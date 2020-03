Je Praha na pandemii koronaviru skutečně připravená? Zeptejte se primátora Hřiba

před 27 minutami

Ptá se: Libor

Pane primátore, jak je reálné, že skutečně dojde k uzavření Prahy?

Odpovídá: Zdeněk Hřib

Viz už jedna z mých předchozích odpovědí:



Vím, že tato fáma kolovala internetem. Následně ji ale vyvrátil pan Hamáček. Pražský krizový štáb také nic takového nechystá. Za mě to ani nedává smysl, Praha funguje jako jeden propojený region spolu se Středočeským krajem. Nicméně situace se mění každou chvílí a do budoucna nejde nic vyloučit, pokud by se tak vláda rozhodla. Ale jak říkám za nás - my v Praze nic takového neplánujeme.