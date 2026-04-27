MAPA: Další „nůž do zad“ od Babiše. Vládní let nedostal ani prezidentský kandidát

Vláda odhalila, kterým cestám dala zelenou. Premiér Andrej Babiš je ve Střední Asii, plánuje i Vietnam. Prezident Petr Pavel zamíří do Estonska či do chorvatského Dubrovníku. A Tomio Okamura? Ten má v kalendáři Spojené arabské emiráty. Cesta šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan v seznamu chybí, stejně jako návštěva Jiřího Drahoše v Římě. Podívejte se na mapu od datové redakce Aktuálně.cz.
Mapa vychází z dat, která zveřejnila Strakova akademie v příloze k vládnímu usnesení. V něm kabinet 13. dubna potvrdil leteckou přepravu ústavních činitelů na několik cest, které se plánují v následujících měsících, 20. dubna pak vláda seznam aktualizovala. Nejsou v něm ovšem návštěvy, které například čekají na potvrzení ze strany hostící země, podléhají nějaké formě utajení nebo u kterých kabinet nesouhlasí s přidělením armádního letounu.
To je důvod, proč na mapě nenajdete například cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na ostrov Tchaj-wan. Premiér Babiš (ANO) totiž odmítl vyhovět jeho požadavku na armádní letoun, šéf horní komory tak musí letět komerční linkou. Problém tím ovšem vzniká především pro početnou delegaci složenou z podnikatelů, vědců a představitelů kultury. Letadlo přitom bylo přislíbeno. „Je to nůž do zad,“ konstatoval Vystrčil minulé úterý.
Stejně tak na mapě nenajdete plánovanou cestu prvního místopředsedy Senátu Jiřího Drahoše (za STAN). Ten se pro změnu chystal do Říma a Vatikánu. I jemu vláda zamítla využití armádního letounu na přepravu. Více jsme o tom psali zde.
Kterým cestám tedy dal Babišův kabinet zelenou? Sám předseda vlády strávil minulý týden v kyperské Larnace, v neděli pak odletěl na šňůru pracovních jednání do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. V první polovině roku čekají na předsedu vlády rovněž arménský Jerevan a černohorský Tivat.
Babiš počítá s Vietnamem i s Filipínami
V seznamu, který mimo jiné odhaluje také termín cest a typ přiděleného letadla, se již objevila i cesta na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Delegaci mají vést Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Jméno prezidenta Petra Pavla tam chybí – hlava státu o tom má ještě 8. května jednat s premiérem.
Poslední velká zahraniční cesta předsedy vlády, kterou příloha zmiňuje, je Babišova pětidenní návštěva Vietnamu a Filipín. O té se spekulovalo už od minulého roku, původně směřovala spíše k srpnu 2026, nyní se mluví o druhé polovině listopadu, což přiznává i příloha k vládnímu usnesení. Do Vietnamu zamířil už v roce 2023 jeho předchůdce ve funkci Petr Fiala (ODS), loni v listopadu na něj pak navázal předseda horní komory Vystrčil. Na Filipínách v roce 2024 pak přistála tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
A co letošní návštěva Číny, o které se poslední měsíce intenzivně spekuluje? Babiš odmítl, že by něco takového bylo na pořadu dne. „Já se do Číny nechystám. Není to vůbec v plánu. My se máme chovat vůči Číně a Tchaj-wanu úplně stejně jako Spojené státy, Itálie, Německo, Francie,“ vzkázal Babiš v průběhu minulého týdne.
Pavel v Estonsku, Okamura v Ománu
Prezident Pavel se na konci měsíce podívá do chorvatského Dubrovníku, kde se má zúčastnit summitu Iniciativy Trojmoří. V půlce května bude součástí setkání prezidentů zemí Slavkovského formátu v Bratislavě, hned poté se přesune do rumunské Bukurešti.
Po březnové návštěvě Lotyšska a Litvy pak zakončí pobaltskou trilogii cestou do Estonska, kam má odletět 26. května. Jak již výše bylo zmíněno, Pavlova účast nejen na summitu NATO, ale také na Valném shromáždění OSN v New Yorku je prozatím nejistá.
Seznam uvádí i plány dalších politiků. Předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) poletí koncem dubna do srbského Bělehradu na krátkou návštěvu. Větším překvapením je pak návštěva Spojených arabských emirátů a Ománu. V zemích Arabského poloostrova stráví zhruba týden. Na konci června ho čeká také Istanbul.
Šéf horní komory Vystrčil má kromě Tchaj-wanu, kam odcestuje komerční linkou, před sebou cestu i do dánské Kodaně. Ministr obrany Zůna byl minulý týden v Litvě a Lotyšsku, stejně jako byl prezident Pavel před měsícem. V polovině května Zůna poletí do moldavského Kišiněva.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v podobném termínu plánuje navštívit Řím. Šéf diplomacie Petr Macinka se uplynulý pátek vrátil ze Saúdské Arábie. A ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD)? Ten koncem dubna poletí jednat do Lucemburska a Štrasburku.
