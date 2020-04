Zákaz vycestování většina obyvatel podporuje. Češi panikaří méně než Slováci a Poláci

Vládní zákaz cestování z Česka do ciziny kvůli koronaviru je podle naprosté většiny Čechů nezbytný. Naopak omezení cest po Česku je podle části lidí už zbytečné a většina lidí by toto omezení co nejdříve uvolnila. Vyplývá to z průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 16. dubna firma European National Panels.

Více než polovina Čechů by chtěla, aby byly co nejdříve otevřeny kadeřnictví a kosmetiky. Průzkum také zjišťuje postoje lidí ke koronavirové krizi v Česku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. Z obyvatel těchto zemí mají Češi podle průzkumu nejvíce optimismu a nejméně propadají panice.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od 16. března cesty z Česka do ciziny a také příjezdy cizinců do Česka. Podle představitelů vlády se hranice s největší pravděpodobností v nejbližší době ještě neotevřou. Sněmovní opozice ale omezení cestování kritizuje, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce kvůli zákazu podat ústavní stížnost. Ústavní právník Jan Kysela řekl, že kabinet se při uzávěře hranic opírá o neurčitá právní ustanovení.

25:16 Zůstane pocit, jak snadné je utáhnout kohouty do podoby životního stylu, který by pro nás byl ještě nedávno nepředstavitelný, říká ústavní právník. | Video: Emma Smetana

Mezi veřejností má ale zákaz cest do zahraničí podle průzkumu vysokou podporu. Podle 70 procent Čechů je kvůli šíření koronaviru nezbytný. Jen šest procent dotázaných ho pokládá nyní za zbytečný a asi čtvrtina lidí by zákaz chtěla co nejdříve uvolnit.

Vláda od 16. března zakázala také volný pohyb lidí po celém Česku. Zákaz se nevztahuje jen na cesty do práce, k doktorovi či na nutné nákupy a nezbytné cesty za rodinou. Zakazovat turistiku po Česku je ale podle pětiny účastníků průzkumu už nyní zbytečné a další dvě pětiny lidí by omezení co nejdříve uvolnily. K žádnému opatření se Češi nestaví tak negativně. Více než polovina dotázaných by však zatím ponechala uzavřené hotely a penziony.

U většiny opatření vlády zařazených do průzkumu se lidé vyslovili vesměs pro jejich alespoň dočasné zachování. Třeba u práce z domova se dokonce více než desetina dotázaných vyjádřila, že by ji tam, kde je to možné, ponechala natrvalo. Největší podporu veřejnosti má povinné nošení roušek, které je podle zhruba tří čtvrtin Čechů zcela nezbytné, dokud se virus bude dál šířit. Naopak nízkou podporu má kromě zákazu volného pohybu po Česku ještě například uzavření obchodních center a přerušení vyučování. Obě tato omezení už považuje zhruba desetina Čechů za zbytečná.

Vláda od 7. dubna začala uvolňovat některá opatření. Lidé mohli třeba začít individuálně sportovat venku, otevřely se hobbymarkety a po Velikonocích mohli lidé v odůvodněných případech opět cestovat do ciziny. Od začátku tohoto týdne byly v omezené míře otevřeny vysoké školy. Do prázdnin se ale výuka do všech škol v plném rozsahu nevrátí. Otevřeny jsou už například farmářské trhy a provozovny řemeslníků. Až v poslední fázi uvolňování opatření po 8. červnu počítá kabinet třeba s otevřením nákupních center, restaurací, hotelů či divadel.

Průzkum National Pandemic Alarm také zjišťoval nálady obyvatel zemí V4 a Bulharska v souvislosti s koronavirovou krizí. Indexy paniky a pesimismu jsou v Česku ze všech zařazených zemí nejnižší. Naopak největší obavy z koronaviru a s ním spojených ekonomických problémů mají lidé v Polsku a Maďarsku. Češi mají z obyvatel všech zmíněných zemí největší důvěru v opatření státu kvůli koronaviru. Naopak nejmenší důvěru ve stát mají Bulhaři.

Průzkumu National Pandemic Alarm se v Česku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku účastní více než 100.000 lidí. Projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná firma agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.

Postoj Čechů k vládním opatřením kvůli koronaviru (v pct.):

Nyní už zbytečné Uvolnil/a bych co nejdříve Nezbytné, dokud se vir šíří Ponechal/a bych natrvalo Roušky v obchodech 6 20 70 4 Roušky na veřejnosti 9 20 68 3 Zákaz vycestování z ČR 6 24 65 5 Uzavření divadel, kin apod. 4 27 67 2 Zrušení sportovních akcí 5 28 63 4 Práce z domova 9 31 48 12 Uzavření hotelů 8 37 55 1 Uzavření restaurací 7 37 54 1 Přerušení vyučování 9 36 53 2 Úplné uzavření obchodních center 10 39 49 2 Zákaz turistiky v ČR 20 40 39 1

Zdroj: European National Panels