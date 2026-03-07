Nebe nad Českem kalí prach ze Sahary. Užijeme si barevnější západ slunce

Nad Českem se objevil saharský prach, který ovlivní počasí následujících dní. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a lidé si užijí i barevnější východy a západy Slunce, uvedl dnes na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Vyšší koncentrace jemného saharského písku se nachází v atmosféře hlavně nad západní Evropou už několik dní. Dnes se dostává zatím slabší vrstva i nad Čechy," napsali meteorologové. Prach se vyskytuje ve výšce tří až čtyř kilometrů a na snímku z družice v produktu True Color je dobře vidět v podobě šedavého zákalu a to hlavně nad Německem. Saharský prach se nad naším územím bude nacházet minimálně několik dalších dní.
Už v minulosti se opakovaně do Česka dostal jemný písek, který zvedly do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Třeba na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Naposledy se prach v Česku objevil na konci února.
Neskutečná porce minut pro Nečase. Čech se odvděčil dalším famózním výkonem
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).
Na imigraci si v USA posvítí někdejší zápasník MMA. Nahradí odvolanou "ICE Barbie"
Tvrdý postoj k migraci, loajalita k Donaldu Trumpovi a minulost v profesionálním MMA. Republikánský senátor Markwayne Mullin, který má převzít vedení americké vnitřní bezpečnosti, patří ve Washingtonu k výrazným postavám. Pozornost si získal hlavně ostrými přestřelkami, při nichž hrozí protivníkům fyzickým násilím.
ŽIVĚ Zasáhli obytný dům. Při útoku na Charkov zabili Rusové sedm lidí, včetně dvou dětí
Ruský letecký útok na Charkov zabil nejméně sedm lidí a několik dalších osob včetně dětí zranil. Úder zasáhl obytný dům v tomto východoukrajinském městě. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.
Boston vítá posilu s českými kořeny. Vyšla levně
Hokejový útočník Lukas Reichel bude v NHL nově hrát za Boston, jenž ho získal z Vancouveru výměnou za právo volby v 6. kole letošního draftu.
ŽIVĚ Írán s omluvou slíbil konec útoků na sousední země. Před tím ale na ně udeřil
Izraelská armáda týden po začátku války oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení mezitím dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Před tím ale čelily úderům.