Na Štědrý den má podle meteorologů sněžit, pak přijde slunce a mráz

ČTK

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: Radek Vebr
Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé, noční minima budou většinou kolem minus pěti stupňů Celsia, odpolední maxima kolem minus dvou stupňů Celsia.

V pondělí a v úterý bude podle meteorologů ještě převažovat zatažená obloha s teplotami nad nulou, vyskytnout se může mrholení nebo slabý déšť. V úterý večer pak budou srážky postupně přecházet do sněhových.

"Štědrý den bude provázený převážně velkou oblačností a místy i občasným sněžením, zejména na jihu Moravy půjde pod 300 metry nad mořem i o déšť se sněhem," uvedl ČHMÚ. Upozorňuje také na silnější severovýchodní vítr, který v nárazech místy dosáhne rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Večer pak částečně zeslábne a zbývající sváteční dny budou podle meteorologů klidnější a slunečnější a také mrazivé.

Po svátcích by slunečnější počasí mělo převažovat, na některých místech se ale vytvoří i nízká oblačnosti, z níž může slabě sněžit. Ranní teploty se budou nejčastěji pohybovat od minus tří stupňů Celsia do minus osmi stupňů Celsia, odpolední od nuly do pěti stupňů, při déletrvajícím zataženu kolem minus dvou stupňů Celsia.

Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav

Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.

Ilustrační snímek
Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na ilustračním snímku z minulého týdne
ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.

