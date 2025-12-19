Češi panikaří, skupují vejce ve velkém. „Budu to řešit,“ slibuje nový ministr

Hrozí nedostatek vajec na trhu? Producenti nestíhají a snaží se je sehnat v zahraničí. Chovy nosnic přitom ohrožuje ptačí chřipka a do toho se v Česku blíží úplný zákaz klecových chovů, který země na rozdíl od drtivé většiny států unie má už od roku 2027, což žene cenu vajec vzhůru. Pro deník Aktuálně.cz se teď k situaci vyjádřil i nový ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Úplný zákaz klecových chovů prošel těsnou většinou v roce 2020 na návrh dvou zástupců Pirátské strany. Má platit od roku 2027.
„Jak se k tomuto datu blížíme, tak se to šílenství zvyšuje,“ konstatuje Jan Pozdílek, ředitel drůbežárny Vejce Kosičky, odkud každý den zamíří k zákazníkům zhruba půl milionu až 600 tisíc vajec.
Drůbežárna má přitom v těchto dnech poptávku na 900 tisíc vajec denně.
„Třetinu poptávky nedokážeme pokrýt,“ vysvětluje Pozdílek a ukazuje na pět velkých palet s čerstvými vajíčky, které míří do nedalekého skladu jednoho českého online supermarketu.
„Je tady panika, že vejce nebudou, takže každý se chce doma předzásobit, mít ta dvě platíčka někde v lednici nebo pod schodama raději do zásoby, kdyby cena vajec ještě stoupla. Takže ta panika se trochu násobí. A je vyšší než v minulých letech,“ říká.
„Volali nám Poláci, dokonce byla poptávka ze Spojených států amerických, že i tam je málo vajíček,“ dodává. Nové zákazníky teď drůbežárna odmítá.
Polsko patří vůbec k největším dovozcům vajec do Česka. Jenže letos na jaře tam miliony nosnic zasáhla ptačí chřipka a Češi tak s polskými vajíčky nemohou počítat tak jako dřív.
„My bychom denně koupili pět kamionů a seženeme sotva jeden, ale spíš žádný,“ říká Pozdílek. Navíc několik ohnisek nákazy se objevilo i v českých malochovech. Zákaz klecových chovů spolu s hrozbou ptačí chřipky tak žene cenu vajec nahoru.
Konec takzvaných obohacených klecí znamená pro české producenty vajec miliardové investice do nových voliérových chovů. Podle odhadů drůbežářské unie vycházejí náklady na celý trh asi na několik miliard korun. Velkou část přitom musejí drůbežáři pokrýt ze svého.
Například v Kosičkách mají skoro přestavěno. Klecový chov už zůstává jen v jediné hale ze šesti. Přestavba jedné haly vyšla zhruba na šedesát milionů korun. Dotace pokryly jen čtvrtinu.
Někteří drůbežáři přitom své chovy raději zavřeli, nákladná přestavba se jim nevyplatila.
„Kvůli vysokým nákladům na přestavby skončí v příštím roce mezi českými producenty někteří malí a střední chovatelé s produkcí až 400 tisíc vajec ročně,“ říká Gabriela Dlouhá, šéfka Českomoravské drůbežářské unie, která před několika dny varovala před nedostatkem vajíček. Z dat drůbežářské unie vyplývá, z celkových 5,8 milionu nosnic v komerčních chovech se stále ještě zhruba 2,5 milionu chová v obohacených klecích.
Zastánci zákazu tvrdili, že nosnice v klecích žijí v nevyhovujících podmínkách. Když konec klecí před pěti lety prošel, tehdejší ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) byl proti. Chtěl, aby se nejprve dohodl celounijní zákaz. Ten přitom doposud chybí. K zákazu ze zemí unijní sedmadvacítky přistoupilo jen Německo a Rakousko.
„Česka republika je jediná, která si takový zákaz uzákonila. Ostatní státy, jako je Polsko, Slovensko nebo Španělsko, žádný zákaz nemají,“ upozorňuje drůbežář Jan Pozdílek s tím, že například v Británii, kde zakázali klecový chov, se teď ke klecím zase vracejí.
Česko se tak dostalo do patové situace. Klecová vejce sice nebudou smět čeští výrobci produkovat, dovážet ve velkém vajíčka od nosnic v klecových chovech ovšem bude možné i nadále. Jejich prodej totiž zakázaný nebude.
„Je to jeden z příkladů, kdy stát je ještě papežštější než Evropská unie, na jejíž omezující nařízení se často vymlouvá,“ poznamenal hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň.
„Ty podmínky by se narovnaly jedině tím, kdyby se zakázal i prodej vajec z klecových chovů, jenže k tomu nikdy nedojde,“ říká drůbežář Pozdílek.
Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný ještě letos na začátku roku sliboval, že se zasadí o rovné podmínky pro všechny země unie, tedy aby zákaz platil všude stejně. Jenže takový plán je v nedohlednu.
Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že resort bude producenty vajec dál finančně podporovat.
„Čeští drůbežáři se na změnu připravují a investovali do přebudování svých chovů výrazné množství finančních prostředků. V tomto je plánuje ministerstvo zemědělství i nadále maximálně finančně podporovat,“ tvrdí ministr. Zda se ale budou dotace navyšovat, neřekl.
„Je důležité vnímat celou situaci komplexně, přebudováním klecových chovů na halové ztratíme zhruba deset až dvanáct procent produkce vajec, o toto množství se tedy pravděpodobně navýší dovozy,“ říká nový ministr.
„Budu proto na začátku příštího roku se zástupci Drůbežářské unie jednat o tom, jak tuto situaci řešit,“ sdělil Šebestyán deníku Aktuálně.cz bez dalších podrobností.
V listopadu Češi nakupovali vůbec nejdražší vejce za celý rok, jak ukazují data Českého statistického úřadu. Stála pět korun a padesát haléřů a za jediný měsíc zdražila o patnáct procent.
„Rekord ale zatím nepadl, v ledu 2023 jsme kupovali jedno vejce v průměru za pět korun a sedmdesát haléřů,“ připomíná ekonom Petr Bartoň.
Ještě v létě přitom lidé mohli v několika řetězcích nakoupit vejce za tři koruny a třicet haléřů. Někteří mluvili v této souvislosti o posledních levných vejcích.
Zástupci supermarketů teď zopakovali svůj slib, že už od příštího roku přestanou vejce z klecových chovů prodávat.
„Všechny významné maloobchodní řetězce jsou připravené dostát svým závazkům a od příštího roku odebírat od českých drůbežářů vejce pouze z neklecových chovů,“ ujišťuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.
Ekonom Petr Bartoň tvrdí, že pokud by řetězce svůj slib dodržely, mohou na tom čeští drůbežáři vydělat.
Za normálních okolností by pro spotřebitele bylo řešením problému drahých vajíček dovézt levnější „zakázaná“ vejce ze zemí, kde klecové chovy nezakázali, říká Bartoň. „Tady ale bude situace jiná,“ konstatuje. Většina vajec se totiž prodá v supermarketech.
„Pokud bude nadále platit, že řetězce nebudou prodávat klecová vejce, stoupne poptávka po neklecových vejcích, aby mohly alespoň nějaká vejce zákazníkům nabídnout,“ tvrdí ekonom.
Drůbežář Jan Pozdílek ale slibu supermarketů nevěří. „Za mě není reálně slib dodržet. Myslím si, že v zimním období, kdy je nedostatek vajec, budou řetězce rády za klecová vejce a tento závazek nedodrží s vysvětlením, aby zákazníkům mohli nabídnout alespoň nějaká vajíčka,“ uzavírá Pozdílek.