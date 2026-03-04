Přeskočit na obsah
4. 3. Stela
Kriminalisté vyšetřují násilný čin, při kterém bylo vážně zraněno dítě

ČTK

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, při němž bylo v úterý na Lounsku vážně poraněno dítě. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho člověka. Dítě záchranáři letecky přepravili do nemocnice. Policisté o tom ve středu informovali na síti X.

Ilustrační foto.
Policie. Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
"Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Lounsku u nezletilé osoby s vážnou poruchou zdravotního stavu. Na místě byly dvě skupiny záchranné služby. Zásah si vyžádal letecký transport do jedné z pražských nemocnic," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

K zásahu vyjížděli záchranáři před 21:00. Okolnosti události policie prověřuje. Bližší informace proto nyní nebude sdělovat.

