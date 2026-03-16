Na maturitním plese budoucích policistů se strhla bitka. Vše zachytila kamera

Na maturitním plesu školy, která vychovává mimo jiné budoucí policisty, se o víkendu strhla rvačka. Jednoho z účastníků musela odvézt záchranka. Vše šetří policie. Incident zachytily kamery.
„Podle oznámení zde mělo dojít k potyčce několika osob. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že jedna osoba utrpěla poranění hlavy a ihned byla převezena do nemocnice. Událost jsme zdokumentovali a budeme zjišťovat další okolnosti střetu,“ uvádí policie k rvačce, ke které mělo dojít o víkendu uvnitř pražského Fora Karlín.
Podle záběrů ze sociálních sítí se zde na maturitním plese střetlo několik lidí. Sobotní konflikt podle nepotvrzených zpráv vypukl mezi fanoušky dvou fotbalových klubů. Pražská záchranka pak ošetřila jednoho pětatřicetiletého muže.
„Tým záchranářů vyrážel na místo na základě žádosti policie. Po příjezdu ošetřili 35letého muže s povrchovým poraněním hlavy. Ošetřovaný byl celou dobu při vědomí a byl následně převezen do nemocnice na důkladnější vyšetření,“ uvedla pro CNN Prima NEWS mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Podle informací serveru byl muž ošetřen se zlomeným nosem.
Policisté incident začali šetřit okolo sobotní půlnoci. V současnosti vyslýchají svědky události. Střední škola Trivis, na jejímž plese k rvačce došlo, přitom své studenty připravuje právě na práci v bezpečnostních složkách.
