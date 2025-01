Polovinu Prahy zasáhne hluk z letadel. Hlavní ranvej se bude opravovat dva roky

Obyvatelé hustě obydlených oblastí Prahy a Kladna letos a příští rok výrazněji pocítí hluk letadel. Podle informací Aktuálně.cz plánuje Letiště Praha opravu hlavní ranveje a provoz po oba roky na několik měsíců odkloní na vedlejší dráhu. A to zřejmě i v létě, kdy je letiště nejvytíženější.

Většina odletů a příletů na letiště Václava Havla běžně probíhá na "hlavní" ranveji. Ta směřuje od západu k východu, aby letadla co nejméně přelétala nad hustě obydlenými oblastmi.

"Vedlejší" dráha naopak míří od jihu k severu, letadla tak obvykle přilétají přes Prahu a vzlétají ke Kladnu. I proto se užívá jen ve výjimečných případech, například při horším počasí nebo při pravidelné údržbě hlavní dráhy na jaře a na podzim. Ta zpravidla trvá dva až čtyři týdny.

Letos a příští rok ale čeká hlavní dráhu výraznější rekonstrukce. "Celkový provoz se letos a příští rok na čtyři až pět měsíců přesune z hlavní na vedlejší dráhu," řekl Aktuálně.cz Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha. Letiště během výluky plánuje vybudovat například nová bezpečnostní opatření.

Rekonstrukce má začít na jaře a je možné, že opravy potrvají i během nejvytíženějších letních měsíců. "Bude to znamenat větší hlukovou zátěž pro části Prahy, přes které se běžně létá jen málo," avizoval Kraus. Při výlukách na hlavní dráze letadla většinou přelétají nad hustě osídlenými oblastmi Prahy 4, 5 a 6.

Představitelé letiště zatím neupřesnili, kdy konkrétně opravy začnou a skončí nebo jaké oblasti zasáhne zvýšený hluk nejvíce. Detaily chtějí sdělit během března.

Poslední velkou opravou prošla hlavní ranvej v letech 2012 a 2013, kdy byla ve dvou etapách celkově uzavřená rok a půl. Na zvýšený hluk si tehdy hygienikům stěžovali občané Krče či Řep i obcí západně od Prahy. Zasažené obce a části Prahy obdržely od letiště finanční kompenzace. Další velké opravy následovaly například v roce 2022, kdy vedlejší dráha sloužila celé tři měsíce.

Rekonstrukce přichází v období, kdy se znovu otevřelo řízení o stavbě nové letištní ranveje. Ta by měla do budoucna nahradit stávající vedlejší dráhu. Na rozdíl od ní povede paralelně k hlavní přistávací ploše a v době oprav by tak spoje už nelétaly přes nejhustěji osídlené oblasti. Podle kritiků z řad ekologů i starostů dotčených obcí ale naopak dojde ke zvýšení hluku v oblastech blízko letiště.

Pražské letiště letos očekává rekordní rok. "Čekáme zhruba 18,4 milionu cestujících, což je o 600 tisíc více než v roce 2019," uvedl pro Aktuálně.cz Jiří Kraus. Právě poslední předcovidový rok byl dosud vrcholem, co se týče počtu přepravených cestujících. Loni letiště zaznamenalo přes 16 milionů pasažérů.

