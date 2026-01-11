Od pondělí hrozí kvůli mrznoucímu dešti ledovka, varují meteorologové

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu.
V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dva až pět milimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.
V noci na pondělí a ráno budou podle předpovědi na celém území kromě jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje klesat teploty pod minus 12 stupňů, během dne pak bude sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť. S následnou tvorbou ledovky by od pondělního večera měli počítat lidé ve všech krajích, nicméně v severovýchodních regionech je její výskyt málo pravděpodobný, doplnili meteorologové.
Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou, měli by snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.
Ledovka vzniká při mrznoucím dešti či mrholení rovněž na větvích, plotech, drátech či sloupech. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Pokud je ledovka silnější, může tak podle meteorologů způsobit i výpadky třeba v dodávce elektřiny a není vyloučeno ani lámání větví.
Loprais a Macík se na Dakaru přiblížili lídrovi. Polepšili si i Prokop a Engel
Aleš Loprais obsadil v 7. etapě Rallye Dakar druhé místo a stejně jako třetí Martin Macík snížil svou ztrátu na lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka. Druhý Macík, který útočí na třetí triumf za sebou, na Nizozemce ztrácí 27 minut, třetí Loprais o šest minut více.
ŽIVĚSněžení dál komplikuje dopravu, na brněnském nádraží vykolejila lokomotiva
Na dálnici D3 na Českokrumlovsku dnes odpoledne havarovalo policejní auto. Narazilo do svodidel na úrovni obce Netřebice. Oba policisté byli převezení do nemocnice na ošetření.
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Informuje o tom agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.