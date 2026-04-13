Macinka míří do Izraele, jednat bude i s Netanjahuem a prezidentem Herzogem

Šéf české diplomacie Petr Macinka navštíví v úterý Izrael. V době konfliktu na Blízkém východě ho čeká setkání s ministrem zahraničí Gideonem Saarem, jednat bude také s premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Isaacem Herzogem.
Jde o reciproční cestu i o návaznost na únorovou účast českého ministra na konferenci Rady míru ve Washingotnu, která se týkala obnovy pásma Gazy, stojí v oznámení ministerstva zahraničí. Aktuální konflikt na Blízkém východě zažehly Spojené státy a Izrael 28. února údery proti Íránu.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit mimo jiné i na ropnou infrastrukturu v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích. Počátek incidentu doprovázely problémy s leteckou dopravou, Česko zařizovalo repatriaci svých občanů z míst konfliktu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se měsíc před zažehnutím konfliktu v telefonickém rozhovoru s Netanjahuem dohodli na tom, že začnou připravovat společné zasedání české a izraelské vlády v Izraeli. Hovořili tehdy podle Babiše také o situaci na Blízkém východě, o Radě míru prezidenta Donalda Trumpa, ale i o posílení spolupráce ve zdravotnictví a umělé inteligenci.
Společné jednání české a izraelské vlády se plánovalo za minulého kabinetu Petra Fialy (ODS) v říjnu 2023. Kvůli útoku teroristického hnutí Hamás, při kterém ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, se ale neuskutečnilo.
Nynější vláda deklarovala, že bude pokračovat v přátelských vztazích obou zemí. Podle dřívějšího Macinkova vyjádření mají obě země hodně společných postojů.
