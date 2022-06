"Žádný strachy, můžeme krást." Policie popisuje zločinné ovládnutí dopravního podniku

Kauza možného uplácení při hospodaření pražského dopravního podniku vyvstala podle policie z organizované zločinecké skupiny, u jejíhož vzniku byl exnáměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), jeho přítel a někdejší obchodní partner mafiána Radovana Krejčíře Michal Redl a Redlův dobrý známý, podnikatel Pavel Kos. Vyplývá to z usnesení o zahájení trestního stíhání, které Aktuálně.cz získalo.

Cesta ke vzniku údajné organizované zločinecké skupiny s cílem nelegálně těžit peníze z hospodaření pražského dopravního podniku (DPP) se podle policie otevřela už 15. listopadu 2018. Tehdy se stal Petr Hlubuček, který v té době už čtyři roky seděl v dozorčí radě firmy, členem rady hlavního města. Právě rada uplatňuje v podniku akcionářská práva.

Nástrojem k získání kontroly nad finančními toky v podniku se podle kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu na základě následné dohody Hlubučka, Redla a Kosa stalo ovládnutí klíčových manažerských pozic, jež odpovídají za zadávání veřejných zakázek, jejich kontrolu a dohled nad plněním smluv.

Hlubuček s Redlem začali naplňovat výše zmíněný plán v září 2019, kdy poprvé přišli s nápadem, aby stěžejní pozici pro celý systém, ekonomického náměstka firmy, obsadil Redlův dobrý kamarád a někdejší spolupracovník slovenského premiéra Roberta Fica Matej Augustín.

Ovládnutí klíčových pozic

"Michal Redl a Ing. Petr Hlubuček po společné dohodě prosadili dne 18. 12. 2019 Mgr. Mateje Augustína do funkce člena představenstva DPP a následně do pozice ekonomického ředitele," píší vyšetřovatelé v usnesení o zahájení trestního stíhání, které Aktuálně.cz získalo. Policie v tomto ohledu upozorňuje, že zásadní pro tento krok byl vliv Hlubučka coby radního.

Od Augustína se odvíjela instalace dalších spřízněných figur. První na řadě byla pozice šéfa IT oddělení. Augustín kvůli tomu na představenstvu za údajně špatnou správu rozpočtu nechal odvolat šéfa oddělení Lukáše Malicha, kterého nahradil Luděk Šteffel. Na něm se dohodl Redl s třetí hlavou údajné skupiny, Pavlem Kosem.

Zbývalo ovládnout odbor technické správy objektů, jenž měl na starosti údržbu dep metra, vozoven tramvají a garáží autobusů, a také právní oddělení. Ředitelem správy se stal Redlův člověk Martin Vejsada. Na místo už však předtím proběhlo výběrové řízení, jeho vítěze se proto musela skupina zbavit. Zrušení konkurzu podle policie zařídil v managementu podniku Hlubuček.

Na právní oddělení se příliš sahat nemuselo. Řídil ho Dalibor Kučera, který se v listopadu 2020 ke zločinecké skupině podle policie přidal. Stalo se tak na společné schůzce s Augustínem a Redlem v bytě v pražské Revoluční ulici, jejž Redl užíval jako jedno z konspiračních center. Tam jim Kučera slíbil, že bude hlídat jejich zájmy. Redl podnikal s Kučerovým otcem.

Desátky ze zakázek

"Šlo především o přehodnocování smluvních vztahů se současnými dodavateli, kteří byli postaveni před možnost, že buď zaplatí určitou provizi z částek vyplácených jim ze strany DPP, popřípadě budou odvádět pravidelné poplatky, nebo dojde k přezkoumání stávajících smluvních vztahů a k následnému neuzavření smlouvy," popisuje policie postup, jakým skupina dosahovala "zisku".

Například firma Uniprog Solutions zajišťovala podporu dopravního informačního systému, jako paušál za to inkasovala měsíčně 14,5 milionu korun. Po Redlově intervenci souhlasil jednatel firmy Maroš Jančovič, že bude odvádět pravidelné "desátky", aby mu zakázka zůstala. Na základě smyšlené faktury, jež měla skrýt pravý důvod transakce, jímž byl úplatek, dal pokyn k převodu 1,815 milionu korun.

Případy "cinknutých" zakázek Pavel Dovhomilja se sešel s lidmi ze společnost INSET. Dohodl se s nimi, že za získání smlouvy s dopravním podnikem zaplatí 2,5 milionu a 2,8 milionu korun. Dovhomilja následně informoval o dohodě Michala Redla, který s ní souhlasil.

Podobně jednal podle policie Redl i v případě firmy ADEN. V přítomnosti Dovhomilji a prokuristy ADEN Miroslava Hovorky řekl šéfovi Technické správy objektů Martin Vejsadovi, aby zajistil pro firmu rámcové smlouvy v oblasti poskytování energetických služeb. Za tuto službu měly plynout skupině z firmy ADEN úplatky.

Redl podle policie v případě služeb od výrobního družstva RAUDO žádal kvůli provizi navýšení zakázek pro družstvo. Proto volal vedoucímu právního odboru Daliboru Kučerovi, aby toto navýšení zajistil u šéfa odboru Technické správy objektů Vejsady.

Redl, Zakaría Nemrah, Kučera a Matej Augustín měli také plánovat v dopravním podniku změny ve smlouvách se soudními exekutory. Kučera podle policie rozhodoval o přidělování pohledávek vybraným exekutorům, kteří by pak odváděli provize.

Obvinění podnikatelé Petr Adam a Jindřich Špringl chtěli podle policie zkorumpovat člena dozorčí rady dopravního podniku Michala Zděnka, který blokoval dvě podezřelé zakázky, na nichž byli Adam a Špringl zainteresovaní. Adam mu při setkání nabídl nejdříve 300 tisíc korun, při druhé schůzce 500 tisíc se splátkami 100 tisíc měsíčně. Zděnek upozornil policii, pod jejímž dohledem si první splátku převzal a peníze jí pak odevzdal.

Obdobně to podle policie fungovalo v případě zakázky na revitalizaci okolí nádraží Holešovice. Velkorysý investiční projekt měla uskutečnit firma Nové Holešovice Development. Aby se developerský záměr podařilo dotáhnout do konce, plánovalo se založení společné firmy dopravního podniku a developera.

Hlubuček s Augustínem za to chtěli podle policie od vedení firmy pět milionů korun. V případě neobdržení platby byl Augustín po domluvě s Hlubučkem připravený vystoupit na představenstvu dopravního podniku "proti uzavření akcionářské smlouvy týkající se založení společného podniku ve formě akciové společnosti". Developer na takové podmínky nepřistoupil.

Stěžejní role Petra Hlubučka

"Stěžejní a naprosto nezastupitelnou osobu pro prosazování zájmů organizované zločinecké skupiny (…) sehrál s využitím svých funkcí (…) a svého politického vlivu Ing. Petr Hlubuček. Byl to právě on, kdo dokázal prosadit Mgr. Mateje Augustína a Ing. Martina Vejsadu do jejich pozic. Sloveso 'prosadit' používá policejní orgán zcela záměrně, neboť vyjadřuje určitou (…) až silovost jednání," píše policie.

Třeba Augustína dosadil Hlubuček do představenstva firmy přes opakovaný odpor radního pro dopravu a šéfa dozorčí rady dopravního podniku Adama Scheinherra (Praha sobě), který dvakrát Augustínovu nominaci odmítl. Hlubučkovi ustoupil kvůli rozložení sil v koalici, kterou tvoří uskupení Piráti, Praha sobě a Společné síly pro Prahu (STAN a TOP 09), až napotřetí.

Jak se rozdělovaly úplatky Policie opakovaně zadokumentovala i předávání údajných úplatků členům skupiny, obvykle se dělily v jednom z Redlových bytů. Kriminalisté zachytili vyplácení členů skupiny třeba 22. července 2020, 3. září 2020, 21. ledna 2021, 13. října 2021 nebo 26. května 2022, necelé tři týdny před zásahem policie.

Při jednom z dělení se Michal Redl bavil s Pavlem Kosem o částkách 388 tisíc korun, 350 tisíc korun a 400 tisíc korun. Dále mluví o tom, že Hlubučkovi náleží 15 tisíc eur nebo šéfovi právního oddělení Daliboru Kučerovi 2 tisíce eur.

Při rozdělování peněz 22. února 2021 se Redl s Kosem baví, že Hlubuček má na provize velké nároky. "Mám strach, že když půjdem za Slepicí (Hlubučkem) na férovku jako pi*usi, zas uvidíš, že (…) stáhne to na sebe všechno, víš, nebo mu zase zablikají očička a on se, vole, úplně zblázní, vole. Spočítá rok, vole, to víš."

Během jiné příležitosti mají rozdělovat Michal Redl, Pavel Kos a Pavel Dovhomilja 1,7 milionu korun. Z toho má inkasovat 600 tisíc Kučera či 200 tisíc Augustín. Při posledním dělení před zásahem policie se Redl se Zakaríou Nemrahem baví, že Hlubučkovi náleží 104 tisíc korun.

Praktický chod skupiny podle kriminalistů řídil Hlubučkův kamarád Redl. O jejím fungování se spolu pravidelně radili. Redl pak měl určovat výši provizí pro jednotlivé členy skupiny, stanovoval je podle jejich zásluh a za přítomnosti svého kamaráda Kosa dohlížel na jejich vyplácení.

Roli spojky mezi Redlem a zbytkem skupiny zastávali podle policie další obvinění - Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Dovhomilja fungoval jako expert přes IT, kterého přivedl Hlubuček. Právě Dovhomiljově firmě přišel úplatek od Uniprog Solutions. Nemrah coby expert na dopravní stavby byl zase Redlův člověk.

Silné propojení hlav skupiny se STAN

Kriminalisté explicitně popisují, že skupina má silné politické pozadí v podobě vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana. Hlavy skupiny - Hlubučka, Redla a Kosa - podle vyšetřovatelů ze všeho nejvíc spojuje přízeň právě k tomuto hnutí. Například Redlův otec Petr byl v roce 2017 významným sponzorem STAN.

"Michal Redl (…) zcela běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou hnutí STAN Mgr. Petrem Gazdíkem," píše policie. Redl byl loni v listopadu na návštěvě u Gazdíka v jeho domovské Suché Lozi na Uherskohradišťsku. Případně si domlouvali schůzku, která se měla odehrát v kanceláři, o níž Redl Gazdíka ujišťoval, že je "absolutně zabezpečená".

Co také zaznělo v odposleších "Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást," řekl Michal Redl 19. listopadu 2020 na schůzce s volebním manažerem TOP 09 Jiřím Fremrem (Fremr není z ničeho podezřelý ani obviněný).

19. listopadu 2020 na schůzce s volebním manažerem TOP 09 Jiřím Fremrem (Fremr není z ničeho podezřelý ani obviněný). "Chci, abys panu Vejsadovi případně řekl, co ta práce všechno obsahuje, protože prostě hledáme vhodného kandidáta, ať se samozřejmě do výběrového řízení přihlásí kdokoli, ale nemůžeme to nechat náhodě, jo?" řekl Petr Hlubuček 7. prosince 2020 členovi představenstva podniku Janu Šurovskému, aby se zrušil výsledek konkurzu na šéfa Technické správy objektů a místo získal Redlův člověk Martin Vejsada. (Šurovský není z ničeho podezřelý ani obviněný.)

7. prosince 2020 členovi představenstva podniku Janu Šurovskému, aby se zrušil výsledek konkurzu na šéfa Technické správy objektů a místo získal Redlův člověk Martin Vejsada. (Šurovský není z ničeho podezřelý ani obviněný.) "Moc dobře víš, jako to byl půlroční maraton, že už to vypadalo, že to nedopadne. Pak se to jakoby zlomilo a klobouk dolů před Petrem (Hlubučkem), že to jakoby umlátil," řekl Michal Redl 5. listopadu 2021 Pavlu Kosovi o tom, jak Hlubuček prosadil do vedení podniku Augustína.

5. listopadu 2021 Pavlu Kosovi o tom, jak Hlubuček prosadil do vedení podniku Augustína. hlavní aktéři kauzy o sobě mluvili pod přezdívkami, Hlubuček byl "Slepičák", Redl "Mišák", Kos "Pája" nebo "Kosák", Dovhomilja "Guči", Nemrah "Zaki" a Augustín "Maťo".

Pavel Kos má blízko ke STAN od února 2016, kdy ho na zasedání pražského krajského výboru hnutí představil někdejší první místopředseda STAN a europoslanec Stanislav Polčák jako "nového fundraisera" a "majitele mediální agentury", který "nyní primárně pomáhá shánět peníze na kampaň Středočeského kraje".

Vyšetřovatelé také zajistili dokumenty, podle nichž se rodiny Kosova, Gazdíkova a Redlova domlouvaly na společné dovolené v rakouských Alpách v březnu 2016. Gazdík ani Polčák se však podle současných poznatků policie na samotné činnosti skupiny žádným způsobem nepodíleli a nejsou z ničeho obvinění ani podezřelí.

"Mám za úkol, abyste byli všichni happy"

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá 13 lidí. Skupinou se prolíná obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti či podplácení. Údajné hlavy skupiny Hlubučka a Redla stíhá centrála z prvních dvou zločinů, Kos je obviněn "jen" z posledního skutku. První dva skončili v pátek ve vazbě kvůli obavě soudu z možného ovlivňování svědků.

Policie popisuje, jak důsledně se členové snažili zakrýt své machinace. Používali Redlem pronajaté konspirační byty v Revoluční a Dlážděné ulici, stejně jim sloužil i Kosem zajištěný pokoj v hotelu Republika v centru Prahy. Ke komunikaci používali šifrované telefony, šifrovací aplikace nebo místa svých schůzek nechávali techniky prověřit kvůli možným odposlechům.

Národní centrále proti organizovanému zločinu se navzdory tomu povedlo operativně pátrací prostředky nasadit. Valnou většinu důkazů zajistila pomocí odposlechů, monitorováním elektronické komunikace nebo sledováním členů skupiny. Policie spustila trestní řízení vedoucí ke stíhání zahájenému ve středu už v červenci 2019, významně se rozšířilo v květnu 2020. Policisté díky tomu mohli zachytit i tato Redlova slova:

"Ku*va, já mám za úkol, abyste byli všichni ku*va happy a hladil vás jakoby po vláskách a staral se, ku*va, o to, abyste rostli, abyste naplňovali, co jste měli, a abychom byli všichni spokojení. Já nemám o nic víc, míň než ty. Jako je to příjemné," říkal Augustínovi, když se podle policie bavili o rozdělování úplatků.