Znovu nadchnout lidi a do vlády klidně s ODS. Co plánují kandidáti na šéfa Pirátů?

Zdeněk Hřib, náměstek pražského primátora

Jste pro spolupráci Pirátů s ODS a dalšími stranami současné koalice po příštích volbách?

Mám v Praze koalici se Spolu a STAN. Piráti v Praze chtějí dodržovat koaliční smlouvu a jsem rád, že to naši partneři vidí podobně. Co se týče sněmovních voleb, aktuálně mi přijde předčasné spekulovat o budoucí spolupráci s jednotlivými stranami. Náš plán bude ale transparentně uveden v pirátské povolební strategii, kterou vždy zveřejňujeme před volbami. Samozřejmě bude záležet na výsledku voleb.

Zařadil byste se k levicovější, nebo spíš středově konzervativnější frakci Pirátů?

Stranu chci "vycentrovat", aby Piráti byli hlavní politickou silou na liberálním středu a prosazovali politiku opřenou o expertízu a data, zaměřenou na problémy běžných lidí.

Jak chcete k Pirátům přitáhnout voliče?

Součástí mé vize je reforma vnitřního fungování Pirátské strany, která obrátí naši pozornost a energii od zbytečné vnitřní byrokracie a hádek k tématům, která zajímají voliče. Jedná se zejména o ekonomická témata. Česko by mělo začít směřovat ke znalostní ekonomice, ve které podnikatelé budou konkurovat kvalitou a vyšší přidanou hodnotou. Aktuální hrozbou je pak pro mě především ohrožení české demokracie vzestupem konzervativně-nacionálního populismu. Je nezbytné zabránit naší zemi v maďarské a slovenské cestě po vzoru Viktora Orbána a Roberta Fica.

Vyplatila se Pirátům účast ve vládě Petra Fialy?

Nejde o to, jestli se naše účast ve vládě vyplatila Pirátům, ale jestli se vyplatila našim voličům. Přestože máme jen čtyři poslance, za tři roky jsme prosadili množství důležitých věcí a naopak zabránili nejhorším nesmyslům. Je vtipné sledovat, co všechno nyní někdejší koaliční partneři přejímají jako svůj program, a naopak je smutné pozorovat, jak se zcela vykosťují záležitosti, které Pirátům vládní partneři roky blokovali.

Ivan Bartoš opakovaně žádal ministra financí Zbyňka Stanjuru o peníze na výstavbu dostupného nájemního bydlení. Nyní se ministr tváří, že bydlení podporuje od samého počátku. Podobně je to s digitalizací stavebního zákona, na kterou Piráti dostali několik měsíců, ale nově na to má ministerstvo pro místní rozvoj několik let.