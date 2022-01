Zeman na Hradě jmenoval nové rektory. Autorovi hry o Ovčáčkovi nepodal ruku

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 11 nových rektorů vysokých škol. Většina z nich se svých funkcí ujme od začátku února. Rektorkou Univerzity Karlovy se stala Milena Králíčková, nejstarší českou vysokou školu tak prvně povede žena. Zeman se na Hrad vrátil po asi pěti měsících. Kvůli nemoci je strávil v Ústřední vojenské nemocnici nebo na zámku v Lánech.

Prezident předal jmenovací dekrety deseti novým rektorům. Jedenáctý jmenovaný rektor, Vojtěch Adam z Mendelovy univerzity v Brně, nebyl na ceremoniálu přítomen. Prezident uvedl, že je Adam nemocný a Hrad mu pošle listinu poštou. Zažertoval, že mu jeho jméno připomnělo bývalého ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha.

To, že nastupující rektor čelí podezření, že chyboval v několika odborných článcích, prezident nezmínil. Expertní komise přitom v úterý doporučila stažení Adamových chybných článků z časopisů a končící rektorka univerzity Danuše Nerudová mu ve středu doporučila rezignaci. K vysvětlení záležitosti vyzvala Adama také Česká konference rektorů, případ podle ní vrhá špatné světlo na českou vědu.

Zeman pak při předávání dekretů nepodal ruku nastupujícímu rektoru Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petru Michálkovi, který je autorem satirického divadelního představení Ovčáček čtveráček. Kabaret se trefuje do některých představitelů Hradu, zejména do prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Zeman poznamenal, že motivací ke kandidatuře na rektora může být asi i neúspěch v senátních volbách. Michálek do Senátu neúspěšně kandidoval v roce 2020 za hnutí STAN.

Nové rektory si zvolily akademické senáty škol, v prosinci je odsouhlasila vláda. Většinou se funkcí ujmou nové osobnosti, u čtyř vysokých škol ale rektor ve své funkci zůstává. Pokračovat tak nadále bude dosavadní šéf České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Akademici Českého vysokého učení technického v Praze si zvolili opět Vojtěcha Petráčka. Staronového rektora budou mít také na Technické univerzitě Liberec, kterou vede Miroslav Brzezina. Rektorem Veterinární univerzity Brno zůstane Alois Nečas.

Na dalších vysokých školách se budou rektoři střídat. Rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu od února nahradí Milena Králíčková. Na Akademii výtvarných umění v Praze vystřídá Tomáše Vaňka Maria Topolčanská. Rektorem Univerzity Pardubice se stal místo Jiřího Málka Libor Čapek.

Na Vysokém učení technickém v Brně vyhrál rektorské volby Ladislav Janíček, který nastoupí po Petru Štěpánkovi. Adam má nahradit na Mendelově univerzitě v Brně Nerudovou a Michálek na Petra Oslzlého. Mění se i rektor Vysoké školy ekonomické, kde se funkce po Haně Machkové od 1. dubna ujme Petr Dvořák.

Zeman: Většina univerzit není příliš úspěšná

Prezident při jmenování rektorů zdůraznil, že by měli usilovat o zvýšení prestiže vysokých škol. "Já se znepokojením sleduji, že v mezinárodních žebříčcích není většina našich univerzit příliš úspěšná, a někdy má dokonce klesající úroveň," řekl.

"Milá paní rektorko, v případě Univerzity Karlovy je slabý argument, že jste o něco lepší než univerzita v Oregonu, a bylo by dobré, kdyby prestiž slavné Karlovy univerzity pod vaším vedením vzrostla," obrátil se na Králíčkovou. To samé se podle něj týká i dalších vysokých škol.

Zeman se na Pražský hrad vrátil poprvé po asi pěti měsících. Poslední veřejná aktivita prezidenta, o které jeho kancelář informovala, se na Hradě uskutečnila na konci loňského srpna. V polovině září byl Zeman poprvé hospitalizován, do nemocnice se opět vrátil 10. října. Od propuštění pobývá v Lánech, kde o něj pečují zdravotní sestry. Jen za listopad a prosinec stála péče zhruba 480 tisíc korun, peníze skončily u soukromé firmy ze skupiny skupiny Penta Hospitals, zjistil před týdnem server Seznam Zprávy.