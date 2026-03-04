Kriminalisté vyšetřují násilný čin, při kterém bylo vážně zraněno dítě

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, při němž bylo v úterý na Lounsku vážně poraněno dítě. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho člověka. Dítě záchranáři letecky přepravili do nemocnice. Policisté o tom ve středu informovali na síti X.
"Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Lounsku u nezletilé osoby s vážnou poruchou zdravotního stavu. Na místě byly dvě skupiny záchranné služby. Zásah si vyžádal letecký transport do jedné z pražských nemocnic," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
K zásahu vyjížděli záchranáři před 21:00. Okolnosti události policie prověřuje. Bližší informace proto nyní nebude sdělovat.
KVÍZ: Lovci, gaučáci, hlídači a hlavně věrní parťáci. Vyznáte se v psích plemenech?
Psi jsou naši nejlepší přátelé, strážci domova i věrní parťáci na každém kroku. Ale kolik jich opravdu poznáte? Otestujte své znalosti psích plemen a zjistěte, jestli jste spíš znalec chlupatých kamarádů, nebo jen milovník těchto němých tváří.
Má děsivý potenciál, říká o Menšíkovi známý Ital. V poušti se rýsuje třaskavá odveta
Ne nadarmo se mu říká "pátý grandslam". Do slunného Indian Wells se každý rok sjede to nejlepší z okruhu ATP i WTA. A tentokrát má český mužský tenis ve hře hráče, o kterém se v zákulisí šušká jako o černém koni turnaje. Jmenuje se Jakub Menšík.
Za brutální vraždu 28 let vězení. Příliš krutý trest, rozplakal se u soudu exprimář
Lékař Vojtěch Česák, jenž zavraždil svou milenku a pokusil se zavraždit i další ženu, kterou znásilnil, stráví ve vězení 28 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl Česákovo odvolání.
Skandální aerolinky, "dispečer" Babiš! a Hřib na psychiatrii. Ve sněmovně bylo dusno
Stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Opozice viní premiéra ze selhání.