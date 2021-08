Od pondělí se ztíží návrat ze sousedního Německa. Bude mezi červenými zeměmi

Živě

Od pondělí se turistům z Česka ztíží návrat z Německa, na mapě cestovatele se přesune do zemí s vysokým rizikem nákazy. V pátek to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Češi budou muset podstoupit PCR test a do jeho výsledku zůstat v samoizolaci. Výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledním půlroce prodělali covid-19. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Živě