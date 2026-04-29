Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Drake vystudoval mezinárodní vztahy na univerzitě v Portsmouthu v Británii a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Jako novinář pracoval v České televizi a před nástupem na ministerstvo zahraničí psal pro server Novinky.cz.
Mluvčím české diplomacie byl od roku 2023, tedy v době, kdy byl ministrem zahraničí Jan Lipavský (za ODS, dříve Piráti). Na pozici skončil ke konci letošního ledna, jeho agendu následně přebral Adam Čörgő.
Ředitelem odboru komunikace prezidentské kanceláře je od podzimu 2023 bývalý novinář České televize a diplomat Vít Kolář. Mluvčími prezidenta jsou aktuálně Vojtěch Šeliga a Filip Platoš. Šeliga nastoupil na začátku roku 2024, dříve pracoval v televizi CNN Prima News.
Platoš tým doplnil v říjnu 2024 po odchodu dosavadní mluvčí Evy Hromádkové na mateřskou dovolenou. Platoš v minulosti působil v oddělení komunikace České televize, před nástupem na Hrad pracoval jako zástupce mluvčí v cestovní kanceláři Čedok.
Babiš kašle na justici, voliči zase na Čapák. Poslechněte si nejnovější díl Politické šikany:
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové
Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Češi a Poláci se nejvíc bojí války, zbytek světa děsí hlavně inflace, ukázal průzkum
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.
Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona
Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.