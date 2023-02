Přestat žít nad poměry. Vláda ve sněmovně startuje boj o zkrocení státního dluhu

Boj o mimořádnou valorizaci penzí

Do sněmovny přichází vláda s návrhem, jak pro letošek omezit zvyšování důchodů. Právě penze tvoří největší položku mandatorních výdajů, které stát musí zaplatit, ať se děje, co se děje. Nařizuje mu to zákon. Kromě důchodů jde o sociální dávky, platby do zdravotního pojištění či náklady na obsluhu státního dluhu. Už to samo tvoří nadpoloviční většinu celkových státních útrat. Loni do penzí podle ministerstva financí putovalo téměř 595 miliard korun, letos to má být přes 630 miliard.

Širší změnu valorizací chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. "Chci, aby se dále nerozevíraly nůžky mezi starobními důchodci," prohlásil šéf ministerstva Marian Jurečka z KDU-ČSL. Omezit chce zvyšování nadprůměrných penzí a zároveň hledat způsob, jak pomoci těm, kteří pobírají velmi nízkou částku.

Zvyšování důchodů při určité míře inflace ukládá vládě zákon. A nynější vysoká inflace valorizaci vyžaduje. Kabinet Petra Fialy se ale obává, že na vyšší penze nebude letos mít. Navrhuje proto jednorázové opatření, aby průměrný starobní důchod od června vzrostl jen o 760 místo 1770 korun.

Opozice je však jednoznačně proti. SPD už oznámila, že případnou změnu napadne u Ústavního soudu. Návrh kritizuje i šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že by důchodová reforma měla začít debatou o změnách v daních, a ne ve valorizacích důchodů.