovali privatizaci městského majetku v Brně. Stalo se tak až potom, co původního vyšetřovatele Hubálkova případu - který expolitika začal v červnu 2018 stíhat pro podvod - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila z pokusu kauzu zmanipulovat.

S elitními detektivy NCOZ, kteří kauzu převzali, se pak rozhodl Hubálek spolupracovat. To bylo na přelomu let 2018 a 2019. Tehdy se ohradil proti nařčení z podvodu, že by úplatky vybíral jen za příslib získání městských bytů, které ovšem nemohl zájemcům dodat. Ostatně právě za to byl stíhaný.

I když sám s radnicí neměl nic společného, dle svého tvrzení za úplatky spolupracoval právě s vlivnými občanskými demokraty, kteří v Brně vládli. V detailním popisu operací s jednotlivými nemovitostmi Hubálek jmenoval i zajištění rekonstrukce dvou bytů pro Vaňkovou, která dle něj do skupiny patřila.

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny nyní získaly nahrávku, na níž Hubálkovo tvrzení podporuje autor projektu oprav, architekt Robert Ševčík. Před nedávnem pořízený záznam zachycuje chvíli, kdy do kanceláře majitele architektonického studia Pam Arch dorazí přímo Hubálek. A začne hovořit o jejich předchozí spolupráci - projektu rekonstrukce dvou rozlehlých půd na adrese Hlinky 46 v Brně.

"Jsem od paní Vaňkové, Hlinky," představuje se Hubálek na úvod a architekt Ševčík odpovídá: "Ano, už vím, mně to došlo." "Ona mě za vámi poslala, já jsem řešil ten projekt Hlinky 46… Já mám od paní Vaňkové tyto dvě bytové jednotky," pokračuje Hubálek. A Ševčík přitakává: "Ano, to si vzpomínám."

Pak chvíli debatují o podmínkách projektu.

"Paní Vaňkovou si pamatujete?" ubezpečuje se záhy Hubálek. "Velice dobře," odpovídá Ševčík. "Ono to bylo pro ni," reaguje Hubálek. A Ševčík okamžitě přitaká. "Ano, to vím, bylo to pro ni, pak z toho vycouvala."

Architekta - který mimochodem od roku 2010 získával zakázky pro radnici Brno-střed, kde v té době vládla ODS a Vaňková byla radní - se redakce se záznamem pokusily konfrontovat. Ševčík s reportérkou odmítl osobně mluvit a vykázal ji z kanceláře. Na spojitost dotčených bytů s Vaňkovou ale předtím odpovídal souhlasným "ano". Když si znovu ověřil, že mluví s novinářkou, ukončil hovor a žádal otázky zaslat e-mailem.

V následné korespondenci pak již tvrdil, že si na dané byty vůbec nepamatuje. "Přiznám se, že si to nepamatuji, těch akcí je mnoho a prolínají se mi, asi to nebylo tak významné, abych si to pamatoval," napsal Ševčík.

Na dotaz, zdali si aspoň pamatuje, že byty určené primátorce řešil s Hubálkem, odvětil, že to si rovněž "opravdu nepamatuje". Nicméně následně v telefonickém hovoru Ševčík autentičnost nedávného rozhovoru s Hubálkem potvrdil. "Když máte tu nahrávku, tak dobře. Něco je na té nahrávce, ale detaily si nepamatuju. Mně jde jenom o to, kdo mi zaplatí práci," reagoval architekt. Na otázku, kdo mu práci platil, zda Hubálek, odpověděl, že ne, aby záhy upozornil, že se jednalo jen o "drobnou statiku".

Projekt pro švagra primátorky architekt poslal Hubálkovi

Aktuálně.cz a HN získaly i výsledný projekt, který architekt Ševčík v roce 2013 vypracoval. Navzdory tomu, že navrhuje byty, které měl pronajaté Ondřej Vaněk - švagr tehdejší radní Brno-střed a nynější primátorky Vaňkové, a jeho přítelkyně, Ševčík ho zaslal Hubálkovi. Nakreslil v nich rekonstrukci dvou bytů v nejvyšším patře historického domu, které mají dohromady 300 metrů čtverečních plus dalších 20 čtverečních metrů balkonů.

Dnes stíhaný expolitik Hubálek, kterého Vaňková v minulých prohlášeních označovala za podvodníka a lháře, za jejího švagra komunikoval i s radnicí Brno-střed. I korespondenci, kterou úředníci směřovali Ondřeji Vaňkovi, měl Hubálek k dispozici.

Se získanými doklady korespondují slova, která Hubálek vypověděl vyšetřovatelům NCOZ. Redakce má záznam k dispozici. "Brno-střed schválilo zpočátku nájemní smlouvy na půdní prostory, kdy nájemníky byl pan Vaněk, což byl její švagr, a jeho přítelkyně," popsal Hubálek.

Dle dokumentů, které jsou uloženy na radnici Brna-střed, v listopadu 2012 rada skutečně schválila pronájem půdních prostor v daném domě - a to Ondřeji Vaňkovi, švagrovi současné primátorky, i jeho přítelkyni. "Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili," řekl už dříve HN Vaněk. Když se ho redakce nyní pokusila konfrontovat s tím, že "papírování" pro jeho byt zajišťoval Hubálek a dle nahrávky architekta vše bylo určeno pro Vaňkovou, telefon už nezvedal. Skrze SMS zprávu alespoň napsal: "Pan Hubálek pro mě nikdy nic nezařizoval. Já jej neznám a nehodlám to měnit."

HN se podařilo konfrontovat i jeho přítelkyni, která do pronájmu získala druhý byt. Na otázku, zdali zná Pavla Hubálka, reagovala, že jí to nic neříká. Po upřesnění, že jí zpracovával dokumentaci k půdě, kterou měla od města pronajatou, reagovala: "Aha, možná si vzpomínám, někde jsem jeho jméno viděla." Zdali byl byt určený pro ni, nebo pro švagrovou jejího partnera, nechtěla odpovídat: "Já vám k tomu nic víc říkat nebudu, nechci se do ničeho namočit," a položila telefon.

Vaňková se dotazům na byty vyhýbá

Přes opakované pokusy redakce primátorku Vaňkovou kontaktovat, na dorazy od středy nereagovala. Otázky dostala v podobě zprávy na svůj mobilní telefon i oficiální magistrátní e-mail. Zajistit odpovědi nebyl schopný ani mluvčí Brna Filip Poňuchálek. "Odpovědi jsem vyžádal v kanceláři primátorky. Více udělat nemohu," uvedl mluvčí Vaňkové.

Vycházet tak lze z její dubnové reakce. "Bytový dům pro mě 'připravován' nebyl," reagovala tehdy Vaňková. A ve tři týdny starém prohlášení označili představitelé brněnské ODS celou kauzu za kampaň. "Průběh celé aféry až do dneška v nás zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci," uvedli společně primátorka se svým náměstkem Robertem Kerndlem (ODS).

Po razii dále představitelé ODS prohlásili, že policejní zásah na radnici Brna-střed s nimi nesouvisí. Na Facebook pak zavěsili faksimile článku z deníku Právo, který tvrdil to samé. Server Seznam Zprávy pak přinesl prohlášení, s nímž přispěchal nynější radní Brna-střed za ODS Jan Mandát, který tvrdil, že razie souvisí s trestními oznámeními, která na Hubálka podal potom, co ho viděl na radnici a měl podezření, že tam podvodně dále obchoduje s městskými byty. Policisté se tedy dle něj nejspíše na radnici vypravili prověřovat právě další Hubálkovy podvody.

Hubálek: "Vyplatil jsem jí 1,2 milionu." Vaňková: "Nesmysl"

Vaňková s Kerndlem a šéf jihomoravské ODS, poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek záležitost přestali komentovat, když Aktuálně.cz a HN v druhé polovině srpna zveřejnily detailní přehled dokumentů, které si detektivové NCOZ na radnici vyžádali. Zajímaly je v desítkách případů záznamy o privatizacích a pronájmech domů, které obývají vlivní politici brněnské ODS či jejich blízcí, i obsah jejich e-mailů. Pozvání na podání vysvětlení na policii následně dostala primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl.

V dubnu 2014 se Ondřej Vaněk i jeho přítelkyně svých rozlehlých pronajatých bytů v ulici Hlinky, na dohled od brněnského výstaviště, vzdali.

"Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce. Za půdy na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun," sdělil Hubálek policii. Peníze dle jeho tvrzení Vaňková dostala za to, že od plánu ustoupila. "Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal," popřela to v dubnovém prohlášení Vaňková. To, že od plánu Vaňková ustoupila, na nahrávce - citované výše - potvrzuje architekt Ševčík.

Byty skončily u příbuzných Hubálka

Zajímavé je ale i to, co s lukrativními byty bylo dále. Dle pátrání Aktuálně.cz a HN totiž Ondřej Vaněk a jeho přítelkyně požádali, aby radnice Brno-střed byty přepsala na Tomáše Janošku a jeho družku. Jde o bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně.

Ostatně o převodu nájmů se Hubálek a architekt Ševčík na již zmiňované nedávné schůzce také bavili. Bylo to ve chvíli, kdy padla již citovaná věta, že nynější primátorka Vaňková z projektu vycouvala. "Pak jsem to (byty v ulici Hlinky 46 - pozn. red.) přepsal na svoje lidi," říká Hubálek. "Ona to tehdy měla celé, ne?" ptá se architekt a expolitik přitakává: "Ano, celé." Na to Ševčík zareaguje: "Ale ta půda byla obrovská."

Hubálek dle dokumentů, které redakce získala, oba městské byty před úřady zastupoval dále. Za Janošku a jeho družku následně podával v roce 2015 žádost o stavební povolení na základě projektu Ševčíka. A dokumenty z radnice, které potvrzují, že stavební povolení na byty získali, měl následně opět k dispozici. Janoška a jeho družka mají byty patřící městu v pronájmu dodnes. Připomeňme magistrátní pravidlo, že nájemníci mají při následné privatizaci přednostní právo si byt koupit za nižší cenu.

Podle Hubálkovy výpovědi jím popsaná organizovaná skupina členů ODS často využívala takzvaných bílých koní k tomu, aby si nemovitosti v nájmu udržela - a následně zprivatizovala.

V pondělí odpoledne se HN Janošku v domě zastihnout nepodařilo. Jeho jméno na zvoncích není a dle sousedů tam Janošek ani jeho přítelkyně nebydlí. Příjmení jeho sestry je ovšem na zvonku vedlejšího městského domu. Rodina tak měla neobyčejné štěstí při získávání lukrativních pronájmů v té samé ulici od radnice. Redaktorka se nedozvonila ani v dalším domě, u něhož byl Janošek donedávna napsaný v katastru jako spolumajitel.

Není to jediný případ, kdy se Pavel Hubálek s Markétou Vaňkovou společně angažovali v koupi nemovitostí. Další společný projekt měli ve vesničce Rojetín ležící v Křižanovské vrchovině severozápadně od Brna. Zde do dubna 2015 dělal Hubálek starostu. A v roce 2008 si tu spolu s již zmiňovaným poslancem Pavlem Blažkem a nynějším náměstkem Vaňkové Robertem Kerndlem koupili pozemky. Trojici právně zastupovala právě Vaňková. Před třemi roky si pak Vaňková část pozemků v Rojetíně od Kerndla odkoupila, letos v únoru nakoupila další.

Kdo je Pavel Hubálek? Až do roku 2015 dlouholetý starosta jihomoravské vesnice s osmdesáti obyvateli Rojetín. Působil také na jihomoravském krajském úřadě, kde se staral o přidělování bytů azylantům.

S elitou jihomoravské ODS se dle svých slov seznámil přes dnešního náměstka primátorky Roberta Kerndla. V minulosti se přátelili. Kerndlovi, ale i bossovi krajské ODS a exministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi zprostředkoval nákupy pozemků. Na stejném místě je vlastní i nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V polovině roku 2018 Hubálka jihomoravská policie obvinila, že lidem podvodně nabízel zajištění městských bytů a falšoval přitom úřední listiny.

Letos na jaře ovšem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila kriminalistu Vladimíra Machalu, který jeho případ vyšetřoval, že se Hubálkův případ pokusil zmanipulovat.

Kauzu převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Hubálek začal vypovídat. Nyní argumentuje, že byl členem organizované skupiny, která přidělování bytů v Brně manipulovala a účelně privatizovala. Poskytl o tom rozsáhlou výpověď. Za hlavu celé skupiny označuje Blažka. Dle něj se ale manipulací účastnila i Vaňková či Kerndl.

Jeho výpověď ovšem podporuje i podnikatel Miroslav Wagner, který stíhaný dosud není. Pro Aktuálně.cz a HN ale promluvil. Oma muži vypovídají, že za úplatky zájemcům slibovali pronájem městského bytu, který později politici pošlou do privatizace. Nájemníci měli dle pravidel magistrátu přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny. To, že sliby budou moci splnit, dle nich zajišťovali vysoce postavení politici ODS a ČSSD, kteří se výhodně k městskému majetku dostávali rovněž.

Vrcholní představitelé ODS Hubálka dlouhodobě označují za lháře a jakékoliv manipulace s městským majetkem popírají. "Opakujeme, že při výsleších může Pavel Hubálek, jako obviněný, v zájmu své obhajoby beztrestně lhát a jenom soud v jeho trestní věci se znalostí celého případu může objektivně posoudit věrohodnost Pavla Hubálka a vyhodnotit pravdivost jeho tvrzení, nikoliv novináři," uvedli Blažek s Kerndlem.

Hubálkova výpověď je pro politiky ODS před krajskými volbami v polovině října velmi citlivá. Aktuálně.cz a HN navíc informovaly i o svědectví dalšího podnikatele, který tvrdí, že se na manipulacích s městskými nemovitostmi také podílel. A pomáhal s tím tentokrát místním představitelům ČSSD. Ti mají v Brně k ODS dlouhodobě blízko a společně v minulosti na radnici Brno-střed vládli.

V potížích se na jižní Moravě potácí i hnutí ANO, protože v září začne soud s bývalým vlivným místostarostou Brna-střed Jiřím Švachulou, který je obžalován ze stamilionových manipulací radničních zakázek v kauze Stoka. Policie podezřívá i dvojku hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna. Šéf hnutí Andrej Babiš nechal brněnskou buňku hnutí zrušit. Potom, co na protest odešel z ANO, které se dlouhodobě označuje za protikorupční, jeho místopředseda a zamýšlená jednička kandidátky do krajských voleb Petr Vokřál. Ten přitom prohlásil, že je hnutí ANO v Brně napojeno na podsvětí.