„Může mluvit o armádě, ale ne o Ukrajině.“ Koalice nasazuje náhubek ministru obrany

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně těch k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom v pondělí koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.
Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.
Už před začátkem koaliční rady Fiala i předseda hnutí Tomio Okamura zdůraznili, že SPD neuvažuje o výměně Zůny, kterého do Babišovy vlády navrhlo jako nestranického odborníka. „Pan ministr Zůna bude komunikovat věci, které se týkají armády, které se týkají zabezpečení. A zahraniční věci že prostě v principu náleží premiérovi, to znamená Ukrajina, to patří do gesce premiéra, to bude komunikovat premiér,“ uvedl Fiala. Odpoledne má situaci probrat také poslanecký klub SPD.
Zůna v pátek řekl, že Česko je na straně Ukrajiny a podpora země bude pokračovat. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. Rusko označil za agresora. SPD přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu či české muniční iniciativy. Ministr také uvedl, že jeho úřad bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly.
Okamura uvedl, že ministr podle něj neměl možnost svá vyjádření v pátek dovysvětlit a také nemá politické zkušenosti. Platí podle něj, že Zůna postupuje v souladu s programovým prohlášením vlády. „Tam není jmenována ani Ukrajina, ani Rusko,“ řekl dnes novinářům Okamura po koaliční radě. Co se týče muniční iniciativy, platí podle něj, že český stát už nebude podporovat nákup munice pro ukrajinskou armádu z peněz daňových poplatníků. „My zastáváme názor, že by ČR do toho už neměla zasahovat,“ prohlásil. Očekává, že koaliční rada se k této věci vyjádří v lednu.
ŽIVĚTurkovy ministerské naděje se hroutí. Prezidenta nepřesvědčil, na tahu je Babiš
„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ nebral si prezident servítky po dnešním jednání na Hradě.
Trump pověřil guvernéra delikátní misí. Cíl: připojení žádaného ostrova k USA
Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Landry na sociálních sítích podotkl, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.
ŽIVĚZmocnit se celé Ukrajiny a zaútočit na Evropu? V žádném případě, dušuje se Kreml
Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se chce zmocnit celé Ukrajiny a částí Evropy, které byly součástí sovětského bloku, řekl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Někdy jsem skrečovat nemusel, uznal Macháč. Spolupracuje s novou psycholožkou
Měl sezonu jako na houpačce. Vyhrál životní turnaj, ale také skrečoval zápasy a léčil zranění. Tomáš Macháč i před začátkem nového tenisového roku řeší bolavé koleno. Přesto věří, že další sezona bude lepší.
Prokletá trakce. Havárie opět komplikuje dopravu do Německa, vlaky hlásí zpoždění
V Roudnici nad Labem na Litoměřicku v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Vlka z Prahy směrem do Německa nabírají zpoždění.