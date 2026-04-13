Česko přišlo v Orbánovi o spojence, smutní Macinka. Únava materiálu, soudí Havlíček

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU. S budoucí vládou bude Česká republika chtít mít nadstandardní vztahy. Ve volebním vysílání televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva.
Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) poblahopřál Péteru Magyarovi k přesvědčivému vítězství. O Orbánově prohře podle něj rozhodla po 16 letech jeho vlády „únava materiálu“, lidé chtěli změnu.
„Je třeba poblahopřát, je to přesvědčivé vítězství," řekl k výsledkům opozičního hnutí Tisza Havlíček. Podle něj je potřeba Orbánovi také poděkovat a vyjádřit respekt, patřil s 16 lety v čele vlády k nejdéle sloužícím premiérům v Evropě.
„Rozhodla únava materiálu... Lidé chtějí (po 16 letech) určitou změnu,“ řekl Havlíček. Míní, že výměna nebude ale představovat nic zásadního. Podotkl, že budoucí premiér vzešel z Orbánova hnutí. „Nemyslím, že by byl ideologicky plně odkloněn od toho, co dělal Orbán,“ uvedl Havlíček. Míní, že by po příští evropských volbách „konzervativní pohled na svět mohl mít solidní výsledky“.
Také Macinka podotkl, že Magyarovo hnutí a Orbánova strana mají společný základ. „To možná pro konzervativce není úplně špatná zpráva,“ řekl šéf české diplomacie.
Příležitost pro Orbána v opozici
Podle něj je potřeba na hnutí Tisza pohlížet „správnou optikou“ a očekávání EU nemusí nový kabinet naplnit. Buď se bude držet svého národního postoje, nebo bude chtít být probruselský, uvedl Macinka. Podle něj to pak bude znovu příležitost pro Orbána, který se stane šéfem opozice.
S novým kabinetem bude česká vláda chtít mít korektní a nadstandardní vztahy, řekl ministr zahraničí. V EU se bude snažit i o jiná spojenectví. „Viktor Orbán je určitě spojenec, o kterého naše vláda přichází,“ uvedl Macinka.
Podle něj se proměňují vztahy i ve Visegrádu, určitě roztají mezi Maďarskem a Polskem. Ministr zahraničí chce sledovat i vývoj maďarsko-slovenských vztahů. Podotkl, že maďarská strana zmiňovala v době kampaně Benešovy dekrety.
„Slyšel jsem toxická slova. Budeme bedlivě sledovat, jestli se nastartovává debata a jakým způsobem se povede. Až budu mít příležitost se s novým ministrem potkat, toto bychom si měli vyjasnit, abychom mohli mít nadstandardní vztahy,“ řekl Macinka.
Pivo jako hybatel dějin? Garrettova kniha vidí historii světa skrze orosený půllitr
Britský novinář Jonny Garrett v knize Za vším hledej pivo představuje tento nápoj jako klíčový vynález, který formoval lidskou civilizaci. Ačkoliv autor občas historická fakta poněkud ohýbá a českému čtenáři např. servíruje guláš s bramborovým knedlíkem, jeho putování po světových pivních kulturách nabízí čtivý pohled na to, jak pivo spojovalo národy, bořilo bariéry a budovalo identitu.
Ve smlouvě s Vatikánem něco chybělo, říká Láska. Macinkův spor s Hradem je fraška
Spor mezi Hradem a ministrem zahraničí, odmítnutí smlouvy s Vatikánem i vlastní ambice na pražský magistrát. „To, co se teď děje, je hnáno osobou Petra Macinky, který prostě rád provokuje,“ říká senátor Václav Láska v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Pavel vyhraje příští volby o Hrad téměř bez boje. Ohrozit ho může jen jeden člověk
Přestože se příští přímá volba prezidenta nezadržitelně blíží, ve veřejném prostoru to působí dojmem, že se jí nikdo nehodlá zúčastnit. Vysvětlení to má celkem jednoduché: úvahy Petra Pavla zjevně směřují k tomu, že svůj mandát bude obhajovat, a tudíž se nikomu nechce podstupovat předem skoro jistě prohraný boj.
"Ukrajina jako laboratoř." Nebývalé schopnosti přináší pro boj s Rusy mocné spojence
Bohaté státy dlouho vnímaly používání bezpilotních prostředků ve válce na Ukrajině jako důsledek vyčerpání a nedostatku zdrojů. Poslední události v Íránu ale jasně ukazují, že hrozba spojená s drony roste globálně. Ukrajinská zkušenost s nimi i výrobní možnosti nabývají na hodnotě a Kyjev díky tomu získává nové spojence.