Macinka míří do Izraele, jednat bude i s Netanjahuem a prezidentem Herzogem

Šéf české diplomacie Petr Macinka navštíví v úterý Izrael. V době konfliktu na Blízkém východě ho čeká setkání s ministrem zahraničí Gideonem Saarem, jednat bude také s premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Isaacem Herzogem.

Ministr zahraniční Petr Macinka.
Ministr zahraniční Petr Macinka.Foto: Úřad vlády ČR
Jde o reciproční cestu i o návaznost na únorovou účast českého ministra na konferenci Rady míru ve Washingotnu, která se týkala obnovy pásma Gazy, stojí v oznámení ministerstva zahraničí. Aktuální konflikt na Blízkém východě zažehly Spojené státy a Izrael 28. února údery proti Íránu.

Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit mimo jiné i na ropnou infrastrukturu v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích. Počátek incidentu doprovázely problémy s leteckou dopravou, Česko zařizovalo repatriaci svých občanů z míst konfliktu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se měsíc před zažehnutím konfliktu v telefonickém rozhovoru s Netanjahuem dohodli na tom, že začnou připravovat společné zasedání české a izraelské vlády v Izraeli. Hovořili tehdy podle Babiše také o situaci na Blízkém východě, o Radě míru prezidenta Donalda Trumpa, ale i o posílení spolupráce ve zdravotnictví a umělé inteligenci.

Společné jednání české a izraelské vlády se plánovalo za minulého kabinetu Petra Fialy (ODS) v říjnu 2023. Kvůli útoku teroristického hnutí Hamás, při kterém ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, se ale neuskutečnilo.

Nynější vláda deklarovala, že bude pokračovat v přátelských vztazích obou zemí. Podle dřívějšího Macinkova vyjádření mají obě země hodně společných postojů.

FILE PHOTO: U.S. President Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House
FILE PHOTO: U.S. President Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House
FILE PHOTO: U.S. President Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House

Soud zamítl Trumpovu žalobu žádající od WSJ miliardy kvůli článku o Epsteinovi

Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které republikán deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci.

