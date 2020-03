Ministerstvo povolilo experimentální lék na COVID-19. Dostane ho první pacient

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo užití experimentálního léku na COVID-19 Remdesivir americké firmy Gilead v ČR.

Vyplývá to z dokumentu, který vyvěsilo na webu. Pro pacienta v kritickém stavu ho žádá Všeobecná fakultní nemocnice, řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. O lék si Česko může firmu požádat, popsat stav pacienta. Ta poté posoudí, jestli ho zařadí do klinické studie a lék mu poskytne. Premiér Andrej Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že by pro lék ČR poslala armádní speciál.

V dokumentu je uvedeno, že "lék je určený pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci".

V Česku jsou v současné době tři pacienti v kritickém stavu. Jeden muž je ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. "Stav pacienta zůstává nezměněný. Je stále na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Praha, je ve vážném stavu, připojený na mimotělní membránovou oxygenaci, ale stabilizovaný," řekla mluvčí nemocnice.

Video: Nemocnice pro desetitisíce lidí? Šlo by je postavit i v Česku, říká Hart