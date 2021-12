Zemanovy výhrady ke jmenování Lipavského: Co tvrdí prezident a jaká jsou fakta

Hamburské úřady uvedly, že zabránily teroristickému útoku v severoněmeckém přístavním městě. Už 26. srpna zatkly podezřelého 20letého Němce marockého původu, oznámil dnes hamburský ministr vnitra Andy Grote. Muž se údajně pokoušel koupit pistoli a granát a při tom narazil na skrytého vyšetřovatele.

"Máme tu co do činění s velmi, velmi závažným vývojem," citovala Groteho agentura DPA. Při prohlídce bytu podezřelého vyšetřovatelé našli chemikálie pro sestrojení výbušného zařízení, včetně jednoho kilogramu dusičnanu draselného, kilogramu síry, půl kilogramu prachu z dřevěného uhlí a několika stovek šroubů a matic. Podle policie by taková bomba mohla způsobit "značná nebo dokonce smrtelná zranění".

Podezřelý, který je nyní ve vyšetřovací vazbě, je synem islamisty, o němž hamburské úřady dlouho vědí, řekl Claus Cortnumme ze zemského kriminálního úřadu. Marocký otec podezřelého byl podle něj jedním z představitelů mešity, v níž se před teroristickými útoky z 11. září 2001 scházeli členové hamburské teroristické buňky kolem Muhammada Atty.

V roce 2016 se rodina údajně přestěhovala z Hamburku do Maroka, kde nyní zatčený dokončil školu. Loni na podzim se vrátil do Německa a studoval ve Wismaru.