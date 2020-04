Od 11. května otevřou kadeřnictví, muzea i galerie. Po 14 dnech i restaurace

Vláda ve čtvrtek na základě epidemiologického vývoje nemoci covid-19 uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem.

Původní plán, který vláda představila, počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. O uspíšení informoval vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) před čtvrtečním večerním jednáním vlády. Související ŽIVĚ Velikonoce dopadly dobře, řekl Havlíček. Vláda uvolní restrikce rychleji Zobrazit reportáž Od příštího pondělí 27. dubna stát umožní provoz obchodů do 2500 metrů, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru. Začnou znovu fungovat autoškoly, posilovny či fitness centra. Na 11. května počítá nový vládní plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a kadeřnictví, muzeí, galerií či výstavních síní. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat nejen restaurace, ale také ubytovací zařízení, počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí. Havlíček uvedl, že kabinet vyšel ze svého slibu, že je připraven na základě vývoje epidemie svůj harmonogram zpomalit i uspíšit. Klíčové bylo vyhodnocení vlivu velikonočních svátků. "Velikonoce dopadly velmi dobře," uvedl. Důsledná a včasná opatření v Česku ale podle něj zabrala. "Můžeme si dovolit uvolňovat restrikce rychleji, není možné propást jediný den s ohledem na uvolňování podnikání," dodal. Od nejbližšího pondělí se mohou také konat bohoslužby do 15 osob, otevřou knihovny, zoologické a botanické zahrady. Datum 11. května se vztahuje také na prodejny v nákupních centrech a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra, plán počítá i s otevřením venkovních prostor zámků, hradů a skanzenů a venkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců. Od 25. května budou podle nového plánu v provozu vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, dosud nepovolené taxislužby či divadla. Kabinet chce ještě specifikovat, kolik lidí by se mohlo účastnit kulturních, společenských a sportovních akcí. Uvolněny mají být také svatby a provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad. Ministerstvo zdravotnictví připraví prováděcí předpisy s konkrétními povinnostmi pro veškeré akce a provozovny z harmonogramu, uvedl Havlíček. Stát podle něj bude velmi důsledně dodržování hygieny vymáhat, je při tom připraven zapojit Českou obchodní inspekci či živnostenské úřady. Vyplatilo se, že jsme v tlaku na vládu nepolevili, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Vládní kroky komentoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle něho kabinet konečně přijal argumenty podnikatelských organizací. Podle Prouzy přispěl k urychlení uvolňování souvislý tlak na vládu i jednání s epidemiology, sdělil to pro ČTK. Prouza ocenil, že vláda přestane bránit lidem v běžných věcech, jako je nákup jarních bot pro děti. Uznala tak podle něj, že zdraví lidí lze úspěšně chránit promyšlenými opatřeními uvnitř obchodů. "Vyplatilo se, že jsme spolu s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým znovu a znovu předkládali návrhy na hygienická opatření a že jsme nepolevili v tlaku na vládu, aby dále neprohlubovala krizi české ekonomiky," řekl dále. Vláda by se v přístupu měla podle prezidenta svazu inspirovat, tak aby otevřený dialog fungoval i dalších oblastech. Plánované vlny rozvolňování opatření pondělí 27. dubna - provozovny do 2500 metrů čtverečních (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) - autoškoly - posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) - bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek - knihovny - zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) pondělí 11. května - všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek) - provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech - restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek - holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby - muzea, galerie a výstavní síně - zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory) - venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti pondělí 25. května - restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory) - hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) - taxislužby (dosud nepovolené) - živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing) - divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek - kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován) - zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku - další včetně opatření v cestovním ruchu - svatby za specifických hygienických podmínek - zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor) Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace.