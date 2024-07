Pivo a pohoda, výtržníci a sinice. "Mácháč" se mění, válení na pláži nahradila kola

Slunce, levné pivo a pohoda u vody. Máchovo jezero stále patří mezi nejoblíbenější letní destinace. I proto si vysloužilo přezdívku české Chorvatsko. Časy se ale mění. Letošní sezona je zatím slabší, jiné jsou i zvyky turistů - spíše než na pláž raději vyrazí na kolo. Co ale zůstává, jsou problémy. Opilí turisté hledají zábavu, kde se dá - třeba házením dopravních značek do řeky nebo na zahrady.

Kemp Bílý kámen je legendární místo. Vůbec celé Máchovo jezero je dlouhé roky jednou z nejpopulárnějších destinací pro Čechy, kteří chtějí na letní dovolenou k vodě. Ale Bílý kámen, tam se prostě paří, řekne téměř každý místní. I proto visí u jedné z kempových diskoték nápis "To nejde vyprávět, to musíš zažít!".

Tímto heslem se řídili i Tomáš, Monika, Eliška a jejich náctiletí kamarádi z Kladna, kteří sem vyrazili prožít pět prázdninových dní. "Jezdí sem všichni, tak jsme to chtěli zkouknout," říká tmavovlasá dívka Eliška. "Ségra s partou vždycky posílá fotky, jak je tady narváno. Zatím to tak ale nevypadá," podotýká jeden z chlapců.

Má pravdu. Kromě zmíněné skupinky teenagerů, kteří na betonovém plácku za zvuku hitu "Tanči, dokud můžeš" od skupiny Mandrage nacvičují tanečky a přemety, zde skoro nikdo není. Samozřejmě, je úterý, daleko do víkendu, kdy místními kluby duní diskotéka. I tak je to nezvyk.

"Dříve tady bývalo plno lidí i v pondělí a úterý. Nestihli se dát dokupy po víkendu, tak tady zůstali déle," vzpomíná provozovatelka kempu Petra Kočová.

Důvodů je víc. Už loni kemp pocítil dopad zdražování. "Lidi mají jednoduše méně peněz. Nezdražovali jsme, ale přesto je lidí méně," říká Kočová. A ti, co přijedou, méně utrácí. Místo toho, aby dávali peníze za pití v klubech, raději upíjejí z flašky v chatkách.

Že je letošní sezona zatím o něco slabší než ty předchozí, si všimli i někteří místní. "Určitě je lidí méně. U jezera i v ulicích. Cestují spíš do zahraničí a v Mácháči je špatná voda," potvrzuje paní Marie, která seká trávu u svého domu, pár stovek metrů od kempu Bílý kámen.

Značky v řece, stojany na zahradách

V prázdninové pátky to ale na Mácháči stále žije jako dřív. S víkendem přichází do místa obvyklý diskotékový chaos. "Většina lidí je v pohodě, ale i tak nás lidi pořád překvapí. Ne všichni jsou úplně vychovaní," říká další provozovatelka Barbora Pischová.

Své o tom ví zejména ti, co se s následky řádění musí vypořádávat. "Minulý rok jsme rekonstruovali Lesní ulici, která je blízko Bílého kamene. Viděli jsme videozáznam, kdy parta opilých lidí vzala kužely, kterými se ohraničují staveniště, a házela je lidem do zahrad. Teď jsme lovili dopravní značku pod viaduktem z Robečského potoka, která původně byla umístěna o 300, 400 metrů dál. Dali si s tím práci, odnést ji takhle daleko," uvádí Václav Rejnart, místostarosta pětitisícového města Doksy, do jehož katastru spadá celé jezero.

Ačkoli tedy kempaři hodnotí dosavadní sezonu jako slabší, vedení města současný počet lidí vyhovuje. Více turistů totiž zpravidla znamená ještě více negativních dopadů, které podle starosty Romana Fajbíka Doksy pod návalem dovolenkářů pociťují.

Výčet je dlouhý. "Jsou to přeplněné odpadkové koše po jedné noci, jsou to odstavená vozidla v ulicích města. Zvýšený hluk po nocích, toulají se nám tady opilí lidé, někteří se dopouští vandalismu. Jezdí nám tady dobráci s odpadovými kontejnery. Hledají zábavu, kde to jen jde," říká Fajbík. Dodává, že to městu přináší vysoké výdaje.

Ačkoli se na jezeře "paří" už desítky let a většina obyvatel je na turisty zvyklá, občas dostává vedení města stížnosti. V minulosti lidé například podepisovali petici za snížení hluku z festivalu elektronické hudby Mácháč, který se každoročně pořádá na břehu jezera. Po stížnostech musely ztlumit reproduktory i stánky na Hlavní pláži.

Uchlácholit nespokojené občany se město snažilo před třemi lety, když pro ně vyhradilo vstup zdarma na pláže, které samo spravuje. Nedávno se také měnila vyhláška o nočním klidu, kdy výjimku z jeho dodržování může dostat jen omezený počet akcí.

Jenže nic moc dalšího se podle vedení města už dělat nedá. "Scházíme se i s provozovateli kempů, kdy je třeba žádáme, aby nepouštěli hlasitou muziku v době nočního klidu. Ale když je těch lidí větší množství, tak je prostě neuhlídáte," uznává Fajbík.

Mnozí už se s tím smířili. "Lidi by měli počítat s tím, že jsme rekreační středisko. Vždyť to trvá dva měsíce," říká dvaasedmdesátiletý Jiří Barcal. "Já ale bydlím až na sídlišti, kde skoro nepoznáme, že je sezona. Lidi u Bílého kamene to mají horší," připouští.

I tam jsou ale místní převážně v klidu. "Rejpalové jsou všude, ale netvoří většinu. Jsou to přece dva měsíce v roce. Není to tak strašné," míní Marie.

"Pláže vypadají stejně jako před 20 lety"

Letos navíc přišla ještě jedna rána. Sinice jsou sice na Máchově jezeře každý rok, nyní je ale situace o něco horší dříve než obvykle. Od začátku sezony hlásí měřiče nepřetržitě zhoršenou kvalitu vody. Nyní by se neměly chodit koupat například těhotné ženy a další rizikové skupiny. V druhé polovině června ale byla voda ke koupání úplně nevhodná pro každého.

Skutečně je vidět, že má voda podivně nazelenalý odstín. Ostatně jak připomíná starosta Fajbík, Máchovo jezero není žádné "české moře", ale mělký rybník. "Ovlivňuje to více věcí, není to jen teplo. Přišly přívalové deště, které spláchly vodu z polí, která jsou všechna pohnojená. A to se nám dostalo do potoků a do jezera," vysvětluje.

Na Máchově jezeře už se schyluje k večeru a po deštivém ránu opět naplno svítí slunce. Turisté na trochu nazelenalou barvu vody rádi zapomínají a užívají si dovolenou. "Jsme tady třetím rokem. Je tady pohoda a super koupání," říká třeba Kateřina Rosolová.

Na Hlavní pláži je to tedy pořád starý dobrý "Mácháč". Na písku polehávají lidé, ve vodě skotačí děti, pivo teče proudem. Možná ale místo staré časy připomíná až moc. A to zejména zašlým stavem záchodů, zázemí a restaurací nebo přítomností stánků s tretkami nebo křiklavě barevnými vějíři.

"Pláže dneska vypadají skoro stejně jako před dvaceti lety. Všechny byly patnáct let a déle pronajaté, majitelé neměli povinnost do toho investovat. Proto to tam vypadá, jak to vypadá," říká místostarosta Rejnart. "Za privatizace byla vidina, že to podnikatelé dají dokupy. Ale oni z toho dlouhá léta jenom těžili a nic do toho nevraceli," dodává starosta Fajbík.

Stav pláží se podle jejich slov snaží město napravit. Do své správy v posledních letech od soukromníků dostalo Hlavní pláž, Klůček a nyní i Staré Splavy. Město začalo vysazováním stromů, postupně by měla následovat obměna vybavení.

Muži z vedení města ale každopádně doporučují turistům nestrávit celou dovolenou jen na pláži. "Lidí, co se sem jedou vyvalit, ubylo. Naopak přibylo lidí, co sednou na kolo a vyjedou do okolí. A to je za mě pozitivní. Jsme tady v chráněné krajinné oblasti, místní lesy, kopce a skály jsou nádherné," říká starosta.

Provozovatelky kempu mezitím nedočkavě vyhlížejí pátek. A vůbec zbytek sezony. "Lidé mají spoustu možností, takže jsou teď trochu rozmazlenější. Strašně se snažíme, abychom je sem dostali, máme tady DJe, kteří stojí strašnou raketu," říká. A doufá, že s postupujícím létem, jako to bývá každý rok, ustoupí i sinice.