Foto: Uzavřená nemocnice volá na pomoc veřejnost, má málo roušek. Pomáhají i studenti

Bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein byl ve středu místního času převezen do věznice s nejvyšším stupněm ostrahy. V tomto zařízení ve státu New York si někdejší nejmocnější muž Hollywoodu bude odpykávat 23letý trest za znásilnění a sexuální nátlak. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vězeňskou službu státu New York.

Sedmašedesátiletý Weinstein bude moci vězení ve městě Alden na východ od Buffala opustit nejdříve 9. listopadu 2039. Část svého trestu si tu v minulosti odpykával například vrah britského zpěváka Johna Lennona David Chapman.