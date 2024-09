Odvolání Bartoše byl jen první krok. Vláda maká, jen jí chybí marketér, říká Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS hájí rozhodnutí premiéra, který se rozhodl odvolat ministra Ivana Bartoše. "Je to první krok, jak by měl Petr Fiala v budoucnosti postupovat," míní Vystrčil. Vládě se podle něj mnoho věcí povedlo, jen to neumí lidem správně říct. "Všichni makají a nemají čas vysvětlovat, co všechno dobrého pro naši zemi dělají," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Souhlasíte s těmi, kteří říkají, že letošní krajské a senátní volby ukázaly další odklon voličů od vlády vedené vaším předsedou Petrem Fialou?

Volby především ukázaly, že se jí zatím nedaří přesvědčit mnohé lidi o tom, že se snaží dělat spoustu kroků ve prospěch naší země. A teď na to má poslední rok.

Myslíte, že si Fiala získá veřejnost věcmi typu odvolání ministra a šéfa Pirátů Ivana Bartoše?

Pokud něco nefunguje, premiér musí umět dělat razantní kroky. A krok, který nyní zažíváme s Ivanem Bartošem, je prvním takovým krokem, jak by měl Petr Fiala v budoucnosti postupovat. Pokud někdo něco nezvládá, v tomto případě Ivan Bartoš a jeho ministerstvo digitalizaci stavebního řízení, je nezbytné razantní řešení.

Kde ale získá vládní koalice potřebné hlasy, jestliže v těchto dnech ztrácí pirátské voliče a staví proti sobě pirátské politiky, kteří ji budou ostřelovat až do voleb?

My ale nemáme získávat hlasy pro Piráty. Musíme získávat hlasy pro nás, občanské demokraty. Ale pokud budeme razantní a odvážní, věřím, že oslovíme další voliče. Když uděláme chybu, musíme ji přiznat a napravit. Což teď děláme. Je jasné, že musíme přidat. Musíme dělat věci razantněji, rychleji a odvážněji než doposud. To je pravda.

ODS má podle průzkumů kolem 13 procent hlasů, lidovci a TOP 09 jsou na úplném minimu, STAN nepřesahuje 10 procent. K vládnutí potřebujete většinu.

Myslím, že se řada věcí povedla, ale nám se je nepodařilo zviditelnit. Dostali jsme se do absurdní situace, kdy jsme v nesmírně obtížné době zvládli energetickou krizi a výsledkem bylo to, že jsme za to byli převážně kritizovaní. Potřebujeme dobrého marketéra, který by lidem velmi srozumitelně vysvětlil například to, že vláda zařídila, aby měli čím topit. Všichni ve vládě makají a nemají čas vysvětlovat, co všechno dobrého pro naši zemi dělají.

Je opravdu klíčovým problémem vlády absence marketéra? Změnil by něco na tom, že když jdou lidé například do obchodu či restaurace, vidí, jak výrazně vyskočily ceny? Souhlasíte s názorem, že se zhoršila životní úroveň lidí?

Podle údajů, které máme k dispozici, inflace ubrala všem na úsporách, pokud nějaké měly. Většina věcí je dražší než byla, to je pravda, ale lze to kompenzovat do určité míry nárůstem mezd, což se částečně děje a částečně neděje. Situace není taková, že bychom si nárůst mohli dovolit vzhledem k tomu, že Evropa musí řešit bezpečnostní a jiné problémy. Tak to zkrátka je.

Dokážete se vy politici s nadprůměrnými platy vžít do situace lidí, kteří pociťují zdražování mnohem silněji?

Nechci působit jako někdo, kdo nevnímá situaci v naší zemi nebo kdo neví, že životní úroveň se řadě lidí zhoršila. Rozumím tomu. Premiér a vláda ale dělají maximum pro to, aby se lidem žilo lépe. Bohužel ale nemají čas vysvětlit, co a proč ve prospěch lidí dělají. A někdy to dělají způsobem, že působí hodně studeně, není z nich cítit, že se opravdu maximálně snaží.

Volební výsledky ukazují, že parlamentní i mimoparlamentní kritici nabývají na síle.

Ale přece to není tak, že kdyby teď někdo z opozice začal lidem rozdávat peníze, tak by se choval zodpovědně. Kdyby to někdo začal dělat, tak naše děti a vnoučata dostane do neřešitelné situace. A my jako vládní většina neumíme vysvětlit, že dnešní životní úroveň, která je třeba horší než před třemi, čtyřmi lety, je nutná pro to, abychom se ze situace vyhrabali. Kdybychom to nedělali, tak je to velmi nezodpovědné, protože budoucnost těch, kteří přichází po nás, nebo i pro naše děti, bude bohužel velmi obtížná.

Jestliže vláda lidem tvrdí, že se musí obětovat pro budoucnost, a pak vidí, že například firmy jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského vydělaly na krizi desítky miliard korun, těžko budou vládě věřit a podporovat ji. Myslíte, že se ODS zbavila pověsti strany, která hájí hlavně nejbohatší?

Nevím, jaké miliardy vydělal pan Křetínský v Česku. Vím, že měl velké zisky v zahraničí. Ale jsem přesvědčený, že pokud vláda hledá cestu, jak získat nazpět voliče a jejich důvěru, tak zásadní je, aby lidé cítili, že pro ně dělá maximum.

Ale nerozhoduje pohled do peněženky?

Mohl byste mít pravdu, kdyby byla situace v okolních zemích jiná než u nás. V podstatě to tam není jinak. Důsledky války Ruska proti Ukrajině je zasažena celá Evropa. Není to tak, že my jsme místo, kde je špatně a všem okolo se daří. To není pravda.

To netvrdím. Ale politici všech stran od roku 1990 lidem říkali, že doženeme v životní úrovni bohatý Západ. Teď lidé vidí, že řadu cen už máme jako na Západě, ale mzdy jsou nižší, často hodně výrazně.

Ale podívejte se do okolních zemí. Podívejte se, co se děje v Německu, jak tam vyhrávají extremisté. Podívejte se do Rakouska, Maďarska, na Slovensko. Neříkám, že jsme borci, kteří dělají všechno dobře. Ale proboha, zůstaňme nohama na zemi a podívejme se, jak to vypadá v okolí.

