Novela zákona o penzích je protiústavní, tvrdí poslanec ANO. Hnutí chce podat žalobu

Hnutí ANO podá v případě schválení novely zákona s omezením červnové valorizace penzí ústavní žalobu. Postupovat bude samostatně, s jinými opozičními stranami na podání žaloby spolupracovat nebude. V pořadu Partie na CNN Prima News to v neděli řekl poslanec Robert Králíček (ANO).

Poslanec připomněl, že podle opozičního hnutí je novela, kterou připravuje vládnoucí koalice, protiústavní, a to kvůli projednávání ve stavu legislativní nouze, nebo kvůli retroaktivitě. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve zmínil, že koalice postoj ke své navrhované novele nemění a legislativní proces k jejímu přijetí chce dokončit.

Podobně jako poslanci za ANO se vyjadřují také poslanci dalšího opozičního hnutí SPD. Ke společnému postupu při podávání ústavní žaloby dnes v Partii vyzvala i poslankyně Karla Maříková (SPD). Králíček ale společný postup následně odmítl s tím, že hnutí ANO má k tomuto kroku dostatečný počet členů sněmovny.

"Podle našeho názoru je tento zákon protiústavní. My určitě podáme ústavní žalobu, máme na to vlastní sílu, takže nepotřebujeme spolupráci další opoziční strany. Určitě podáme žalobu k Ústavnímu soudu," řekl Králíček. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) v Partii zdůraznili, že návrh novely ústavu neporušuje a úprava důchodového systému je nezbytná.

Poslanci se ke schválení důchodové novely sejdou v úterý dopoledne. Opozice chce ve sněmovně prosazení změn bránit obstrukcemi, které by podle Králíčka měly trvat minimálně do pátku 3. března. Koalice má většinu v dolní komoře i v Senátu. Poté dostane normu k podpisu prezident.

Zástupci ANO avizovali, že podle nich by měla vláda novelu stáhnout a měla by začít s opozicí vyjednávat o změnách valorizace, které by platily od ledna. Mezi návrhy je například návrat k dřívějšímu pomalejšímu navyšování důchodů.

U Ústavního soudu může novela narazit

Podle některých právníků je z hlediska zákonných podmínek projednání důchodové novely ve sněmovně ve stavu legislativní nouze zřejmě hraniční, ne však úplně mimo. Podle právníka Marka Antoše naopak hrozí, že novela v takovém případě u Ústavního soudu narazí.

Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod. Jurečka míní, že snaha kabinetu projednat návrh se zkrácenými termíny by byla vážným argumentem při případném sporu u Ústavního soudu. "Snaha projednat to standardní cestou se zkrácenými lhůtami tady jednoznačně byla," konstatoval.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhuje jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč.

Norma s omezením mimořádné červnové valorizace by po případném schválení měla patřit mezi první zákony, o nichž rozhodne prezident Petr Pavel. Zákon začne platit s podpisem, ale i bez podpisu hlavy státu. Pavel může normu také vetovat a vrátit poslancům, přijmout by se pak nestihla.