Nový rektor Mendelovy univerzity Vojtěch Adam po kritice svých publikací rezignoval

Nový rektor Mendelovy univerzity v Brně Vojtěch Adam, který měl funkci zastávat od února, rezignoval. Akademická obec Adama zvolila vloni. Kvůli sporným publikacím jej však k rezignaci vyzvala dosavadní rektorka Danuše Nerudová i některé vědecké autority. Akademický senát bude muset volbu rektora zopakovat, senátoři již určili členy volební komise, která připraví další kroky.

Proces výběru nového rektora podle předsedy volebního senátu Jiřího Skládanky potrvá odhadem dva měsíce. Kdo bude školu formálně řídit v mezičase, není jasné. Nerudová k poslednímu lednu končí. Senátorům řekla, že otázku vedení univerzity řeší s ministerstvem školství.

Adam zpočátku rezignaci odmítal, pochybení podle něj nebyla natolik závažná, aby vedla k tak rezolutnímu a nezvratnému kroku, jako je rezignace. V pondělí uvedl, že se rozhodl do rektorské funkce nenastoupit. "Mendelova univerzita v Brně má větší váhu než akademická kariéra jednotlivce. Pevně věřím, že využiji pomyslně řečeno druhé šance a budu pokračovat v oblasti vědy, ve které jsem - neskromně říkám - přinesl řadu užitečného," uvedl Adam v prohlášení.

Nerudová ocenila, že se Adam nakonec rozhodl pro rezignaci. Upřednostnil tak univerzitu před osobním prospěchem. "Nesmírně si jeho rozhodnutí vážím, protože vím, jak těžké pro něj bylo. Děkuji mu za něj svým jménem i jménem Mendelovy univerzity a obracím se k celé akademické obci s prosbou, aby profesoru Vojtěchovi Adamovi dala možnost očistit své jméno, protože tu šanci si zaslouží," uvedla Nerudová.

Senátorům řekla, že pokud by Adam nerezignoval, hrozila škole izolace, přišla by o zástupce v pracovních skupinách České konference rektorů i grantových agenturách.

Devětatřicetiletý profesor chemie Adam patří k uznávaným vědcům, jeho výzkum směřuje například k protinádorové léčbě. Vede Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, získal prestižní grant Evropské výzkumné rady. Zároveň působil také jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC Vysokého učení technického, kde k 1. únoru na pozici rezignoval.

Adam má na kontě stovky samostatných i kolektivních publikací. V několika z nich našli nesrovnalosti nejprve výzkumníci na internetové platformě PubPeer, poté i expertní komise zřízená na popud Nerudové. Komise uvedla, že zjištěné problémy sahaly od "hrubé nedbalosti při kontrole kvality" až po "jasné známky manipulace s daty".

U šesti článků publikovaných týmem pod vedením Adama komise doporučila stažení z časopisů. U dalších tří článků komise doporučila stažení alespoň zvážit. Adam v uplynulých týdnech zdůrazňoval, že pochybení neměla vliv na hlavní výstupy článků a že se snaží vše uvést do pořádku.

"Mým cílem bylo od začátku hledat a opravovat pochybení, i když by jednoduchou a vlastně i legitimní cestou bylo ukázat na členy mého týmu, kteří dané segmenty práce měli na starosti. Přesto jsem to neudělal a ani neudělám. Věřím v tým, a proto za pochybení přijímám svůj díl odpovědnosti," uvedl Adam. Poukázal také na to, že minulý týden onemocněl covidem-19 s vážným průběhem, neměl tedy prý prostor se aktivně bránit v médiích a pociťoval bezmoc z událostí, které nemohl ovlivnit.

"Nyní mi dovolte, abych měl čas se definitivně doléčit, načerpat i fyzické, ale především psychické síly, a vrhnout se znovu do práce. A hned prvním krokem po mé rekonvalescenci bude detailní rozbor výtek, které směřovaly k práci mého týmu," uzavřel Adam.