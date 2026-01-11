Na trhu má být co nejvíc českých potravin. Je to v zájmu všech, míní Šebestyán

V zájmu všech by mělo být, aby na českém trhu bylo co nejvíce českých potravin, řekl v rozhovoru s ČTK ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Zavést povinné kvóty na podíl českých potravin v obchodech je podle něj cestou, jak toho dosáhnout, považuje to ale za jednu z posledních možností.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) slibuje lidem ve svém programovém prohlášení kvalitní, cenově dostupné a bezpečné české potraviny. Kromě toho chce také omezit marže obchodních řetězců či zavést funkci potravinového ombudsmana. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza dříve upozornil na to, že pokud vláda omezí zahraniční konkurenci, povede to naopak ke zdražování potravin.
Zájmem všech by mělo být, aby ta surovina, potravina, výroba byla co možná největším způsobem krytá z těch domácích zdrojů, aby i oni jako obchodníci měli stabilní a předvídatelné prostředí z pohledu té dodávky. Tady se může cokoliv změnit, překlopit, a to je jeden z výchozích bodů, který je podle mě nutný," řekl Šebestyán. K tomu, aby bylo na trhu více českých potravin, je podle něj potřeba, aby měli výrobci odpovídající podmínky.
K omezení marží obchodních řetězců Šebestyán uvedl, že debata o tom se aktuálně vede. „Stanovili jsme si teď nějaký plán, jakým způsobem budeme ta opatření připravovat a je to souhrn opatření od monitoringu marží u základních potravin až po legislativní úpravy,“ řekl.
V programovém prohlášení kabinet také slibuje, že bude bránit český trh před levnými a nekvalitními dovozy. „My nechceme samozřejmě to, aby do Evropy - a to nechce nikdo v rámci Evropské unie - přicházely potraviny a komodity, které jsou vyrobeny podle jiných standardů, než jsou ty evropské, to znamená prostřednictvím růstových hormonů, účinných látek, které jsou v Evropské unii zakázané,“ řekl ministr.
Není ale zastáncem toho, aby Česko dovoz z některé země zakázalo. Třeba Slovensko, Maďarsko a Polsko zakázalo dovoz některých zemědělských komodit z Ukrajiny. Evropská komise dříve uvedla, že zákazy dodávek nejsou opodstatněné, a to kvůli aktualizované dohodě o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou.
