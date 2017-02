Nový šéf Chovancova centra: Vyvracení lží je jen dvacetina naší práce, politiku nekomentujeme

před 1 hodinou

Vyvracení dezinformací je jen část naší práce, upozornil nový šéf centra proti hybridním hrozbám Benedikt Vangeli. Jeho tým bude proti falešným zprávám a dezinformacím zasahovat jen v případě, že budou ohrožovat stát. Vangeli také odmítl nařčení, že by centrum ovlivňovalo průběh voleb a pouštělo se do politického boje. Jedním z největších kritiků jeho týmu je hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten centrum nazývá po komunistickém cenzorském úřadu ČÚTI.

Praha - Fungujeme podle zákonů a volby manipulovat nebudeme, ujistil nový šéf Centra proti terorismu hybridním hrozbám Benedikt Vangeli. Tým má za úkol bojovat mimo jiné také proti falešným zprávám a dezinformacím. Naposledy úřad, který vznikl na popud ministra vnitra Milana Chovance, vyvracel manipulaci, že je nad Českem radioaktivní mrak a lidé by si měli koupit jodové tablety, aby se ochránili.

Vangeli v lednu převzal úřad po právničce Evě Romancovové , která měla za úkol centrum vybudovat. Tým ale někteří lidé kritizují a varují, že by se mohlo snažit zneužít veřejné mínění. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček proti úřadu pravidelně útočí a překřtil ho po komunistickém cenzorském úřadu ČÚTI.

"Věnujeme se všem hybridním hrozbám. Ne pouze dezinformacím. Vyvracení zahrnuje tak 5 až 9 procent naší práce," upozornil Vangeli.

Jak často se této činnosti bude jeho úřad věnovat do budoucna, nechtěl nový šéf odhadovat. "Abychom zasáhli a dezinformaci vyvraceli, musí být splněny tři podmínky. Dezinformace musí zasahovat do vnitřní bezpečnosti, ptáme se také, jestli je to závažná a zdali jsou k dispozici fakta," uvedl Vangeli, jak bude jeho úřad postupovat.

Od svého vzniku tak na Twitteru, který momentálně centrum používá jako jeden z hlavních komunikačních kanálů, upozornilo centrum na čtyři dezinformace. Týkaly se například českých prezidentských voleb či teroristů z Berlína, kteří se měli schovávat v tuzemsku.

Poslední dezinformace se týkala zvýšené radiace nad Českem. Konspirační weby vyzývaly, aby si lidé nakoupili jodové tablety. Později Úřad pro jadernou bezpečnost upozornil, že nehrozí žádné zásadní nebezpečí.

Pokud by dezinformace byla závažná a zásadně ohrožovala bezpečnost Česka, je možné, že by na mimořádné tiskové konferenci vystoupil i premiér. Centrum by mu pak mohl zpracovat podklady k projevu, kterým by uklidnil veřejnost a fámy ohrožující stát mohl předseda vlády vyvrátil.

Kritika centra

Obavy, že by mohlo být centrum zneužito v politickém boji, Vangeli odmítl. "Přispíváme k odborné debatě. Nevyjadřujeme se k politickým otázkám," upozornil šéf týmu.

Ochrana před zneužitím pravomocí je podle něj dostatečná. "Pokud nevěříte voleným zástupcům, je tu ještě občanská společnost, která může zareagovat," dodal.

Vangeli je kromě zákona o policii také spoluautorem několika dalších zákonů z oblasti bezpečnosti. Podílel se i na protikorupčním balíčku. Poté se jako vedoucí oddělení bezpečnostních hrozeb ministerstva vnitra věnoval problematice terorismu, radikalizaci a ochraně míst, kde může hrozit teroristický útok.

autor: Jakub Zelenka