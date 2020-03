Někdo zvládá koronavir bez léků, někomu vybuchuje hlava. I těžce nemocní mají naději

"Tělo to zvládá i bez paralenu," říká mladý muž nakažený koronavirem, který je stejně jako velká většina pacientů s nemocí COVID-19 v domácím léčení. Ti obvykle berou pouze léky proti kašli či na snížení teploty. Nemoc má však i závažnější průběh. Těmto pacientům by mohl pomoci experimentální lék, jehož použití ministerstvo tento týden dočasně povolilo.

Počet nakažených koronavirem v Česku dál přibývá, přesto jimi nemocnice přeplněné nejsou. V pátek bylo ze 883 nakažených hospitalizováno jen 63 lidí, z toho pět ve vážném stavu. Naplňují se tak tvrzení Světové zdravotnické organizace, že kolem 80 procent všech nakažených nepotřebuje k uzdravení žádnou speciální péči.

Pro většinu pacientů má nemoc COVID-19 podobný průběh jako chřipka, kterou provází horečka, kašel, rýma, bolest kloubů a svalů. Jelikož lék proti koronaviru prozatím neexistuje, pacienti pobývající v domácím léčení tlumí pomocí léků alespoň příznaky - snaží se srážet teplotu, berou kapky na kašel či proti rýmě.

To potvrzuje také Jiří Nevrla, kterého na koronavirus testovali pozitivně v pondělí. "Doktor mi řekl, ať k tomu přistupuji jako ke chřipce," popsal Aktuálně.cz Nevrla. Dosud zatím nebral jiný lék než paralen, který působí proti bolestem a vysoké teplotě. "Včera jsem to zkusil celý den bez něj a vypadá to, že to tělo zvládá i bez paralenu. Teplotu jsem sice večer měl, ale večery mívám horší. Rána se cítím lépe, přes den je to u mě lepší než večer," řekl Nevrla.

V jeho případě se nemoc projevuje přesně tak, jak se píše ve všech informačních letácích. Jde tedy zejména o kašel provázený teplotou, rýma se mu však vyhýbá. "Dost času proležím, mám určitě méně energie. A nemám hlad. Spíše se do jídla nutím, přitom jsem jinak žrout. A s žízní je to podobné. Spíše se do toho tlačím, protože chápu, že bez vody můžu skončit ještě hůře," dodal Nevrla.

Jako nachlazení, ale i týdenní horečka

Že lehký průběh nemoci není ničím výjimečný, potvrzují i lékaři Jiří Beneš a Ladislav Machala z Nemocnice Na Bulovce. "Většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu, čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel," napsali ve zprávě pro Státní zdravotní ústav. Jak však lékaři upozorňují, přináší to také jisté komplikace. Jen na základě projevů nemoci totiž nelze jednoduše odlišit ty, kteří jsou nakažení, od lidí, kteří prodělávají jen běžné nachlazení.

O něco hůře než běžné nachlazení popsaly průběh své nemoci dvě dívky, které o tom natočily video na YouTube. "Jsme mladé a musíme říct, že to zvládneme, ale je to fakt dost utrpení. To jsem nezažila. Mám šest dní pořád horečku, ale horečka je ještě to nejmenší. Nejhorší jsou bolesti hlavy. To nelze popsat, to je jako když vám bouchne hlava," popsala ve videu jedna z nich.

U domácího léčení nejsou pacienti podobně jako u běžné chřipky pod dohledem lékařů. V případě nenadálého zhoršení jejich zdravotního stavu se ale mají obracet na lékaře, případně na záchrannou službu, která zajistí jejich převoz do nemocnice. I v ní se však lékaři u mírného či středně těžkého průběhu nemoci snaží pouze zmírňovat její příznaky, případně poskytovat pacientovi výživu prostřednictvím infuze.

Zhruba týden v nemocnici byli také první tři pacienti, kteří se už z nákazy koronavirem vyléčili. Z nemocnice pak putovali domů, kde po dalším týdnu byli již prohlášeni za vyléčené. Neměli už žádné zdravotní potíže a ani vir dál nešířili. Podle primáře infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavla Dlouhého, který měl tyto pacienty na starost, je ze zkušeností z Itálie nebo Číny průměrná doba nutná k uzdravení dva až tři týdny.

Ten, kdo se zadýchává na schodech, je rizikový

Bohužel ne všechny nakažené čeká boj s nemocí bez větších komplikací. Výrazně těžší průběh nemoci lze s větší pravděpodobností očekávat zejména u seniorů, u lidí, kteří mají i jiné zdravotní problémy, nebo těch, kteří i za běžných okolností mají nějaké problémy s dýcháním.

Podle primáře I. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Martina Havrdy tak mezi ohrožené patří například i ti, kteří musí rozdýchávat vyšlapání jednoho patra schodů. Ani u pacienta z rizikové skupiny však není vyloučené, že v jeho konkrétním případě bude mít nemoc podobu pouze mírného onemocnění dýchacích cest. Platí však, že čím lepší imunitní systém, tím větší šance, že nemoc bude mít poklidnější průběh.

Pacienti s těžkou formou nemoci potřebují zejména podporu dýchání. "Choroba postihuje plíce a při těžké formě onemocnění dochází k vážnému a často oboustrannému postižení plic, které narušuje výměnu plynů, což znamená funkci plic. Člověku se pak špatně dýchá, a proto když se to rozjede do velmi těžkého průběhu, potřebuje kyslík nebo může potřebovat napojení na dýchací přístroje," vysvětlil Havrda.

V nejtěžších případech je pak nutné napojení pacienta na přístroje na mimotělní okysličování krve. V Česku je na tento přístroj napojen jeden nemocný, další čtyři jsou na umělé plicní ventilaci. Všech pět pacientů je ve vážném stavu.

Pacienti v nejkritičtějším stavu obvykle leží na břiše, jak ukazují některé fotky nakažených z Itálie. "Tento postup se používá pro pacienty, jejichž plíce jsou hodně postižené. Je vyzkoušené, že poloha na břiše, odborně se tomu říká pronační poloha, zlepšuje prodýchání plic. To znamená, že se provzdušní i části, které jsou vzadu u zad, a že se celkově zlepší okysličení organismu. Je to metoda, která se běžně používá v intenzivní péči mnoho let," vysvětlil primář Dlouhý.

Lék proti koronaviru, který není pro každého

Právě těmto pacientům by v blízké době mohl sloužit přípravek s léčivou látkou Remdesivir, který vyvíjí tým americké společnosti Gilead v čele s českým biochemikem Tomášem Cihlářem. V úterý dočasné používání tohoto neregistrovaného léku schválilo ministerstvo zdravotnictví.

Lék bude prozatím určen pouze těm nemocným, kteří jsou připojení na umělé plicní ventilaci. Pro svého pacienta ho již požaduje jak Všeobecná fakultní nemocnice, která má nejtěžší případ, tak i Nemocnice Na Bulovce. O tom, kdo lék dostane, však nebudou rozhodovat české instituce, ale vedení americké firmy.

Infekční oddělení dané nemocnice vyplní webový formulář, do kterého popíše, pro jakého pacienta lék žádá. Jelikož jde stále zatím o experimentální lék, bude nemocný muset podepsat informovaný souhlas. Pokud toho nebude schopný, učiní to za něj zákonný zástupce. "Následně bude pomocí webové aplikace poslána žádost do Spojených států amerických, kde každý den zasedá komise, která vyhodnocuje pacienty, kteří o lék žádají," popsal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Není tedy jisté, že se ho dočkají všichni pacienti ve vážném stavu, kteří o něj projeví zájem. Podle Prymuly však mají Češi oproti jiným přece jenom výhodu. "Myslím si, že máme poměrně dobrou pozici v tom, že je tady vazba na spoluobjevitele léku, takže nám bylo přislíbeno, že v nutném případě tento lék dostaneme," prohlásil.

Všeobecná fakultní nemocnice již oznámila, že americká firma souhlasila s tím, že lék jejímu pacientovi poskytne a dokonce ho již odeslala. Kdy dorazí do Česka, zatím není jasné.

Nikdo zatím neví, jak bude lék účinný

Sám Prymula však upozorňuje, že jde stále o experimentální lék, a není tedy jisté, jak moc úspěšný v boji proti koronaviru bude. Společnost přípravek testuje na pacientech ve Spojených státech, Číně, Japonsku, Itálii a Španělsku. První výsledky testů by měl Gilead zveřejnit v dubnu.

Optimismus brzdí i biochemik Jan Konvalinka. "Analytici to odhadují na padesát procent. Zdá se, že Gilead tomu věří víc, protože připravuje velkovýrobu a rozjel několik velkých klinických testů, které jsou velmi nákladné. Bylo by ale neseriózní říkat, že to bude určitě fungovat," řekl Konvalinka s tím, že podobné testy stojí stovky milionů dolarů.

Konvalinka zároveň upozorňuje, že i když se nakonec prokáže, že lék společnosti Gilead zabírá, nebude ho možné použít jako vakcínu. "Vakcína má zcela jiný mechanismus, je to zcela jiná látka, která pacienta víc chrání, aby se do jeho organismu virus nedostal. Remdesivir je chemická sloučenina, která blokuje šíření či množení viru," vysvětlil rozdíl biochemik.

I na vakcíně však už vědci pracují. Nejdál ve výzkumu je pravděpodobně německá biotechnologická společnost Biontech, jak už dříve Aktuálně.cz informovalo. Již v dubnu chce začít vakcínu testovat na lidech v Evropě, Spojených státech a Číně.