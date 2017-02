Mládek ke mně neměl koho poslat, tak jmenoval nového náměstka, pochlubil se moderátor Moravec

před 13 minutami

Ministerstvo průmyslu a obchodu jmenovalo Lubomíra Bokštefla náměstkem, aby mělo koho vyslat do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Tvrdí to alespoň moderátor, který na Twitteru zveřejnil Bokšteflovo jmenování do funkce s pátečním datem. Moravec zval za resort kompetentní osobu, která by přišla diskutovat o elektronických komunikacích. Tuto agendu spravoval náměstek Vladimír Bártl, zadržený v kauze ROP Severozápad. Moravcovi tak nabídli poradce Bokštefla. To ale moderátor odmítl s tím, že poradce nemá kompetenci za instituci v pořadu mluvit. Mládek tak zvolil elegantní řešení – jmenoval Bokštefla náměstkem.

Praha – Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek oznámilo jmenování Lubomíra Bokštefla náměstkem. Podle moderátora České televize Václava Moravce jej ministr Jan Mládek narychlo jmenoval proto, aby se v neděli mohl v jeho pořadu Otázky Václava Moravce zúčastnit diskuse o elektronických komunikacích.

Moravec žádal ministerstvo, aby vyslalo do diskuse se senátorkou Alenou Dernerová a předsedou ČTÚ Jaromírem Novákem kompetentní osobu. Bylo mu sděleno, že náměstek Tomáš Novotný, který měl tuto agendu na starosti v předchozích letech, již tuto kompetenci nemá. Ministerstvo ji přeneslo na ředitele odboru digitální ekonomiky, jímž byl Vladimír Bártl. Toho však zadržela policie v kauze ROP Severozápad.

"Nabízeli nám místo toho poradce Lubomíra Bokštefla. Poradce ale nemá žádný status v rámci služebního zákona. Chtěli jsme někoho zodpovědného v rámci ministerstva, a pokud nikdo takový není, pak ať přijde osobně pan ministr Mládek," řekl Aktuálně.cz Václav Moravec.

Ministerstvo podle moderátora vyřešilo situaci tak, že navrhovaného Lubomíra Bokštefla do pořadu vyšle – ovšem ne jako poradce, ale jako náměstka.

"Řešení, které jsme se dnes ráno dozvěděli, je, že byl jmenován nový náměstek, který tuto agendu bude mít pod sebou. Na jeho přesné kompetence se ho v neděli v Otázkách zeptám," dodal Moravec.

Jmenování nového náměstka, který bude mít na starosti elektronickou komunikaci, potvrdil i Mládek. "Lubomír Bokštefl se prakticky celý profesní život pohybuje v oblasti elektronických komunikací a jako můj poradce osvědčil výbornou znalost problematiky, která s tímto sektorem souvisí," uvedl ministr.

Inženýr Bokštefl se narodil v roce 1954. Je absolventem oboru technická kybernetika na Českém vysokém učení technickém. V letech 1991 až 1992 působil na pozici náměstka federálního ministra spojů ČSFR. Po rozpadu federálního státu pracoval například ve společnosti AT&T, mimo jiné jako generální ředitel pro ČR a SR. Byl také obchodním ředitelem společnosti TTC. Na pozici odborného poradce ministra průmyslu a obchodu působí od června roku 2015.

To jsou věci. Do OVM jsme odmítli poradce (chtěli jsme náměstka pro telekomunikace), z poradce se náhle stal náměstek! pic.twitter.com/Bm39lUee6l — Václav Moravec (@vaclavmoravec) February 10, 2017

autor: Martina Heroldová