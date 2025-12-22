Přeskočit na obsah
Benative
22. 12. Šimon
Na svobodu by se mohlo dostat přes 300 neplatičů alimentů, uvedlo ministerstvo

ČTK

Novela trestního zákoníku, která bude účinná od 1. ledna, se může dotknout přibližně 321 uvězněných neplatičů alimentů.

Věznice
VězniceFoto: HN
Soudy budou muset přezkoumat i další rozsudky za neplacení výživného, například u odsouzených s podmíněným trestem nebo s obecně prospěšnými pracemi. Celkově kvůli zanedbání povinné výživy očekávají vydání 409 rozhodnutí. V tiskové zprávě to v pondělí uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Česká justice je podle něj na dopady novely připravená.

Nová pravidla zmírňují trestnost neplacení výživného tak, že od Nového roku budou trestnými činy jen ty případy, kdy rodič vystaví dítě skutečnému ohrožení nouzí.

„Novela reaguje na to, že v praxi se často nepodařilo prokázat úmysl dlužníka - tedy že výživné neuhradil záměrně, ale proto, že se nacházel v těžké životní situaci jako nezaměstnanost, nízký příjem nebo zdravotní omezení,“ vysvětlilo ministerstvo. Nový ministr Jeroným Tejc (za ANO) už ale avizoval, že bude chtít postihy neplatičů alimentů opět zpřísnit.

Vězeňská služba původně uváděla, že neplatičů propuštěných na základě rozhodnutí soudů by mohlo být 321, ministerstvo nyní údaj zpřesnilo. Podle mluvčí bezpečnostního sboru Markéty Prunerové se odhadovaný počet může do konce roku ještě mírně změnit. „Průběžně jsou stávající vězni propouštěni a naopak noví přichází,“ vysvětlila Prunerová.

Novoroční propouštění se bude týkat i některých vězňů odsouzených za drogovou kriminalitu, protože změny prosazené předchozí vládou částečně legalizují pěstování a držení konopí. „Novela zpřesňuje skutkové podstaty a dává soudům širší prostor při volbě trestu. To může znamenat zmírnění sankcí u méně závažných deliktů a posun k alternativním trestům,“ shrnulo ministerstvo.

Podle Vězeňské služby je nyní ve vězení výhradně za trestné činy související s drogami 460 lidí a 283 lidí za to samé v kombinaci s jinými činy. Úprava soudních rozhodnutí se může týkat přibližně 3000 odsouzených.

