Ministerstvo vnitra postaví tréninkové centrum Věry Čáslavské, oznámil Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) informoval, že ministerstvo vnitra začne projektovat a vybuduje Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské. Řekl to ve středu ve videu na síti Instagram. Uvedl, že se na tom domluvil s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) při návštěvě pražského sportovního centra Olymp, které spadá pod vnitro. Kdy a kde by mělo tréninkové centrum vyrůst, premiér neupřesnil.
„Dnes (ve středu) ráno jsme se domluvili, že už je místo k dispozici a že ministerstvo vnitra najde peníze. Udělali jsme to nějakou dohodou s ministrem vnitra, že najde peníze a začne to projektovat,“ popsal Babiš. Projektová dokumentace podle něj trvá rok. Záměr označil za velkou výzvu. O vybudování centra, které by neslo pojmenování po známé a úspěšné gymnastce Čáslavské, se přitom mluví už zhruba deset let.
O výstavbu tréninkového centra dlouhodobě usiluje Česká gymnastická federace. Podle dřívějších plánů měla hala sloužit nejen pro sportovní gymnastiku, ale také pro další gymnastické sporty, jako jsou skoky na trampolíně, sportovní aerobik, akrobatická gymnastika, teamgym nebo parkour. Hala měla pojmout 200 diváků. Náklady na stavbu se v roce 2018 odhadovaly na zhruba 400 milionů korun.
Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, které se nachází v Bubenči v ulici Za Císařským mlýnem, pro stavbu potřebovalo změnu územního plánu. Její projednávání Praha v roce 2020 ukončila, se stavbou nesouhlasily Praha 6 a 7 ani městský Institut plánování a rozvoje, navíc vybrané území bylo v záplavové oblasti.
Současný předseda vlády v roce 2018 rovněž mluvil o svém plánu postavit rychlobruslařskou halu „pro Martinu Sáblíkovou“. Tento záměr podle serveru Seznam Zprávy v současnosti znovu řeší. Babiš o něm jednal s jejím trenérem Petrem Novákem.
Sportovní gymnastka Věra Čáslavská během své závodní kariéry vybojovala na 140 medailí včetně 11 olympijských, čtyřikrát se stala mistryní světa a 11krát mistryní Evropy. V roce 1968 protestovala proti okupaci Československa. Jako jeden ze symbolů pražského jara poté upadla v nemilost a nemohla sehnat práci.
Nynější vláda zatím nemá schválený rozpočet na letošní rok, stát hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Sněmovna nyní projednává návrh se schodkem 310 miliard korun, což podle členů Národní rozpočtové rady porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky.
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Tři byty, auto, finanční prémii a státní vyznamenání obdržel krasobruslař Michail Šajdorov po návratu do Kazachstánu za překvapivé vítězství na olympijských hrách v Miláně. Informovala o tom tamní média.
Moskva přichází s novým obviněním Západu – tentokrát tvrdí, že Velká Británie a Francie chtějí Ukrajině tajně předat jaderné zbraně. Analytici z Institutu pro studium války (ISW) však takové informace vyvrací, Kreml se podle nich jen snaží ospravedlnit vleklou válku, odvést pozornost od vlastních neúspěchů a připravit ruskou veřejnost na další vlnu (nepopulární) mobilizace.
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.