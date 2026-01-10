Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci.
Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.
První místopředsedkyní se stala Ludmila Oulehlová, místopředsedy Libor Tupa a Pavel Outrata. Trojana volilo 74 přítomných členů, tři se hlasování zdrželi.
„Nebylo to jednoduché, ale ta velká podpora, která mi byla udělena, je především závazek. A těch několik měsíců, které nás čekají do voleb, je především práce. A já tuto roli předsedy přijímám především proto, abychom pracovali minimálně tak, jak jsme předvedli ve volbách parlamentních,“ uvedl Trojan. Komunální volby se budou konat letos v říjnu.
Zda bude i lídrem kandidátky pro komunální volby, ale není jisté. Podle předsedkyně jihomoravské krajské organizace ANO a ministryně financí Aleny Schillerové se dnes řešilo vedení brněnské buňky, kandidátka ne. K tomu by měl být další sněm oblastní organizace na jaře.
Podle Schillerové je ale třeba sestavit silnou kandidátku a dosáhnout ve volbách co nejlepšího výsledku. Uvedla, že si ale neumí představit koalici s ODS, pokud by tam měli kandidovat lidé, kteří jsou podle ní zatíženi řadou skandálů.
Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo brněnské politiky na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl totiž dlouholetým členem brněnské ODS. Smlouvu vypověděli tři ze 13 zastupitelů. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek Černý, náměstkyně Karin Podivinská, radní pro územní plánování Petr Bořecký a další. Černý ve čtvrtek řekl, že nyní musí vytvořit nový zastupitelský klub.
Francie změnila datum summitu G7 kvůli Trumpovým narozeninám
Francie změnila datum konání summitu skupiny zemí G7 kvůli narozeninám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to v pátek agentura AFP s odkazem na prohlášení nejmenovaného představitele Bílého domu.
Macinka po návratu z Ukrajiny: Promluvil o Turkovi, prezidentovi i jednání v Kyjevě
Až na palubě letadla byl dostatečný čas pohovořit si s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který měl za sebou velmi rušný den na Ukrajině. Při příjezdu slyšel, jak ruské rakety a drony útočí na Ukrajinu, následně jednal se zástupci Ukrajiny v Kyjevě a nakonec "hasil" kontroverzní výroky svého poslance Filipa Turka. O tom všem na palubě letadla promluvil.
Bestie s dětskou tváří. Skutečný příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky
Jeden z nejhorších kriminálních případů znovu ožívá v druhé řadě seriálu Metoda Markovič: Straka. Šestnáctiletý mladík Jiří Straka v Praze v roce 1985 znásilnil a zavraždil tři ženy, další napadl. Pro Straku, který zločiny spáchal v době příprav na tehdejší monstr podnik Spartakiádu, se vžilo označení spartakiádní vrah.
Zelenskyj utahuje otěže. Nepohodlných se zbavil, protivníky si drží u těla
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozehrál po korupčním skandálu a pádu klíčového spojence rozsáhlou personální šachovou partii. Mocenské změny v Kyjevě naznačují, že prezident znovu přebírá kontrolu nad státem a připravuje se na oba možné scénáře – pokračování války i případná mírová jednání.
Na neustálé zvyšování nájmu vyzráli po svém. Teď mají partneři život, o jakém dlouho jen snili
Kvůli neustále rostoucím životním nákladům se partneři rozhodli udělat krok, který většina lidí odkládá až na důchod. Opustili klasické bydlení a přestěhovali se na loď. Aby však splnili podmínky bydlení na vodě, musí se každé dva týdny přesouvat na nové místo. Přesto tvrdí, že by neměnili a žijí svůj sen.