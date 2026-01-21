Místo chřipky nastupuje nová „nepředvídatelná“ hrozba. Ohrožuje určitou část populace

Pomalý ústup chřipky střídá v Česku nová hrozba v podobě respiračního syncyciálního viru, který ohrožuje zejména novorozence a seniory. Právě malým dětem pak virus může způsobit nečekané komplikace. Epidemiologové navíc upozorňují, že letošní vakcína proti chřipce má kvůli mutacím nižší účinnost než obvykle.
„Cirkulace viru chřipky je vysoká a postihuje všechny věkové skupiny, přičemž vrchol se zdá být ve většině zemí již za námi,“ uvádí v nově zveřejněné zprávě Státní zdravotní ústav, který popisuje výskyt respiračních nemocí v Česku.
„Vzhledem k tomu, že mezitýdně došlo k propadu asi o devatenáct procent, dá se očekávat, že už ke kulminaci došlo a bude docházet k dalšímu poklesu,“ říká pak pro Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula. Připomíná, že nejvyšší nemocnost je v kategorii lidí nad 65 let, respektive jde o skupinu s nejvyšším počtem hospitalizací. Jak uvádí samotný ústav, epidemie chřipky nadále trvá. Nejvíce nemocných trpících respirační infekcí aktuálně hlásí Zlínský kraj.
Jak píší zdravotníci, v aktuální chřipkové sezoně bylo do minulého pátku hlášeno celkem 186 závažných případů chřipkové infekce, které vyžadovaly hospitalizaci. Šedesát tři pacientů během letošní sezony na chřipku zemřelo.
„Nepodlehněme pocitu, že už není třeba se chránit před chřipkou a dalšími respiračními infekcemi. Výskyt chřipky bude přetrvávat i v následujících týdnech, platí tedy, že je důležité myslet na prevenci. Prosím, buďme k sobě ohleduplní, nekýchejme a nekašlejme kolem sebe bez řádného zakrytí úst a nosu, využívejme dle potřeby bariérovou ochranu respirátory FFP2, a pokud jsme nemocní, nešiřme infekce v kolektivu,“ uvádí pak hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
Během současné chřipkové sezony navíc nastal další problém. „Vakcína proti chřipce A v sezoně 2025/26 na severní polokouli bude mít pravděpodobně nižší účinnost než v předchozích letech,“ varuje ústav. Důvod je prostý. „Ne každý rok se podaří trefit variantu, která tu cirkuluje. Zhruba jednou za deset let se ji nepodaří přesně zachytit,“ vysvětluje Prymula. Letos se to sice povedlo, ale varianta se v průběhu času změnila a zmutovala. „Má takové znaky, že vakcína proti ní není stoprocentně účinná,“ říká epidemiolog. Účinnost vakcíny se tak pohybuje okolo padesáti procent. Standardně jde zhruba o dvacet procentních bodů více.
Po chřipce se objevuje i nová hrozba. „Cirkulace respiračního syncyciálního viru (RSV) je zvýšená a nadále pomalu roste,“ uvádí ústav. „Mezi klasické respirační viry v našich podmínkách kromě chřipkových a těch, které způsobují nachlazení, patří ještě koronavirus a právě RS virus. Vyskytuje se každoročně mimo pevně ohraničenou chřipkovou sezonu,“ vysvětluje Prymula. Nástup RSV je nepředvídatelný – může přijít před chřipkou i po ní.
Podle odborníka jde o velmi závažné onemocnění, a to zejména u seniorů či dětí. „Máme to štěstí, že Česko je v režimu, kdy se u novorozenců podává protilátka, která onemocnění vykrývá,“ dodává epidemiolog.
Právě novorozenci jsou totiž RS virem velmi ohrožení. „Novorozenci jsou výrazně náchylnější. Nárůst je i u seniorů, ale u novorozenců nastávají projevy jako zánět průdušinek, což je typické pro RS virus,“ varuje odborník. Příznaky, které virus způsobuje, se od chřipky mírně liší, ale laik rozdíl pravděpodobně nepozná.
„Když jsme měli dobu covidovou, tak díky opatřením, jako byly roušky a respirátory, prakticky sezona RS viru zmizela, ale poté došlo ke kompenzačnímu nárůstu,“ vysvětluje Prymula, kde se epidemie vzala. Po koronaviru tak zmíněný vir udeřil mnohem silněji. Podle ústavu je však počet hospitalizací stále nižší, než bylo v tomto období zvykem v posledních čtyřech letech.
Během aktuální sezony se objevuje i koronavirus. Konkrétně jde o variantu, které se přezdívá Cikáda. „Lépe uniká protilátkám po předchozích onemocněních,“ uvedla dříve viroložka Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová. Stejně pak o této variantě koronaviru ve zprávě píše i ústav.
„Evoluci viru si lze představit jako osamělého trosečníka na izolovaném ostrově, který se po letech vrací do civilizace. Během své izolace se naučil zcela nové dovednosti pro přežití, které mu nyní umožňují obstát v moderním světě, i když se jeho původní příbuzní již dávno vytratili,“ uvádí.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.