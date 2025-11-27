Kariéře je konec? Generála Hyťhu čekalo zahraničí, bez prověrky je nepoužitelný

"Ta pravděpodobnost je možná jedna k milionu, ale u generála Hyťhy nastala," krčí rameny jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany. "Taková souhra špatných náhod se jen tak nevidí," přidává se důstojník z armádního velení. Oba muži tak komentují současné peripetie Romana Hyťhy, jednoho z nejbližších spolupracovníků náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
V listopadu mu totiž expirovala platnost bezpečnostní prověrky, která je pro práci vysoce postaveného vojáka naprosto zásadní. Víceméně formální proces prodloužení osvědčení, který má na starosti Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), se ale v případě Romana Hyťhy změnil ve fatální eskapádu.
Obrat nastal přesně před dvěma měsíci. V noci na pátek 26. září. Hyťha vyrazil do Brna společně s dalšími vojáky oslavit narozeniny svého kolegy. Párty v podzemí v klubu Alterna, při níž se popíjel alkohol, ovšem nekončila vesele. Podle dosavadního vyšetřování jeden z mladších kolegů na Hyťhu vytáhl kudlu a pořezal jej na předloktí.
"Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění," oznámil sám Hyťha deníku Aktuálně.cz pár hodin po incidentu. Chirurgický zákrok a několikadenní léčení v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny však nejsou jedinými následky, které si generál z jihomoravské metropole odnesl.
Expirovaná prověrka
Jak informoval web iDNES.cz, Roman Hyťha už není součástí nejvyššího velení českého generálního štábu. Byl převelen na daleko méně exponovanou pozici - na odbor pro válečné veterány při ministerstvu obrany. Z muže, který řídil výběr a zavádění bezpilotních prostředků do armády, je tak najednou úředník zajišťující pomoc vysloužilcům, vojenským důchodcům či péči o válečné hroby.
Důvod je jednoduchý. Hyťhovi totiž podle dostupných informací expirovala bezpečnostní prověrka. A vzhledem k tomu, že je dnes součástí vyšetřování, byť v pozici poškozeného, a posvítila si na něj policie, mu ji Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) neprodloužil. Hyťha tak nemůže pracovat s žádnými utajovanými informacemi či materiály, což je pro něj zásadní překážka.
NBÚ navíc jednotlivé případy nekomentuje a ani nemusí vysvětlovat, proč prověrku odebral nebo neprodloužil. Není proto vůbec zřejmé, kdy a jestli dostane generál důležité osvědčení zpátky. Případy z minulosti ukazují, že soudy s bezpečnostním úřadem trvají zpravidla dlouho a ne vždy končí návratem poškozeného na jeho pozici. Odebrání prověrky se tak velmi často mění v nedobrovolný konec jinak dobře rozjetých kariér.
"Velká komplikace pro mě i pro Česko"
Což ostatně ilustruje nejen příběh samotného Hyťhy, ale třeba i Jana Vylity. Ten to z ministerstva obrany dotáhl až na jednoho z šesti hlavních auditorů Severoatlantické aliance. Na začátku roku 2015 ale přišel nečekaný a bolestivý pád. Z Bruselu se musel k všeobecnému překvapení klidit.
"Je to velká komplikace pro mě i pro Česko. Odebrali mi prověrku na základě utajovaných zpráv zpravodajské služby," oznámil Vylita 11. února 2015.
Když s ním po deseti letech letos v lednu mluvil reportér deníku Aktuálně.cz, Vylita svou tehdejší situaci popisoval takto: "Je to naprostá bezmoc, když mi Národní bezpečnostní úřad oznamoval, že jsem působil proti zájmům České republiky, ale neřekl mi, proč ani čím, protože je to tajné," svěřil se.
"Při rozkladu mi bylo řečeno, že jsem sice proti zájmům České republiky nepůsobil, ale stejně mi prověrku odeberou. Ta naprostá arogance moci pro mě byla opravdu těžká k pochopení a vyrovnání se s ní," dodal.
Kauzou se pak mnoho let zabývala česká justice. A uznala, že NBÚ odebráním prověrky u Vylity chyboval. Loni v říjnu za to musel úřad dokonce zaplatit - auditorovi poslal 5,1 milionu korun jako náhradu škody a dalších 661 tisíc za náklady na soudní řízení.
A co kauza způsobila Vylitovi? "Definitivně pro mne znamenala konec mé forenzní a auditorské praxe a znemožnila mi další působení v mezinárodních organizacích či nadnárodních společnostech," odpověděl.
"Žádný nárok nebyl uplatněn"
Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, zda NBÚ bude tuto milionovou škodu vymáhat po svých zaměstnancích, kteří Vylitův případ iniciovali. Úředníci, byť porušili zákon, ale mohou zůstat v klidu.
"Vůči zaměstnancům nebyl žádný nárok uplatněn, neboť nejsou splněny podmínky pro takzvanou regresní úhradu," reagoval Milan Radosta, mluvčí Národního bezpečnostního úřadu.
Podobné trable s "otevřenou" prověrkou řešil i Pavel Beran, bývalý náměstek na ministerstvu obrany. Situaci pak vygradoval jeho fyzický střet s vojenským policistou v listopadu 2017, k němuž došlo během výjezdního zasedání ve Špindlerově Mlýně. Beran nakonec z ministerstva odešel.
Někdy se však situace nakonec obrátí. To je i případ Miroslava Hlaváče, současného prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Ten dle některých médií o svou prověrku přišel.
"Před dvěma lety přišel plukovník Hlaváč na generální štáb jako ředitel rozvoje a plánování pozemních sil. Měl prověrku na přísně tajné, ale pro někoho měl nevhodný přístup k výběru vrtulníků Bell. Tak mu přísně tajné sebrali a s tím člověkem je v armádě konec. A přitom je to fakt poctivý a férový voják," citoval v roce 2017 týdeník Euro "dobře informovaný zdroj z armády".
Od vyhrazené po přísně tajné
Situace se ovšem vyvinula tak, že NBÚ ve výsledku Hlaváčovi osvědčení na nejvyšší stupeň překvapivě vrátil. A vrtulníky Bell už v české armádě také létají.
Co se týče jednotlivých prověrek, jejich nejnižší úrovní je "vyhrazené". Tu získávají na základě oznámení nadřízených třeba úředníci ministerstva obrany, aby mohli nahlížet do méně citlivých dokumentů.
Další úrovně osvědčení jsou pak "důvěrné", "tajné" a "přísně tajné". Lidé, kteří pracují například v Severoatlantické alianci, pak navíc potřebují ještě mezinárodně uznávané prověrky.
"Bude vám odpovězeno." Ale nebylo
A právě s takovým postupem se počítalo i u generála Romana Hyťhy. V době po odchodu Karla Řehky, jenž z čela armády zmizí nejspíše za půl roku, měl Hyťha vyrazit sbírat zkušenosti na některé ze zahraničních aliančních pracovišť. Pokud mu ale NBÚ prověrku nevrátí, což se zatím nedá předvídat, s vidinou práce v cizině nebo na generálním štábu je zatím konec.
Deník Aktuálně.cz chtěl proto vědět, jestli byl i útočník, tedy druhý účastník brněnského konfliktu, který měl generála pořezat, "potrestán" přeřazením na jiné místo s menší odpovědností a důležitostí.
"Bude vám odpovězeno z úrovně generálního štábu," reagovala Jindřiška Budiková, mluvčí velitelství informačních a kybernetických sil, v jehož jedné ze skupin útočník pracuje. Lukáš Štěrba z armádního velení však sdělil jen, že se ozbrojené síly nijak k případu vyjadřovat nebudou.
A mlčí i Arne Nekula, dozorující státní zástupce. Naposledy reagoval v polovině října: "Žádné další informace nebudou v této věci nyní poskytovány, a to vzhledem k probíhajícímu prověřování věci, které doposud trvá, a jeho ukončení v řádech týdnů nelze předpokládat."
Nekula ale už dříve sdělil, že prověřování je "vedeno pro podezření z přečinů výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování, následné jednání podezřelého dále pak pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky".