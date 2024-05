Nechápete situaci, vzkazuje Markíza naštvaným zaměstnancům. Odmítla ultimáta

Nejsledovanější slovenská televize Markíza nemůže a ani nehodlá ustupovat ultimátům ohledně své programové struktury a personálních otázek. Ve čtvrtek o tom informoval PR manažer televize Lukáš Kočišek v reakci na výzvu části pracovníků a spolupracovníků Markízy, kteří vedení televize vyzvali k závazku, že bude pokračovat ve vysílání politického diskusního pořadu Na telo.

Jeho okamžité pozastavení televize oznámila na začátku tohoto týdne poté, co moderátor relace Michal Kovačič v neděli v živém vysílání vedení stanice kritizoval a varoval také před takzvanou orbánizací médií na Slovensku, tedy možným získáním kontroly nad médií vládní mocí po vzoru kroků maďarského premiéra Viktora Orbána.

"Zvláště v kontextu posledních událostí, kdy došlo k porušení všech zásad profesionální žurnalistiky ze strany vlastního zaměstnance a tím k poškození dobré pověsti TV Markíza, považujeme zveřejněné požadavky za absolutní nepochopení situace," uvedla televize, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera. Kovačičův krok označila za zneužití živého vysílání a za velmi hrubé porušení jeho povinností.

Desítky pracovníků Markízy se v prohlášení Kovačiče a jeho výroků zastaly a od ředitele televize a šéfa zpravodajství tito zaměstnanci žádali písemný závazek, že diskusní pořad bude pokračovat "ve svobodné dramaturgii a se stejným moderátorem i po letní přestávce". Bez bližších podrobností ohlásili, že pokud se tak nestane, využijí všechny právní kroky kolektivního odporu. Už v pondělí pak televize oznámila, že přerušuje vysílání zmíněného diskusního pořadu a také další podobné relace moderované Kovačičem.

Televize uvedla, že během vzniklé vysílací přestávky bude pracovat na příští koncepci diskusního pořadu Na telo tak, aby byla "platformou pro korektní diskusi mezi jednotlivými politickými stranami a názorovými proudy ve slovenské společnosti".

Reportéři Markízy, kteří vystupovali v polední zpravodajské relaci televize, ve čtvrtek přišli do práce oblečeni v černém. Podobně v dubnu postupovali pracovníci slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize, a to na protest proti vládou schválenému návrhu nového zákona o této stanici, který počítá kromě jiného s výměnou současného ředitele RTVS.

Stávající střet zaměstnanců a vedení televize je prozatím vyvrcholením sporů uvnitř televize, které trvají už několik měsíců. Nespokojení redaktoři tvrdili, že nový šéf zpravodajství, český novinář Michal Kratochvíl, prosazuje menší důraz na politické zprávy a od redaktorů chce, aby se vyhýbali konfrontaci s vládními politiky. Pracovníci Markízy v prohlášení tvrdili, že jim jde o zachování svobody zpravodajství televize.

Již čtyřnásobný slovenský premiér Robert Fico po loňském jmenování do čela své nynější vlády označil Markízu a další tři média za nepřátelská a přestal jim odpovídat na dotazy. Do diskusního pořadu Markízy pak letos na jaře přestali chodit vládní politici. Kabinet také prosazuje nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, který by znamenal hlavně výměnu ředitele veřejnoprávní stanice.

Někteří slovenští politici tvrdili, že slovenská vláda chce v zemi ovládnout média. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu v reakci na vývoj v Markíze napsal, že v televizi se vede střet o zachování principů kritické a svobodné žurnalistiky. V otevřeném dopise proto vyzval majitelku PPF Renátu Kellnerovou a výkonného ředitele skupiny Jiřího Šmejce, aby zajistili zachování prostoru pro svobodnou žurnalistiku. Skupina PPF na Slovensku podniká nebo má zakázky nejen v sektoru televizního vysílání, ale také například v oblasti telekomunikačních služeb a výběru mýtného.

Na otevřený dopis ve čtvrtek reagovala redakční rada mediální společnosti CME, která patří do skupiny PPF a provozuje mimo jiné televizní stanici TV Nova.

"Není pochyb o tom, že pan Michal Kovačič svými výroky 26. května v pořadu Na telo porušil novinářské povinnosti a redakční směrnice CME. Za svou dlouholetou profesní kariéru si nepamatuji, že bych se setkal s tak neprofesionálním a nepřijatelným zneužitím živého vysílání ze strany moderátora politického pořadu, jak to předvedl pan Kovačič v minulém týdnu," stojí v dopise adresovaném Českému národnímu výboru Mezinárodního tiskového institutu, pod kterým je podepsaný člen redakční rady CME Hans Mahr.

Mahr dále uvedl, že "využívání vysílacího času k prosazování osobních ambicí je nejen porušením redakčních pravidel, ale také ohrožením zásad svobody médií, je neetické a nelze ho tolerovat".

Dodal, že "plně podporuje rozhodnutí TV Markíza pozastavit pořad na letní sezonu a pevně věří, že TV Markíza ani CME nepodlehnou vnějšímu politickému tlaku a tlaku jednotlivých novinářů, kteří prosazují svou osobní či politickou agendu".

