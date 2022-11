Tajemnice miliardářů i dva mořeplavci. Kdo hýbe kampaněmi prezidentských favoritů

Pro boj o Hrad jsou klíčoví. Favoritům prezidentských voleb vedou kampaně, radí jim, jak vystupovat, co říkat a jak se stavět k důležitým problémům Česka. Zatímco Petr Pavel či Danuše Nerudová se svými poradci netají, Andrej Babiš o většině nemluví. Na rozdíl od svých soupeřů už ale prozradil, koho by udělal šéfem prezidentské kanceláře, pokud se mu podaří lednové volby vyhrát.

V týmu Andreje Babiše je k nepřehlédnutí. Na předvolebních mítincích se kolem předsedy hnutí ANO pohybuje kromě ochranky právě ona - drobnější žena, která vše energicky organizuje. Expremiér ji poslouchá na slovo. "Na Hradě by byla kancléřkou," prohlásil nedávno v Teplicích. Manažerka Tünde Bartha pro Babiše pracuje už od roku 2015, pochází z východního Slovenska a v minulosti byla tajemnicí miliardáře Zdeňka Bakaly, proti kterému Babiš ostře vystupuje.

Z její hlavy pochází například dotazník, který lidé na mítincích vyplňují. Odpovídají v něm na dotaz, co by měl Babiš v prezidentském úřadu dělat. "Přišla jsem na to, když jsem si všimla, že se chtějí vyjadřovat k činnosti prezidenta," prohlásila Bartha při sbírání dotazníků, díky kterým získává tým e-maily a telefony na tisíce příznivců. Nejčastější odpověď zní, že by měl Babiš odvolat vládu Petra Fialy, na což ale prezident nemá právo.

K prezidentským volbám půjdou Češi už za 45 dnů, volební místnosti se otevřou 13. a 14. ledna, případné druhé kolo bude následovat o dva týdny později. Babiš je podle průzkumů jedním ze tří hlavních favoritů, o první místo se přetahuje s někdejším vysokým představitelem armády Petrem Pavlem, s lehkým odstupem následuje ekonomka Danuše Nerudová. Všichni tři jsou obklopeni lidmi se zkušenostmi z dřívějších kampaní.

Babiš sice o většině svých lidí nemluví, přesto jsou ale dva další spolupracovníci známí. Vladimír Vořechovský dělá mluvčího a na cestách expremiéra provází, komunikaci vedl už v době, kdy byl jeho šéf předsedou vlády. Marek Prchal má na starosti sociální sítě, kam po domluvě s Babišem píše jeho příspěvky. V médiích nevystupuje, objevil se krátce po parlamentních volbách v roce 2017, kdy ho Babiš před kamerami políbil na čelo a prohlásil, že za výhru vděčí jemu.

V kuloárech často zaznívá také jméno Alexandra Brauna, Čechoameričana, který pracoval na kampaních hnutí ANO. Z průzkumů vyvozoval, jak nejlépe získat voliče. Nakolik pomáhá i teď, není jasné, Vořechovský tvrdí, že vůbec. Podobné je to s Petrem Topinkou, který se dlouhodobě podílí na marketingové podobě ANO. I teď se s ním Babiš radí. Pro expremiéra pracují i Aneta Zicklerová a Petr Svoboda. "Aneta má na starosti Instagram, Petr kameru a střih," upřesňuje mluvčí.

Rozhodující slovo má vždy Babiš. Od týmu dostává doporučení, jak komunikovat, kdy jít do televizních debat, jaká hesla používat nebo co říct v pravidelném internetovém proslovu Čau lidi. Spolupracovníci se ale na veřejnosti příliš neukazují a nechtějí o své práci mluvit.

Pavel vzal odborníky od Čaputové

Pohled na týmy dalších favoritů, Pavla a Nerudové, nabízí jiný obrázek. Svými spolupracovníky se netají, ať už jde o experty na ekonomiku, politiku, bezpečnost, či na konkrétní kroky v kampani. Vyčnívá především Pavel, který svůj tým začal budovat už před dvěma lety.

V jeho čele stojí volební manažerka Pavla Nýdrle, pomáhá jí i manžel Michal. Oba byli dlouho spojeni s přední komunikační skupinou Kindred Group, Michal ji založil, jeho žena šéfovala. Před čtyřmi lety svůj byznys za stovky milionů korun prodali nadnárodní společnosti Publicis a loni se jako zapálení jachtaři pokusili obeplout svět na jachtě. Oba také patří ke sponzorům Pavlovy kandidatury.

"Pro mě je jeho životní příběh jediný prezidentský," uvedla Pavla Nýdrle k tomu, proč se rozhodla podpořit právě Pavla. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a bývalý předseda Vojenského výboru NATO prošel řadou velitelských pozic a působil také ve vojenské diplomacii. Začátkem 90. let jeho jednotka osvobodila zajaté francouzské vojáky v Chorvatsku během mise UNPROFOR. Pavel za to obdržel vysoká vyznamenání.

Teď pro něj pracuje i dvojice Michal Repa a Martin Burgr, kteří v roce 2019 pomohli přípravou kampaně do křesla slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. "Repa má na starosti strategii, zabývá se také průzkumy veřejného mínění a dalšími daty. Burgr vede social media tým a podílí se na komunikační strategii," řekla Pavlova mluvčí Eva Hromádková.

Právě na nich závisí, s čím bude Pavel vystupovat v situaci, kdy ho sice průzkumy pasují na největšího favorita, zároveň se mu ale přibližují Babiš a Nerudová.

Nerudová a expert z Horáčkova týmu

K Nerudové má v kampani nejblíž Jan Králík, pro bývalou rektorku Mendelovy univerzity v Brně dělá manažera kampaně. Už v roce 2013, při první přímé volbě prezidenta, pracoval pro Karla Schwarzenberga, který ve druhém kole podlehl Miloši Zemanovi. V dalších volbách hlavy státu vedl Králík kampaň podnikatele Michala Horáčka, poté pomáhal protikorupční skupině Rekonstrukce státu.

"Když mě s paní Nerudovou seznámila společná známá, stavěl jsem se k vedení prezidentské kampaně rezervovaně. Jednu jsem už předtím odmítl. Paní profesorka si mě ale získala vizí, hodnotami a odhodláním," sdělil Králík, který tvrdí, že se s rodinou kandidátky spřátelil. Právě téma rodiny v kampani Nerudové výrazně zaznívá. Bývalou rektorku doprovází manžel, kampaně se účastní i jejich děti.

Stratégem je Tomáš Mrkvička, jeden z předních českých marketérů, který se na volebních kampaních v minulosti už mnohokrát podílel. Hned při svém prvním angažmá pomohl v roce 2018 Pirátům do Evropského parlamentu. "Teď působí jako komunikační stratég na volné noze. Od začátku byl například v týmu Air Bank, s brandem a komunikací pomáhá Liftagu, Seznamu nebo Slevomatu," uvedl mluvčí týmu Štěpán Neubauer.

S odstupem za třemi hlavními favority řadí průzkumy senátora Pavla Fischera. Klíčovou postavou je u něj Alena Wagner Ježková, manažerka kampaně, mediální a PR konzultantka. Bývalému velvyslanci ve Francii pomáhala už při prezidentských volbách v roce 2018, napsala také knihu Hovory s Pavlem Fischerem.

Politik a diplomat vůbec sází na sehraný tým z dřívějška. Bývalý novinář Jan Urban mu pomáhal už do senátních voleb jako jeho asistent. Podobně jako Jiří Bulan, který má na starosti dobrovolníky. A také mluvčí Mária Pfeiferová, dříve dlouholetá novinářka. "Pana Fischera jsem poprvé potkala před 25 lety při práci v prezidentské kanceláři Václava Havla," uvedla.

Pokud by Fischer postoupil do druhého kola s Andrejem Babišem, má podle předvolebních modelů šanci bývalého premiéra porazit. Přestože nyní za Pavlem i Nerudovou výrazně zaostává.

