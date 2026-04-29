Přeskočit na obsah
Benative
29. 4.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran,ČTK

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) a mluvčí Daniel Drake během cesty na Ukrajinu. 9. ledna 2026Foto: Aktuálně.cz
Drake vystudoval mezinárodní vztahy na univerzitě v Portsmouthu v Británii a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Jako novinář pracoval v České televizi a před nástupem na ministerstvo zahraničí psal pro server Novinky.cz.

Mluvčím české diplomacie byl od roku 2023, tedy v době, kdy byl ministrem zahraničí Jan Lipavský (za ODS, dříve Piráti). Na pozici skončil ke konci letošního ledna, jeho agendu následně přebral Adam Čörgő.

Ředitelem odboru komunikace prezidentské kanceláře je od podzimu 2023 bývalý novinář České televize a diplomat Vít Kolář. Mluvčími prezidenta jsou aktuálně Vojtěch Šeliga a Filip Platoš. Šeliga nastoupil na začátku roku 2024, dříve pracoval v televizi CNN Prima News.

Platoš tým doplnil v říjnu 2024 po odchodu dosavadní mluvčí Evy Hromádkové na mateřskou dovolenou. Platoš v minulosti působil v oddělení komunikace České televize, před nástupem na Hrad pracoval jako zástupce mluvčí v cestovní kanceláři Čedok.

Nejnovější
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona

Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.

