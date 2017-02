Mediální obraz ministerstva neodpovídal jeho úspěchům, vysvětlil Mládek odvolání šéfa komunikace

před 2 hodinami

Mediální obraz ministerstva průmyslu a obchodu neodpovídal jeho dosaženým úspěchům, vysvětlil ve čtvrtek ministr Jan Mládek (ČSSD), proč odvolal šéfa odboru komunikace úřadu Romana Proroka. Vyjádření Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla o cenách internetu bylo podle ministra poslední kapkou. "Prorok připravil Bokšteflovi mediální podporu pro Otázky Václava Moravce, pak to nechal být," řekl novinářům. Mládek odvolal Proroka v úterý z funkce poté, co vyvolal pobouření Bokšteflův výrok v debatě se čtenáři serveru Aktuálně.cz. Náměstek řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné mobilní tarify jako v Polsku, mají jet do Polska. Mládek za to udělil Bokšteflovi důtku.

autor: ČTK