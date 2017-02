Vnitro domlouvá spolupráci s Facebookem. Chtějí zabránit šíření falešných zpráv a ochránit volby

před 27 minutami

Ministerstvo vnitra chce kvůli častým dezinformacím, které se šíří na sociálních sítích, spolupracovat s Facebookem. Proběhla už první schůzka. "Zatím ale nevíme, jak přesně ta spolupráce bude vypadat. Máme plány, ale nevíme, jestli vyjdou," řekl Aktuálně.cz zdroj z ministerstva vnitra. Začít chce však resort Milana Chovance co nejdříve, chce tak mimo jiné zabránit i možnému ovlivnění voleb. Falešné zprávy jsou i podle zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga jedním z nejpalčivějších problémů, kterým sociální sítě musí čelit.

Praha - České ministerstvo vnitra má v plánu spolupracovat s americkou společností Facebook. A to hlavně kvůli dezinformacím, které se skrze tuto sociální síť šíří. Schůzku mezi vnitrem a zástupkyní Facebooku Gabriellou Csehovou Aktuálně.cz potvrdil mluvčí resortu Jiří Korbel.

"Facebook může řadu věcí dělat zcela nezávisle na státu. My samozřejmě s ohledem na proběhlé jednání doufáme, že spolupráce začne co nejdříve," řekl mluvčí s tím, že konkrétní náplň spolupráce zatím není pevně stanovena. Další podrobnosti sdělit nechtěl.

Dobře informovaný zdroj z vnitra však doplnil, že i když budoucí spolupráce ještě nemá jasně danou podobu, měla by začít co nejdříve. "Jsme ve spojení, měli jsme schůzku. Máme plány, ale nevíme, jestli vyjdou," řekl Aktuálně.cz zdroj, který je obeznámen i s fungováním Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Právě to se na vnitru problematikou falešných informací zabývá. "Bylo by dobré, kdybychom to dotáhli," dodal.

Zdroj z vnitra nevylučuje, že by spolupráce s Facebookem mohla vypadat podobně jako ve Francii či Německu, kde už kontakty mezi státem a sociálními sítěmi fungují. Tyto země se podobně jako Česko připravují na důležité volby a mají také obavy z toho, že by je mohly dezinformační kampaně ovlivnit.

V praxi by to podle představ vnitra mohlo chodit následovně: Uživatelé Facebook upozorní na příspěvek, který podle něj obsahuje dezinformace. Sociální síť pak podezřelou zprávu pošle do nezávislého centra, které informace vyhodnotí. Kdo by se této role ujal, není zatím jasné.

Když prověřování ukáže, že informace není pravdivá, Facebook ji označí tak, aby bylo zřejmé, že zpráva neobsahuje pravdivé informace. Zároveň by mohl uživatele odkázat na internetové zdroje, kde budou moci ověřit skutečný stav.

Sociální síť na otázky redakce, zda její zástupci jednali s českými úřady, dosud neodpověděla. Ředitelka veřejné politiky Facebooku pro střední a východní Evropu Gabriella Csehová však v nedávném rozhovoru Aktuálně.cz řekla, že se podobnými problémy zabývá.

"Nasloucháme naší komunitě a začali jsme jednat s dalšími globálními partnery. Připravenost Francouzů nám umožňuje začít s testováním tam. Očekáváme, že brzy oznámíme pokusy i v dalších zemích, ale je příliš brzy bavit se o detailech," prohlásila. Nechtěla však potvrzovat, zda už jednala s českými úřady.

Expert: Ovlivní to jen nerozhodnuté

Podle Josefa Šlerky, vedoucího oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je nový záměr ministerstva a Facebooku důležitý. "A má to šanci pomoct a bude to mít vliv na ty, kteří jsou v pozici nerozhodnutých a nemají na některou informaci jasně daný názor. Ty, co mají názor jasný, to neovlivní, protože i nadále budou navštěvovat stránky, kde se falešné zprávy publikují a budou jim i tak věřit," vysvětlil Šlerka. Iniciativa podle něj může šíření jednotlivých dezinformací zastavit nebo alespoň zpomalit.

"Šíření dezinformací začalo Facebooku narušovat důvěru v tu síť, a proto to chtějí řešit. Ale otázkou je, jak to bude technicky ošetřené. Jestli ty informace a zprávy budou označovat jako méně důvěryhodné, jestli se nebudou moci dále aktivně šířit nebo jestli je bude vídat méně lidí v těch sítích," dodává Šlerka s tím, že touto otázkou se nezabývá jen Česko, ale celý svět. Jednou z možností podle něj je znemožnit sdílení zpráv obsahujících dezinformace.

Obavy z možného ovlivnění voleb po celém světě se začaly šířit poté, co USA otevřeně obvinily Rusko z hackerských útoků na Demokratickou stranu a z ovlivňování voleb. Něčeho podobného se obává nyní i Francie nebo Německo, jejichž tajné služby už veřejně oznámily, že se zemím nevyhnou pokusy ovlivnit volby, a to právě i prostřednictvím dezinformací.

Falešné zprávy jsou jedním z nejpalčivějších problémů, kterým musí Facebook čelit, i podle zakladatele této sociální sítě Marka Zuckerberga.

Nechápu, co komu na Centru proti dezinformacím vadí, říká Petr Honzejk. Nemyslím si, že by úředníci měli vybírat pravdu, oponuje Ivan Bartoš /Piráti/. | Video: Martin Veselovský | 19:20

autoři: Lukáš Prchal, Markéta Šrajbrová