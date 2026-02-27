Obloha nebude tak modrá. Nad Česko se dostane prach ze Sahary, ovlivní teploty

Koncem týdne se nad Česko dostane prach ze Sahary. Srážky téměř nebudou, takže jemný písek pravděpodobně nezašpiní auta či okna. Může ale mírně snížit denní teploty. Na síti X to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"V neděli během dne a na začátku příštího týdne se nad naším územím budou ve vyšších hladinách atmosféry nacházet vyšší koncentrace saharského prachu," uvedli meteorologové. "Srážky neočekáváme víceméně žádné, jen opravdu s malou pravděpodobností slabé během neděle. Takže nečekáme, že by se dostával ve srážkách jemný saharský písek i na zem. O čistotu vašich oken a kapot aut se tak nemusíte bát," doplnili.
Prach v atmosféře ale může ovlivnit maximální teploty, hlavně v neděli odpoledne, ale i v pondělí. "Mohou být mírně nižší. A obloha také nebude tak modrá," oznámil ČHMÚ. Ústav ve své týdenní předpovědi píše, že maximální teploty budou v sobotu činit deset až 15 stupňů Celsia, ale v neděli klesnou na sedm až 12 stupňů. V pondělí pak očekávají meteorologové teploty osm až 13 stupňů. V neděli a pondělí bude asi polojasno až skoro jasno.
Už v minulosti se opakovaně do Česka dostal jemný písek, který zvedly do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Třeba na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace.
Rozjetý Nečas dal další dva góly. Pastrňák pomohl Bostonu prodloužit úspěšnou sérii
Dva góly Martina Nečase v čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.
Tohle jsem ještě neviděl, žasl český tenista. V Luganu vyhrál výměnu o 64 úderech
Je mu teprve 18 let, ale už o sobě dává pořádně vědět. Český reprezentant Maxim Mrva se na švýcarském challengeru v Luganu blýskl maratónskou výměnou. S protivníkem Američanem Michaele Mmohem udeřili do míčku čtyřiašedesátkrát, než bitva skončila bodem pro tenistu z Prostějova.
Otevřená válka s Talibánem. Pákistánská vojska v odvetě bombardovala afghánský Kábul
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.
Mrazivé i groteskní. Čaroděj z Kremlu obnažuje mašinérii ambicí i banálního Putina
Kdo udělal z Vladimíra Putina politika? Na tuto otázku se snaží odpovědět snímek Čaroděj z Kremlu, který byl loni uveden v benátské soutěži a nyní vstoupil do českých kin. Film slibující konstrukci ďábla ve stylu vynikajícího dramatu The Apprentice: Příběh Trumpa je ale mnohem komplikovanější. Roli ruského diktátora ztvárnil Jude Law, jeho neoficiálního poradce Baranova pak Paul Dano.