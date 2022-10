Z klidné vsi přeplněným letoviskem. Na Dolní Moravě jde jen o byznys, naříkají místní

Dolní Morava ležící na úpatí Králického Sněžníku bývala tichou příhraniční vsí, v posledním desetiletí se ale proměnila v turistické centrum, kam každý rok proudí statisíce lidí. Počty návštěvníků se ještě zvýšily po otevření Sky Bridge, nejdelší visuté lávky na světě. S oblibou místních se ale investor nesetkává. Podle nich devastuje přírodu, obci zase chybí peníze na nutnou infrastrukturu.

Asi žádné jiné místo neilustruje příběh Dolní Moravy tak jako hlavní ulice v severní části obce. Na jedné straně stojí řada domků, z nichž mnohé si díky dřevěnému obložení drží charakteristický ráz bývalých německých chalup. Na pečlivě upravených zahrádkách provádějí první podzimní práce místní obyvatelé, kterých ve vesnici žije okolo čtyř set.

Druhá strana cesty nabízí pohled na to, pro co je v posledních letech Dolní Morava známá. Dvě velká parkoviště, která jsou o víkendech a prázdninách téměř neustále plná aut. Vykácený pás lesa, který uvolnil místo sjezdovce. Stánek s trdelníkem, pochoutkou známou zejména z turistického centra Prahy.

A také lanovku, která denně davy lidí vyváží nahoru k místním dominantám - letos otevřenému mostu Sky Bridge, který je nejdelší visutou lávkou pro pěší na světě, a také k stezce v oblacích.

Tento pohled doplňuje hrouda zeminy navezená z nedaleké stavby, bagry a v dálce také jeřáby pracující na nových hotelech dále po cestě.

"Je to hrůza," zoufá nad pohledem postarší pár z blízkého domku. Na Dolní Moravu dojíždí na chatu deset let, za tu dobu se místo změnilo k nepoznání. Dříve byli zvyklí na klid, nyní jim během sezony kolem zahrady projedou tisíce aut denně. "Byla tu krásná krajina a podívejte se, jak je to teď zdevastované. Je to zábavní park, byznys na prvním místě," říká seniorka.

"Všude, co vidíte, tam byl les. Jen u vrchu trochu více řídký," ukazuje na nyní pokácenou část kopce jedenasedmdesátiletý muž v modrých montérkách. Na Dolní Moravě žije celý život a přiznává, že vůči stavbě resortu těžko hledá slušná slova. "Ze začátku jsme byli pro cestovní ruch, ale už je to jednoduše moc. Investor buduje dál a dál. Došel příliš daleko," míní.

Krajina měla hodnotu, atrakce ji zničily, říká expert

Za lyžováním dojíždí lidé do Dolní Moravy už několik desetiletí. Ovšem dříve klidné menší středisko se v posledních patnácti letech po skoupení místního resortu brněnským podnikatelem Jiřím Rulíškem a jeho společností Sněžník proměnilo v celoroční areál, na který nebyli místní obyvatelé ani samotná obce připraveni.

Hlavní roli zde hrají dvě velké turistické atrakce. Stezku v oblacích z roku 2015 ročně navštíví až 300 tisíc lidí - to je 750krát víc, než kolik žije v obci obyvatel. A nový Sky Bridge jen během prvního měsíce přešlo 45 tisíc turistů. Starosta obce Richard Novák tvrdí, že se po otevření visuté lávky návštěvnost Dolní Moravy zvedla podle měření dopravy o 30 procent.

Podle geoekologa Jana Lenarta z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který se zabývá dopady cestovního ruchu, je Dolní Morava typickým příkladem overturismu, tedy nadměrné návštěvnosti určitých míst, která pak ovlivňuje životy místních nebo přírodu. "Vyskytují se zde všechny negativní dopady, které jsou s tímto fenoménem spojené," říká.

Kritizuje už samotný nápad zasadit atrakce typu stezky v oblacích nebo visuté lávky do prostředí hor v okolí Králického Sněžníku, jen kousek od národní přírodní rezervace. "Je to krajina, která už sama o sobě měla hodnotu. Atrakce ji ale ničí a narušuje její ráz. Přitom máme možnost dát tyto atrakce například na brownfieldy nebo do starých továren, kterým by hodnotu naopak přidaly," míní Lenart.

Další dopady pak souvisí s velkým množstvím lidí, které tyto atrakce přilákají. Pohozené odpadky nebo vyšlapaný terén mimo cesty nejsou na Dolní Moravě výjimkou, zásadním problémem je ale nedostatečná infrastruktura. S přibývajícími turisty stoupá i počet ubytovacích kapacit a nutnost budovat nová parkoviště, cesty, zavádět inženýrské sítě nebo kanalizaci. Sílící doprava znamená nutnost přistavět ke kdysi klidným silnicím chodníky a nejlépe i cyklostezky.

Ačkoli investor na budování této infrastruktury dle existující dohody přispívá, starosta Novák nezastírá, že je pro obec náročné její rozšiřování zaplatit. "Jsou potřeba značné investice. A my nemáme tolik prostředků jako větší města nebo resort. Otázka je, jestli na to vůbec někdy budeme mít," říká.

Na "zlidštění" už je pozdě, míní starosta

Když se v roce 2012 schvalovala změna územního plánu, na základě které mohl investor postavit na Dolní Moravě dvě velké atrakce, byl tehdy Novák ještě jako místostarosta proti. Na to, aby se současnou podobu resortu povedlo "zlidštit", je ale podle něj pozdě. "Vždycky to připodobňuji k tomu, že to je, jako bychom chtěli malý obchod a místo toho dostali velké obchodní centrum. Teď už to tady ale je a nezboříme to," říká.

Podle geoekologa Lenarta může být klíčem, aby sousední vesnice více spolupracovaly a pokusily se turisty více rozvrstvit po širším okolí. Do budoucna je podle něj klíčové, aby se další obce z příkladu Dolní Moravy poučily a promyšleněji upravovaly svůj územní plán. Poučení hledá i Dolní Morava. Novák nyní říká, že další velké stavby v přírodě už přes současný územní plán neprojdou.

Hotelů a apartmánů ale dále přibývá. Například těsně vedle domu paní Aleny, citlivě opraveného do tradičního stylu, nyní rostou dva nové apartmánové komplexy.

Své domy ale poskytují k pronájmu často i místní. "Z řad obyvatel vnímám naopak pozitivní ohlasy v tom, že je to pro ně podnikatelská příležitost. Někteří vybudovali autokemp, jiní otevřeli restauraci, další pronajímají chalupy. Je to tedy otázkou pohledu," uvádí obchodní ředitel společnosti Sněžník Martin Palán.

Nyní, na začátku podzimu, mají ovšem místní hotely spíše prázdněji. Obec zažívá klidnější období před zimou, kdy davy pěších turistů nahradí lyžaři. I přes odpor místních a reputaci místa, kde se často nelze ani hnout, dojíždí na Dolní Moravu za atrakcemi stále noví a noví lidé.

Poprvé se sem přijela s přáteli o víkendu podívat například Blanka Shorná z Tábora. "Chápeme, že to místním vadí. Ale je to tady pro turisty, tak jsme se přijeli podívat," říká. "Ale není to teda žádný bigbít," namítá její společník.

