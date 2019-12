Krkonoše jsou plné lidí, doprava do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou zkolabovala

Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš, Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou v neděli kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového.

Policie příjezdové silnice do středisek uzavřela a řidiči musejí počítat s tím, že budou čekat v kolonách. Sdělila to mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Turisté a návštěvníci hor během dopoledne ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou zaplnili všechna parkoviště. "Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulují policejní hlídky, které jsme posílili," řekla Vlčková. Situace by se mohla zlepšit odpoledne, až ze středisek odjedou takzvaní jednodenní lyžaři.

Zimní střediska jsou nejvíce naplněná turisty právě na přelomu starého a nového roku. Pro hoteliéry jde o vrchol sezony. Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou nabízejí, spolu s areálem na Černé hoře, momentálně nejlepší podmínky k lyžování v Krkonoších.

Právě v Krkonoších v neděli zahájila sezonu střediska Černý Důl a Velká Úpa, která patří do SkiResortu Černá hora - Pec. Otevřený je i lyžařský přejezd Skitour z Černé hory do Pece pod Sněžkou. Podmínky k lyžování v Krkonoších vylepšilo sněžení, kdy v noci na neděli napadlo asi deset centimetrů sněhu. Teploty pod bodem mrazu umožnily spustit umělé zasněžování.

SkiResort Černá hora - Pec má nyní v areálech na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, v Černém Dole a ve Velké Úpě otevřeno přes 16 kilometrů sjezdovek, zatímco ve čtvrtek to bylo 12 kilometrů. Celý SkiResort disponuje 44 kilometry sjezdovek. Lyžaři, kteří se vydají na cestu Skitour, se z Pece pod Sněžkou dostanou zpět do do černohorského areálu u Janských Lázní skibusem.

Běžkaři mají upravené tratě v okolí Černé a Světlé hory. "Nad Pecí pod Sněžkou je upravený běžkařský desetikilometrový úsek mezi Lesní boudou a rozcestím nad Lahrovými Boudami a dvoukilometrový úsek mezi rozhlednou Hnědý vrch a horní stanicí lanovky Zahrádky," uvedli vlekaři.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn se lyžuje na 8,5 kilometru sjezdovek, zatímco v plném provozu nabízí skiareál okolo 25 kilometrů sjezdovek. V provozu je pět lanovek, dvě ve Svatém Petru a po jedné na Hromovce, na Medvědíně a na Horních Mísečkách. V medvědínském areálu se lyžuje na červené sjezdovce a na sjezdovkách Turistická a Cvičná louka na Horních Mísečkách. Ve Svatém Petru je v provozu modrá sjezdovka, sjezdovka Hromovka II a Malý hank.

V omezeném provozu jsou ve středních a východních Krkonoších ještě areály Malá Úpa, Mladé Buky, Strážné, Dolní Dvůr a areál Kebrlák na Kněžickém vrchu u Vrchlabí. Mimo provoz jsou zatím areály Herlíkovice - Bubákov, Svoboda nad Úpou a Žacléř.

Lyžaře na Plzeňsku trápí nedostatek sněhu

V Plzeňském kraji se zatím lyžuje jen na Šumavě v Železné Rudě. V provozu jsou omezeně sjezdovky Nad Nádražím a Alpa louka. V pondělí od 08:30 zahájí zimní sezonu také největší areál v kraji Ski&Bike Špičák.

"V omezeném profilu jezdí Alpa louka a Nad Nádražím, obojí od 09:00 do 16:00. Nad Nádražím bude ještě od 18:00 do 21:00 večerní lyžování," řekla Iva Juhová z infocentra v Železné Rudě.

Podle ní oba svahy fungují od 23. prosince a plochu pro lyžování postupně zvětšují. Na Železnorudsku je podle Juhové hodně návštěvníků, krásné slunečné počasí, ve městě sníh není. Noční teploty jsou pod bodem mrazu, přes den kolem nuly, dodala.

V pondělí 30. prosince, o 15 dní později než loni, začne sezona také ve Ski&Bike Špičák. "Lyžovat se zatím bude na naší hlavní liniové trati, což je horní úsek sjezdovky Slalomové (číslo 3) s přejezdem na dvojku U Zalomeného (číslo 2), po níž se dojede až k nástupu na lanovku. Máme tam v průměru 50 centimetrů sněhu, ale v některých úsecích není po celé šíři sjezdovek," uvedl ředitel areálu Vladimír Kasík.

Ve středisku se bude zatím lyžovat za ceny vedlejší sezony. Celodenní skipas pro dospělého vychází při nákupu online o pět procent levněji než u kasy, kde stojí 550 korun, dětský 390 korun. Otevřena bude lyžařská škola, půjčovna a všechna gastro zařízení, nový vyhřívaný stan i restaurace v chatě Blaženka podle zájmu hostů.

Běžkaři se zatím v šumavských stopách neobjevují. "Trasy se neupravují kvůli nedostatku sněhu. Jediný upravený okruh je Bretterschachten za hranicí u Velkého Javoru," uvedla Juhová.

Mimo provoz jsou zatím také areály v Kašperských Horách, Kocourově a na Samotách. Lyžovat se nedá ani v Českém lese.

Kde se také lyžuje

V Orlických horách jsou v provozu skiareály Říčky či Deštné. Otevřena je pouze část sjezdovek, další se zasněžují. V obou centrech napadlo i mezi 5-10 centimetry nového přírodního sněhu.

Také do lyžařského areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku zavítaly o víkendu stovky lidí, podmínky jsou tam ideální. Na Silvestra bude uveden do provozu celý areál. Lyžuje se také v Chotouni u Prahy, v dalších středočeských střediscích se začne lyžovat zřejmě až v novém roce.

Na sjezdovce na Monínci lyžuje podle provozovatele Jaroslava Krejčího asi 400 lidí, což je nejvyšší kapacita, kterou horní vlek zvládne pojmout. "Zasněžujeme spodní část, 31. prosince spustíme lanovku i celou sjezdovku, dole ale bude zúžený profil," řekl Krejčí.

Skiareál Šibeniční vrch u Mnichovic u Prahy zahájí provoz zřejmě až v novém roce, řekl dnes provozovatel Jan Zenkl. Podle něj zatím nebyla příležitost zasněžovat. V Kvasejovicích na Příbramsku by se měla sjezdovka otevřít 1. ledna.

V Chotouni u Prahy se lyžuje v celém areálu, mimo provoz je pouze dětský areál a škola.