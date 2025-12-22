Na Štědrý den má podle meteorologů sněžit, pak přijde slunce a mráz

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.
Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé, noční minima budou většinou kolem minus pěti stupňů Celsia, odpolední maxima kolem minus dvou stupňů Celsia.
V pondělí a v úterý bude podle meteorologů ještě převažovat zatažená obloha s teplotami nad nulou, vyskytnout se může mrholení nebo slabý déšť. V úterý večer pak budou srážky postupně přecházet do sněhových.
"Štědrý den bude provázený převážně velkou oblačností a místy i občasným sněžením, zejména na jihu Moravy půjde pod 300 metry nad mořem i o déšť se sněhem," uvedl ČHMÚ. Upozorňuje také na silnější severovýchodní vítr, který v nárazech místy dosáhne rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Večer pak částečně zeslábne a zbývající sváteční dny budou podle meteorologů klidnější a slunečnější a také mrazivé.
Po svátcích by slunečnější počasí mělo převažovat, na některých místech se ale vytvoří i nízká oblačnosti, z níž může slabě sněžit. Ranní teploty se budou nejčastěji pohybovat od minus tří stupňů Celsia do minus osmi stupňů Celsia, odpolední od nuly do pěti stupňů, při déletrvajícím zataženu kolem minus dvou stupňů Celsia.
ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav
Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.
Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie
Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.
ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.
České gólové hody v NHL. Na body to ale stačilo jen Nečasovi, Pastrňák se popral
Tomáš Hertl neodvrátil v NHL gólem a dvěma přihrávkami prohru hokejistům Vegas 3:4 v Edmontonu. Branka Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy nestačila Bostonu, který doma podlehl Ottawě 2:6. Nečas přispěl jednou trefou k výhře Colorada 5:1 na ledě Minnesoty.
Ženy ho milovaly, vypil i 50 coca-col za den. Tenisový playboy zemřel strašlivou náhodou
Přezdívali mu "Litevský lev" nebo "Broadway Vitas". Americký tenista s pobaltskými kořeny Vitas Gerulaitis byl úkazem, nezkrotnou přírodní sílou. Na kurtu dokázal i přes bohémský styl života velké věci, a jeho tragicky náhodná smrt v pouhých čtyřiceti letech šokovala svět sportu i showbyznysu.